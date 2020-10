§ 2.

Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) EASA - rozumie się przez to Agencję Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego;

2) kontroli - rozumie się przez to w szczególności kontrolę, audyt, inspekcję, test, praktyczną weryfikację spełnienia wymagań, przegląd, ocenę;

3) niezgodności:

a) w odniesieniu do kontroli prowadzonych na podstawie przepisów unijnych - rozumie się przez to:

- nieprawidłowości, o których mowa w pkt ARO.RAMP.130 załącznika II do rozporządzenia Komisji (UE) nr 965/2012 z dnia 5 października 2012 r. ustanawiającego wymagania techniczne i procedury administracyjne odnoszące się do operacji lotniczych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 (Dz. Urz. UE L 296 z 25.10.2012, str. 1, z późn. zm.2)) - w odniesieniu do obszaru inspekcji statków powietrznych na płycie (RAMP Inspection) w zakresie wykonywania inspekcji SAFA (Safety Assessment of Foreign Aircraft), SACA (Safety Assessment of Community Aircraft) oraz SANA (Safety Assessment of National Aircraft);

- nieprawidłowości, o których mowa w pkt ARO.GEN.350 załącznika II do rozporządzenia Komisji (UE) nr 965/2012 z dnia 5 października 2012 r. ustanawiającego wymagania techniczne i procedury administracyjne odnoszące się do operacji lotniczych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 - w odniesieniu do obszaru operacji lotniczych,

- nieprawidłowości, o których mowa w pkt ARA.GEN.350 załącznika VI do rozporządzenia Komisji (UE) nr 1178/2011 z dnia 3 listopada 2011 r. ustanawiającego wymagania techniczne i procedury administracyjne odnoszące się do załóg w lotnictwie cywilnym zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 (Dz. Urz. UE L 311 z 25.11.2011, str. 1, z późn. zm.3)) - w odniesieniu do obszaru personelu lotniczego,

- nieprawidłowości, o których mowa w pkt ADR.AR.C.055 załącznika II do rozporządzenia Komisji (UE) nr 139/2014 z dnia 12 lutego 2014 r. ustanawiającego wymagania oraz procedury administracyjne dotyczące lotnisk zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 (Dz. Urz. UE L 44 z 14.02.2014, str. 1, z późn. zm.4)) - w odniesieniu do obszaru lotnisk,

- ustalenia, o których mowa w pkt 21.A.125B i 21.A.158 załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 748/2012 z dnia 3 sierpnia 2012 r. ustanawiającego przepisy wykonawcze dotyczące certyfikacji statków powietrznych i związanych z nimi wyrobów, części i akcesoriów w zakresie zdatności do lotu i ochrony środowiska oraz dotyczącego certyfikacji organizacji projektujących i produkujących (Dz. Urz. UE L 224 z 21.08.2012, str. 1, z późn. zm.5)) - w odniesieniu do obszaru zdatności do lotu dla organizacji produkującej,

- niezgodności w obszarze ciągłej zdatności do lotu, o których mowa w:

- - pkt M.A.619 załącznika I oraz w pkt 145.A.95 załącznika II do rozporządzenia nr 1321/2014 - w odniesieniu do organizacji obsługi technicznej,

- - pkt M.A.716 załącznika I, pkt T.A.716 załącznika Va oraz pkt CAMO.A.150 załącznika Vc do rozporządzenia nr 1321/2014 - w odniesieniu do organizacji zarządzania ciągłą zdatnością do lotu,

- - pkt CAO.A.115 załącznika Vd do rozporządzenia nr 1321/2014 - w odniesieniu do organizacji kompleksowej zdatności do lotu,

- niezgodności, o których mowa w pkt M.A.905 załącznika I oraz pkt ML.A.907 załącznika Vb do rozporządzenia nr 1321/2014 - w odniesieniu do obszaru utrzymania przez statek powietrzny ciągłej zdatności do lotu dla osoby lub organizacji odpowiedzialnej za realizację zadań związanych z zapewnieniem ciągłej zdatności do lotu,

- niezgodności, o których mowa w pkt 147.A.160 załącznika IV do rozporządzenia nr 1321/2014 - w odniesieniu do obszaru ciągłej zdatności do lotu oraz do organizacji szkolących mechaników,

- niezgodności, o których mowa w pkt ATCO.AR.C.010 i ATCO.AR.E.015 załącznika II do rozporządzenia Komisji (UE) nr 2015/340 z dnia 20 lutego 2015 r. ustanawiającego wymagania techniczne i procedury administracyjne dotyczące licencji i certyfikatów kontrolerów ruchu lotniczego zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008, zmieniającego rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 923/2012 i uchylającego rozporządzenie Komisji (UE) nr 805/2011 (Dz. Urz. UE L 63 z 06.03.2015, str. 1) - w odniesieniu do kontrolerów ruchu lotniczego i organizacji szkolących kontrolerów ruchu lotniczego,

- niezgodności, o których mowa w ATM/ANS.AR.C.050 załącznika II do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 2017/373 z dnia 1 marca 2017 r. ustanawiającego wspólne wymogi dotyczące instytucji zapewniających zarządzanie ruchem lotniczym/służby żeglugi powietrznej i inne funkcje sieciowe zarządzania ruchem lotniczym oraz nadzoru nad nimi, uchylającego rozporządzenie (WE) nr 482/2008, rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 1034/2011, (UE) nr 1035/2011 i (UE) 2016/1377 oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 677/2011 (Dz. Urz. UE L 62 z 08.03.2017, str. 1, z późn. zm.6)) - w odniesieniu do obszaru zarządzania ruchem lotniczym lub służb żeglugi powietrznej,

b) w odniesieniu do kontroli prowadzonych na podstawie przepisów krajowych w kontekście spełniania wymogów wynikających z przepisów krajowych - rozumie się przez to niespełnienie wymagań przepisów oraz decyzji z zakresu lotnictwa cywilnego, klasyfikowanych jako:

