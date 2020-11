Załącznik do obwieszczenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii

z dnia 29 października 2020 r. (poz. 1977)

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA INFRASTUKTURY I BUDOWNICTWA1)

z dnia 14 listopada 2017 r.

w sprawie nadania statutu Krajowemu Zasobowi Nieruchomości

Na podstawie art. 4 ust. 6 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości (Dz. U. z 2020 r. poz. 1100) zarządza się, co następuje:

§ 1. Krajowemu Zasobowi Nieruchomości nadaje się statut, stanowiący załącznik do rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia2).

Załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r.

STATUT KRAJOWEGO ZASOBU NIERUCHOMOŚCI

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Krajowy Zasób Nieruchomości, zwany dalej „KZN”, będący państwową osobą prawną, działa na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości (Dz. U. z 2020 r. poz. 1100), zwanej dalej „ustawą”, oraz niniejszego statutu.

2. (uchylony).3)

Rozdział 2

Rada Nadzorcza KZN

§ 2. 1. Posiedzenia Rady Nadzorczej KZN, zwanej dalej „Radą Nadzorczą”, odbywają się stosownie do potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.

2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej, zwany dalej „Przewodniczącym”, z własnej inicjatywy albo na pisemny wniosek:

1) ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa;

2) członka Rady Nadzorczej;

3) Prezesa KZN.

3. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje funkcje osobiście.

4. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołane na pisemny wniosek, o którym mowa w ust. 2, powinno odbyć się najpóźniej w terminie dwóch tygodni od dnia złożenia wniosku do Przewodniczącego.

5. Posiedzeniem Rady Nadzorczej kieruje Przewodniczący.

6. W przypadku nieobecności Przewodniczącego lub czasowej niemożności sprawowania przez niego funkcji jego kompetencje wykonuje wskazany przez niego członek Rady Nadzorczej.

§ 3. 1. Członkowie Rady Nadzorczej, Prezes KZN i zaproszone przez Przewodniczącego osoby powinni być powiadomieni o terminie posiedzenia z wyprzedzeniem co najmniej 7 dni. Powiadomienie powinno określać termin i miejsce posiedzenia oraz zawierać projekt porządku obrad wraz z projektami uchwał i dokumentami stanowiącymi podstawę do ich podjęcia.

2. Powiadomienie o posiedzeniu Rady Nadzorczej przesyła się listem poleconym, pocztą elektroniczną, za pomocą faksu lub dostarcza osobiście.

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Rada Nadzorcza może odbyć posiedzenie bez zachowania terminu, o którym mowa w ust. 1.

§ 4. 1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się zgodnie z porządkiem obrad.

2.4) Rozpatrzenie na posiedzeniu sprawy nieobjętej porządkiem obrad może nastąpić za zgodą co najmniej trzech członków Rady Nadzorczej biorących udział w posiedzeniu.

3. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć na zaproszenie lub za zgodą Przewodniczącego: Prezes KZN, zastępcy Prezesa KZN, pracownicy Biura KZN, a także inne osoby, w szczególności eksperci, jeżeli ich udział może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy i jest uzasadniony potrzebami Rady Nadzorczej.

4. Jeżeli członek Rady Nadzorczej nie może wziąć udziału w posiedzeniu, jest obowiązany usprawiedliwić swoją nieobecność.

5. W sprawach wymagających niezwłocznego podjęcia uchwały przez Radę Nadzorczą, Przewodniczący może zdecydować o podjęciu uchwały w drodze uzgodnienia stanowisk z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (tryb obiegowy). Z podjęcia uchwały w trybie obiegowym sporządza się protokół zawierający stanowisko poszczególnych członków Rady Nadzorczej.

6. Przepisu ust. 5 nie stosuje się do podejmowania uchwał w głosowaniu tajnym.

§ 5. 1.5) Uchwały Rady Nadzorczej są podejmowane zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego. Zwykła większość głosów oznacza oddanie większej liczby głosów za niż przeciwko uchwale.

2. Za oddany w głosowaniu uznaje się głos „za”, „przeciw” albo „wstrzymujący się”.

3. (uchylony).6)

4. (uchylony).6)

5. Uchwały w sprawach personalnych podejmowane są w głosowaniu tajnym.

6. Na wniosek przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej Przewodniczący może zarządzić głosowanie tajne w sprawach innych niż określone w ust. 5.

