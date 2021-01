§ 2.

1. Wniosek o dzierżawę obwodu łowieckiego składa się w zarządzie okręgowym Polskiego Związku Łowieckiego, na którego obszarze właściwości jest położony obwód łowiecki albo największa część obwodu łowieckiego.

2. Wniosek o dzierżawę obwodu łowieckiego, który jest już wydzierżawiony, składa się w terminie do dnia 31 stycznia roku, w którym wygasa umowa dzierżawy.

3. Wniosek o dzierżawę obwodu łowieckiego innego niż określony w ust. 2 składa się w terminie 30 dni od dnia jego utworzenia lub przeznaczenia do wydzierżawiania.

4. Jeżeli zarząd okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego, do którego złożono wniosek o dzierżawę obwodu łowieckiego, jest niewłaściwy do jego rozpatrzenia, przekazuje ten wniosek, w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, do właściwego zarządu okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego celem jego rozpatrzenia, informując o tym wnioskodawcę.