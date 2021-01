Załącznik do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

z dnia 17 grudnia 2020 r. (poz. 116)

USTAWA

z dnia 7 września 2007 r.

o zasadach nabywania od Skarbu Państwa akcji w procesie konsolidacji spółek sektora elektroenergetycznego

Art. 1. Ustawa reguluje zasady nieodpłatnego nabywania akcji przez uprawnionych pracowników lub ich spadkobierców oraz zamiany akcji posiadanych przez uprawnionych akcjonariuszy lub zamiany prawa do ekwiwalentu w związku z procesem konsolidacji spółek sektora elektroenergetycznego.

Art. 2. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

1) spółce konsolidującej - rozumie się przez to spółkę z udziałem Skarbu Państwa lub spółkę z udziałem spółki ze 100% udziałem Skarbu Państwa, na pokrycie kapitału zakładowego której Skarb Państwa wnosi, w ramach procesu konsolidacji spółek sektora elektroenergetycznego, akcje spółek konsolidowanych;

2) spółce konsolidowanej - rozumie się przez to:

a) spółkę z udziałem Skarbu Państwa, której akcje zostały wniesione na pokrycie kapitału zakładowego spółki konsolidującej,

b) spółkę powstałą w wyniku połączenia spółek, o których mowa w lit. a, w trybie art. 492 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1526),

c) spółkę powstałą w wyniku podziału spółki, o której mowa w lit. a, w trybie art. 529 § 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych;

3) uprawnionych pracownikach - rozumie się przez to:

a) osoby, które na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników (Dz. U. z 2019 r. poz. 2181 oraz z 2020 r. poz. 284, 875 i 1709) są uprawnione do nieodpłatnego nabycia od Skarbu Państwa akcji spółki konsolidowanej,

b) osoby, które jako uprawnieni pracownicy, w rozumieniu ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników, albo jako ich spadkobiercy, nabyły od Skarbu Państwa akcje spółek konsolidowanych lub prawo do nieodpłatnego nabycia akcji spółek konsolidowanych lub prawo do ekwiwalentu;

4) uprawnionych akcjonariuszach - rozumie się przez to akcjonariuszy spółki konsolidowanej, którzy jako uprawnieni pracownicy, w rozumieniu ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników, lub jako spadkobiercy tych osób, nabyli akcje spółki konsolidowanej nieodpłatnie od Skarbu Państwa, jak również pozostałych akcjonariuszy spółki konsolidowanej;

5) prawie do ekwiwalentu - rozumie się przez to ekwiwalent prawa do nieodpłatnego nabycia akcji, o którym mowa w art. 38b ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników.

Art. 3. 1. W przypadku wniesienia przez Skarb Państwa akcji spółki konsolidowanej na pokrycie kapitału zakładowego spółki konsolidującej uprawnieni pracownicy, w miejsce prawa do nieodpłatnego nabycia akcji spółki konsolidowanej, mogą skorzystać z prawa do nieodpłatnego nabycia akcji spółki konsolidującej.

2. W przypadku wniesienia przez Skarb Państwa wszystkich akcji spółki konsolidowanej na pokrycie kapitału zakładowego spółki konsolidującej będącej jednoosobową spółką Skarbu Państwa uprawnieni pracownicy, w miejsce prawa do ekwiwalentu, mogą skorzystać z prawa do nieodpłatnego nabycia akcji spółki konsolidującej.

3. Suma akcji spółki konsolidującej udostępnionych uprawnionym pracownikom spółek konsolidowanych i ich spadkobiercom oraz uprawnionym akcjonariuszom, na zasadach określonych w ustawie, nie może przekroczyć 15% liczby akcji objętych przez Skarb Państwa w spółce konsolidującej w zamian za wniesione akcje spółki konsolidowanej.

4. Suma akcji spółki konsolidującej, o której mowa w ust. 2, udostępnionych uprawnionym pracownikom spółki konsolidowanej, na zasadach określonych w ust. 2 oraz art. 6, nie może przekroczyć 15% akcji objętych przez Skarb Państwa w spółce konsolidującej w zamian za wniesione akcje spółki konsolidowanej.

Art. 4. 1. Prawo do nieodpłatnego nabycia akcji spółki konsolidującej powstaje po upływie sześciu miesięcy od dnia powstania prawa do nieodpłatnego nabycia akcji spółki konsolidowanej i wygasa z upływem dwunastu miesięcy od dnia jego powstania.