7. Członek Rady Nadzorczej głosujący na posiedzeniu przeciw podjęciu uchwały może zgłosić do protokołu zdanie odrębne. Zdanie odrębne wymaga pisemnego uzasadnienia, które składa się Przewodniczącemu, nie później niż w terminie trzech dni od dnia podjęcia uchwały przez Radę Nadzorczą.

8. Członek Rady Nadzorczej zgłasza do protokołu i informuje na posiedzeniu pozostałych członków Rady Nadzorczej o dotyczącym go konflikcie interesów i nie bierze udziału w głosowaniu nad podjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.

9. Konflikt interesów zachodzi w sytuacji, w której skutki podejmowanej uchwały dotyczą pośrednio lub bezpośrednio interesu majątkowego lub osobistego członka Rady Nadzorczej, jego małżonka, wstępnych, zstępnych i rodzeństwa oraz powinowatych w tej samej linii lub stopniu, jak również osób pozostających z członkiem Rady Nadzorczej albo jego małżonkiem w stosunku przysposobienia.

10. Uchwałę Rady Nadzorczej podpisuje Przewodniczący albo członek Rady, który przewodniczył obradom.

§ 6. 1. Z posiedzenia Rady Nadzorczej sporządza się protokół.

2. Protokół powinien zawierać w szczególności:

1) datę i miejsce odbycia posiedzenia;

2) listę obecnych członków Rady Nadzorczej;

3) listę innych osób uczestniczących w posiedzeniu;

4) przyjęty porządek obrad;

5) przebieg obrad, wraz z treścią uchwał i liczbą oddanych głosów;

6) podpis osoby przewodniczącej posiedzeniu Rady Nadzorczej.

3. Protokół powinien odzwierciedlać przebieg czynności podejmowanych w trakcie posiedzenia lub głosowania. Jeżeli czynności protokołowane utrwala się za pomocą urządzenia rejestrującego obraz lub dźwięk, protokół można ograniczyć do zapisu istotnych wypowiedzi osób biorących w nich udział. Elektroniczny nośnik zapisu obrazu lub dźwięku, a także pisemny zapis dźwięku stają się załącznikami do protokołu. Do protokołu dołącza się dokumenty stanowiące podstawę podjętych uchwał. Protokoły, wraz z załącznikami, przechowuje się w Biurze KZN.

Rozdział 3

Prezes KZN i organizacja Biura KZN

§ 7. 1. W przypadku powołania dwóch zastępców Prezesa KZN, Prezes KZN wyznacza spośród nich pierwszego zastępcę.

2. Prezes KZN określa zakres zadań zastępców Prezesa KZN.

3. (uchylony).7)

§ 8. 1. (uchylony).8)

2. 9) W skład Biura KZN wchodzą:

1) Departament Organizacyjny;

2) Departament Techniczny;

3) Departament Transakcyjny.

3. W skład departamentu mogą wchodzić wydziały, zespoły lub samodzielne stanowiska pracy.

4. Wydział może się składać z zespołów lub samodzielnych stanowisk pracy.

§ 9.10) Prezes KZN niezwłocznie informuje ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, a także Radę Nadzorczą o udzielonych dyrektorowi Biura KZN oraz dyrektorom departamentów pełnomocnictwach ze wskazaniem, czy pełnomocnictwo zostało udzielone do dokonywania wszystkich czynności prawnych, czy do dokonywania czynności prawnych, o których mowa w art. 35 ustawy.

1) Obecnie działem administracji rządowej – budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo kieruje Minister Rozwoju, Pracy i Technologii, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii (Dz. U. poz. 1718).

2) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 20 listopada 2017 r.

3) Przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 1 października 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadania statutu Krajowemu Zasobowi Nieruchomości (Dz. U. poz. 1894), które weszło w życie z dniem 8 października 2019 r.

4) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

5) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

6) Przez § 1 pkt 3 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

7) Przez § 1 pkt 4 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

8) Przez § 1 pkt 5 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

9) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 5 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3; wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

10) Dodany przez § 1 pkt 6 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.