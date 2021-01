1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie urządzenia do symulowania jazdy w warunkach specjalnych (Dz. U. poz. 444), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 10 października 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie urządzenia do symulowania jazdy w warunkach specjalnych (Dz. U. poz. 2018).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 10 października 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie urządzenia do symulowania jazdy w warunkach specjalnych (Dz. U. poz. 2018), które stanowią:

„§ 2. Urządzenia do symulowania jazdy w warunkach specjalnych, spełniające wymagania określone w § 1 pkt 3 oraz w § 2 pkt 1 i 2 w części I. „Ogólne wymagania techniczno-organizacyjne symulatora” w załączniku do rozporządzenia w brzmieniu dotychczasowym, użytkowane lub wprowadzane do obrotu przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, uznaje się za urządzenia spełniające wymagania określone w niniejszym rozporządzeniu.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”.