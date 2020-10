§ 9.

1. We wstępie zamieszcza się:

1) oznaczenie rodzaju instrumentów finansowych, a w przypadku programu instrumentów finansowych - opis tego programu z uwzględnieniem podziału na poszczególne cykle;

2) informacje o konieczności zwrócenia przez inwestorów uwagi na czynniki ryzyka zamieszczone w rozdziale "Dane o warunkach obrotu";

3) firmę (nazwę) i siedzibę spółki prowadzącej rynek regulowany występującej z wnioskiem o zatwierdzenie warunków obrotu;

4) termin rozpoczęcia obrotu instrumentami finansowymi;

5) terminy prowadzenia obrotu instrumentami finansowymi w poszczególnych cyklach - w przypadku programu instrumentów finansowych;

6) datę sporządzenia warunków obrotu oraz datę ich ważności;

7) określenie miejsc, form i terminów udostępniania do publicznej wiadomości warunków obrotu;

8) spis treści.

2. We wstępie, przed informacją wskazaną w ust. 1 pkt 1, zamieszcza się także pouczenie o treści:

"Zatwierdzając warunki obrotu, Komisja Nadzoru Finansowego nie weryfikuje ani nie zatwierdza modelu biznesowego wystawcy instrumentów finansowych, metod prowadzenia działalności gospodarczej oraz sposobu jej finansowania. W postępowaniu w sprawie zatwierdzenia warunków obrotu ocenie nie podlega prawdziwość zawartych w tych warunkach obrotu informacji ani poziom ryzyka związanego z prowadzoną przez wystawcę instrumentów finansowych działalnością oraz ryzyka inwestycyjnego związanego z nabyciem tych instrumentów finansowych. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdza niniejsze warunki obrotu wyłącznie jako spełniające standardy kompletności, zrozumiałości i spójności. Zatwierdzenie nie powinno być uznawane za zatwierdzenie jakości instrumentów finansowych, które są przedmiotem tych warunków obrotu. Inwestorzy powinni dokonać własnej oceny adekwatności inwestowania w te instrumenty finansowe. Komisja Nadzoru Finansowego nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ryzyka inwestycyjnego związanego z nabywaniem instrumentów finansowych dopuszczanych do obrotu na rynku regulowanym na podstawie niniejszych warunków obrotu. Zwraca się przy tym uwagę na konieczność zapoznania się inwestorów z treścią warunków obrotu, w tym czynnikami ryzyka związanymi z dopuszczanymi do obrotu na rynku regulowanym instrumentami finansowymi, działalnością wystawcy instrumentów finansowych, sytuacją finansową oraz otoczeniem, w którym on funkcjonuje. Szczególna uwaga inwestorów powinna być skupiona na potencjalnych ryzykach związanych z zadłużeniem wystawcy instrumentów finansowych, brakiem możliwości zapewnienia środków finansowych na prowadzenie działalności, utratą płynności finansowej, niewystarczalnością kapitału obrotowego, związanych z brakiem generowania przychodów ze sprzedaży w dającej się przewidzieć przyszłości. Inwestorzy powinni uwzględnić fakt, że dopuszczane do obrotu na rynku regulowanym instrumenty finansowe są obarczone ryzykiem inwestycyjnym.".

3. W przypadku gdy nie jest możliwe podanie danych, o których mowa w ust. 1, wskazuje się przyczyny braku możliwości ich podania.