- niezgodność poziomu 1 - niezgodność stanowiącą bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa działalności w lotnictwie cywilnym oraz wymagającą natychmiastowego usunięcia jej przyczyn,

- niezgodność poziomu 2 - niezgodność:

- - która może doprowadzić do niezgodności poziomu 1 albo trwale obniżyć bezpieczeństwo działalności w lotnictwie cywilnym lub utrudnić spełnienie wymagań bezpieczeństwa działalności w lotnictwie cywilnym i wymaga usunięcia jej przyczyn i skutków w terminie wskazanym w zaakceptowanym przez Prezesa Urzędu programie naprawczym albo w protokole kontroli, albo

- - o charakterze systemowym, która trwale obniża lub utrudnia spełnienie wymagań działalności w lotnictwie cywilnym innych niż dotyczące bezpieczeństwa i która wymaga usunięcia jej przyczyn i skutków w terminie wskazanym w zaakceptowanym przez Prezesa Urzędu programie naprawczym albo w protokole kontroli,

- niezgodność odpowiadającą kategoriom ocen stanu ochrony, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 189 ust. 2 ustawy,

c) w odniesieniu do kontroli na płycie statków powietrznych polskich operatorów statków powietrznych i ich załóg oraz statków powietrznych obcych operatorów statków powietrznych i ich załóg podczas przebywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - prowadzonych w zakresie niezastrzeżonym dla kompetencji EASA - rozumie się przez to niespełnienie wymagań przepisów oraz decyzji z zakresu lotnictwa cywilnego, klasyfikowanych jako niezgodności:

- niezgodność poziomu 1 - niezgodność stanowiącą bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa działalności w lotnictwie cywilnym oraz wymagającą natychmiastowego usunięcia jej przyczyn,

- niezgodność poziomu 2 - niezgodność, która może doprowadzić do niezgodności poziomu 1 albo trwale obniżyć bezpieczeństwo działalności w lotnictwie cywilnym lub utrudnić spełnienie wymagań bezpieczeństwa działalności w lotnictwie cywilnym i wymaga usunięcia jej przyczyn i skutków w terminie wskazanym w protokole kontroli,

d) w odniesieniu do prowadzonych na podstawie przepisów krajowych kontroli utrzymania przez statek powietrzny zdatności do lotu - rozumie się przez to niespełnienie wymagań określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 33 ust. 2, art. 53c ust. 1 albo 3 ustawy, klasyfikowanych jako:

- niezgodność poziomu 1 - niezgodność z wymaganiami przepisów obniżającą standard bezpieczeństwa i poważnie zagrażającą bezpieczeństwu lotu, skutkującą zawieszeniem świadectwa zdatności do lotu, pozwolenia na wykonywanie lotów albo dokumentu równoważnego, która wymaga podjęcia odpowiedniego działania naprawczego przed kolejnym lotem, a także wymaga usunięcia jej przyczyn i skutków w terminie wskazanym w protokole kontroli,

- niezgodność poziomu 2 - niezgodność:

- - poważną, która może obniżać standard bezpieczeństwa i zagrażać bezpieczeństwu lotu i wymaga usunięcia jej przyczyn i skutków w terminie wskazanym w protokole kontroli,

- - drobną, która nie ma bezpośredniego wpływu na bezpieczeństwo lotu, jednak stanowi uchybienie przepisom i wymaga usunięcia w terminie wskazanym w protokole kontroli;

4) operatorze statku powietrznego - rozumie się przez to operatora statku powietrznego w rozumieniu art. 3 pkt 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1139 z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie wspólnych zasad w dziedzinie lotnictwa cywilnego i utworzenia Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego oraz zmieniającego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2111/2005, (WE) nr 1008/2008, (UE) nr 996/2010, (UE) nr 376/2014 i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE i 2014/53/UE, a także uchylającego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 552/2004 i (WE) nr 216/2008 i rozporządzenie Rady (EWG) nr 3922/91 (Dz. Urz. UE L 212 z 22.08.2018, str. 1);

5) Prezesie Urzędu - rozumie się przez to Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego;

6) programie naprawczym - rozumie się przez to dokumenty, takie jak program naprawczy, plan działań naprawczych, plan naprawczy;

7) rozporządzeniu nr 1321/2014 - rozumie się przez to rozporządzenie Komisji (UE) nr 1321/2014 z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie ciągłej zdatności do lotu statków powietrznych oraz wyrobów lotniczych, części i wyposażenia, a także w sprawie zatwierdzeń udzielanych organizacjom i personelowi zaangażowanym w takie zadania (Dz. Urz. UE L 362 z 17.12.2014, str. 1, z późn. zm.7));

8) Urzędzie - rozumie się przez to Urząd Lotnictwa Cywilnego;

9) ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze;

10) ustawie - Prawo przedsiębiorców - rozumie się przez to ustawę z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 424 i 1086);

11) zespole kontrolującym - rozumie się przez to upoważnionych do przeprowadzenia kontroli pracowników Urzędu, inne osoby upoważnione do przeprowadzenia kontroli oraz osoby upoważnione przez podmioty upoważnione, o których mowa w art. 22 ust. 3 ustawy.