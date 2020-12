Na podstawie art. 34 ust. 1?3 ustawy z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1341) zarządza się, co następuje:

§ 1. 2)) po § 8 dodaje się § 8a w brzmieniu: W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania płatności bezpośrednich i płatności niezwiązanej do tytoniu (Dz. U. poz. 351, z późn. zm.) po § 8 dodaje się § 8a w brzmieniu: "§ 8a. Płatność związana do powierzchni uprawy pomidorów jest przyznawana, jeżeli: 1) uprawa ta została założona z wykorzystaniem materiału nasadzeniowego, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 8 lit. g ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 568 oraz z 2020 r. poz. 425 i 875), oraz 2) obsada roślin wynosi co najmniej 20 000 na hektar.".