2. Uprawnieni pracownicy mogą skorzystać z prawa do nieodpłatnego nabycia akcji spółki konsolidującej, o ile złożą pisemne oświadczenie o zamiarze nabycia akcji tej spółki. Termin do składania oświadczeń o zamiarze nieodpłatnego nabycia akcji spółki konsolidującej rozpoczyna się w dniu powstania prawa do nieodpłatnego nabycia akcji spółki konsolidowanej i kończy się z upływem trzech miesięcy od dnia jego rozpoczęcia. Niezłożenie oświadczenia w powyższym terminie powoduje utratę prawa do nieodpłatnego nabycia akcji spółki konsolidującej. Do złożenia oświadczenia o zamiarze nieodpłatnego nabycia akcji przez spadkobiercę uprawnionego pracownika nie jest wymagane przedstawienie postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia sporządzonego przez notariusza.

3. W przypadku śmierci uprawnionego pracownika termin na zrealizowanie przez jego spadkobierców prawa do nieodpłatnego nabycia akcji spółki konsolidującej nie rozpoczyna biegu, a rozpoczęty ulega przerwaniu do czasu uzyskania prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, albo w przypadku przedstawienia zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia sporządzonego przez notariusza ulega przedłużeniu o miesiąc. W razie przerwania biegu terminu, termin ten biegnie na nowo od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku.

4. Prawo do nieodpłatnego nabycia akcji przez spadkobierców może być zrealizowane, o ile wniosek o stwierdzenie nabycia spadku został złożony nie później niż w dniu, w którym upłynął termin wygaśnięcia prawa, o którym mowa w ust. 1, albo w tym terminie został przedstawiony zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza.

5. Do nieodpłatnego udostępniania akcji spółki konsolidującej mają zastosowanie przepisy działu IV, z wyłączeniem przepisów art. 38 ust. 1 i 2-4 oraz art. 38c ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników.

6. Do nieodpłatnego udostępniania akcji spółki konsolidowanej mają zastosowanie przepisy działu IV ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników, z tym że do zamiany akcji spółki konsolidowanej na akcje spółki konsolidującej nie mają zastosowania przepisy art. 38 ust. 3 i 4 tej ustawy.

Art. 5. 1. Uprawnieni pracownicy spółek konsolidowanych oraz uprawnieni akcjonariusze mogą skorzystać z prawa zamiany posiadanych akcji spółki konsolidowanej na akcje spółki konsolidującej, o ile złożą pisemne oświadczenie o zamiarze dokonania zamiany wszystkich posiadanych akcji. Przepis art. 38c ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników stosuje się odpowiednio.

2. Art. 4 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio do zamiany akcji przez uprawnionych akcjonariuszy, z tym że bieg terminu na składanie oświadczeń rozpoczyna się po upływie sześciu miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.

3. Prawo do zamiany, o którym mowa w ust. 1, powstaje po upływie dwunastu miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy i wygasa z upływem dwunastu miesięcy od dnia powstania.

4. Do zamiany, o której mowa w ust. 1, nie stosuje się przepisów art. 38 ust. 2-4 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników.

Art. 5a.1) W sprawach roszczeń przeciwko Skarbowi Państwa związanych z zamianą akcji na podstawie ustawy Skarb Państwa jest reprezentowany przez ministra właściwego do spraw aktywów państwowych.

Art. 6. 1. Uprawnieni pracownicy, którzy nabyli prawo do ekwiwalentu, mogą skorzystać z prawa do zamiany tego prawa na prawo do nieodpłatnego nabycia akcji spółki konsolidującej, o ile złożą pisemne oświadczenie o zamiarze dokonania tej zamiany. Termin do składania oświadczeń o zamiarze dokonania tej zamiany rozpoczyna się w dniu powstania prawa do ekwiwalentu i kończy się z upływem trzech miesięcy od dnia jego rozpoczęcia. Niezłożenie oświadczenia w powyższym terminie powoduje utratę prawa do zamiany.

2. Prawo do nieodpłatnego nabycia akcji spółki konsolidującej powstaje po upływie trzech miesięcy od dnia zbycia przez Skarb Państwa pierwszych akcji spółki konsolidującej na zasadach ogólnych i wygasa z upływem dwunastu miesięcy od dnia powstania tego prawa. Jeżeli zbycie akcji Skarbu Państwa na zasadach ogólnych nastąpiło w okresie, o którym mowa w ust. 1, prawo do nieodpłatnego nabycia akcji powstaje po trzech miesiącach od upływu terminu na złożenie oświadczenia, o którym mowa w ust. 1.

