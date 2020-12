§ 2.

1. Dodatkowe lotnicze przejścia graniczne są otwarte codziennie w godzinach:

1) od 600 do 2000, a od maja do września od 600 do 2200 - przejście, o którym mowa w § 1 pkt 1;

2) od 600 do 2400 - przejście, o którym mowa w § 1 pkt 2;

3) od 700 do 2000, a od maja do września od 700 do 2200 - przejście, o którym mowa w § 1 pkt 3;

4) całodobowo - przejścia, o których mowa w § 1 pkt 4 i 5.

2. Dodatkowe lotnicze przejścia graniczne są przeznaczone do obsługi statków powietrznych odbywających loty niebędące lotami wewnętrznymi w rozumieniu art. 2 pkt 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/399 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie unijnego kodeksu zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen) (Dz. Urz. UE L 77 z 23.03.2016, str. 1, z późn. zm.2)), zwanego dalej "kodeksem granicznym Schengen".

3. W dodatkowych lotniczych przejściach granicznych odbywa się ruch osobowy i towarowy.