Art. 7. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

1) listę spółek konsolidowanych, których akcje podlegają wniesieniu na pokrycie kapitału zakładowego spółek konsolidujących,

2) listę spółek konsolidujących

- mając na uwadze politykę energetyczną państwa przyjętą przez Radę Ministrów zgodnie z art. 15a ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, 843, 1086, 1378 i 1565).

Art. 8. 1.2) Minister właściwy do spraw aktywów państwowych określi, w drodze rozporządzenia, sposób określenia liczby akcji spółki konsolidującej przeznaczonych do nieodpłatnego nabycia przez uprawnionych pracowników spółki konsolidowanej lub do nabycia przez uprawnionych akcjonariuszy w drodze zamiany akcji spółki konsolidowanej, której akcje zostały wniesione na pokrycie kapitału zakładowego spółki konsolidującej, tryb nabywania akcji przez uprawnionych pracowników oraz tryb dokonywania zamiany akcji spółki konsolidowanej na akcje spółki konsolidującej, mając na uwadze równe traktowanie uprawnionych pracowników i uprawnionych akcjonariuszy, wartość akcji spółek konsolidowanych i konsolidujących oraz konieczność zapewnienia zgodnie z interesem uprawnionych pracowników i uprawnionych akcjonariuszy organizacji czynności związanych z udostępnianiem i zamianą akcji.

2. W przypadku zamiany, o której mowa w art. 6, uprawnieni pracownicy spółki konsolidowanej lub ich spadkobiercy otrzymają akcje spółki konsolidującej o wartości równej przyznanej kwocie ekwiwalentu prawa do akcji, ustalonej na podstawie wyceny, o której mowa w art. 9.

Art. 9. Wartość akcji spółek konsolidowanych i konsolidujących zostanie określona według następujących zasad:

1) jako wartość akcji spółek konsolidowanych przyjęta zostanie wartość, po której akcje spółek konsolidowanych zostały wniesione na pokrycie kapitału zakładowego odpowiednich spółek konsolidujących;

2) wartość akcji spółek konsolidujących zostanie ustalona według tych samych metod, według których została ustalona wartość akcji spółek konsolidowanych na potrzeby wniesienia na pokrycie kapitału zakładowego tych spółek konsolidujących na dzień rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego spółek konsolidujących.

Art. 10. 1. Do zbywania przez Skarb Państwa akcji spółek konsolidujących objętych w zamian za aport w postaci akcji spółek konsolidowanych ograniczenia wynikającego z art. 336 § 1 i 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych nie stosuje się.

2. Akcje spółek konsolidujących nabyte przez uprawnionych pracowników lub ich spadkobierców na podstawie art. 4 nie mogą być przedmiotem obrotu przed upływem dwóch lat od dnia wejścia w życie ustawy.

Art. 11. 1. Akcjonariusze spółek PGE-Energia spółka akcyjna z siedzibą w Lublinie oraz PGE Górnictwo i Energetyka spółka akcyjna z siedzibą w Łodzi, którzy nabyli akcje tych spółek na zasadach określonych w niniejszej ustawie, stają się akcjonariuszami spółki PGE Polska Grupa Energetyczna spółka akcyjna z siedzibą w Lublinie w wyniku połączenia spółki PGE-Energia spółka akcyjna z siedzibą w Lublinie oraz PGE Górnictwo i Energetyka spółka akcyjna z siedzibą w Łodzi ze spółką PGE Polska Grupa Energetyczna spółka akcyjna z siedzibą w Lublinie, w trybie art. 492 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych, przez przeniesienie całego majątku spółek PGE-Energia spółka akcyjna z siedzibą w Lublinie oraz PGE Górnictwo i Energetyka spółka akcyjna z siedzibą w Łodzi na spółkę PGE Polska Grupa Energetyczna spółka akcyjna z siedzibą w Lublinie.

2. Plan połączenia uwzględni spadkobierców, o których mowa w art. 4 i art. 5. Wydanie akcji spadkobiercom spółki przejmującej nastąpi na zasadach określonych w art. 38c ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników.

Art. 12. (pominięty)

Art. 13. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia3).

1) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 54 pkt 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 284), która weszła w życie z dniem 29 lutego 2020 r.

2) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 54 pkt 2 ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

3) Ustawa została ogłoszona w dniu 18 października 2007 r.