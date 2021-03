§ 1. 2) ) wprowadza się następujące zmiany: W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 415, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: 1) w § 22 uchyla się ust. 5;

2) w § 33: a) ust. 9 otrzymuje brzmienie: "9. Jeżeli rolnik lub zarządca nie posiada planu działalności rolnośrodowiskowej, płatność rolno-środo-wiskowo-klimatyczna za realizację zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego, w odniesieniu do którego rolnik lub zarządca nie posiada planu działalności rolnośrodowiskowej, przysługuje temu rolnikowi lub zarządcy w wysokości zmniejszonej o 40%.", b) ust. 14 i 15 otrzymują brzmienie: "14. Jeżeli w odniesieniu do uchybienia, o którym mowa w ust. 1-3, 5, 8, 9, 9d, ust. 11 pkt 1 i ust. 13, wystąpi powtarzalność, o której mowa w art. 35 ust. 3 akapit piąty rozporządzenia nr 640/2014, płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna w części, do której odnosi się to uchybienie, jest zmniejszana, a w przypadku uchybienia, o którym mowa w ust. 4 pkt 1 i ust. 11 pkt 3 - podlega zwrotowi, dodatkowo o kwotę stanowiącą iloczyn 7% kwoty, którą rolnik lub zarządca otrzymałby, gdyby to uchybienie nie wystąpiło, oraz liczby lat, w których wcześniej stwierdzono podobne niezgodności. 15. Jeżeli w odniesieniu do uchybienia, o którym mowa w ust. 6, wystąpi powtarzalność, o której mowa w art. 35 ust. 3 akapit piąty rozporządzenia nr 640/2014, płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna jest zmniejszana, a w przypadku uchybienia, o którym mowa w ust. 11 pkt 2 - podlega zwrotowi, dodatkowo o kwotę stanowiącą iloczyn 7% kwoty, którą rolnik lub zarządca otrzymałby, gdyby to uchybienie nie wystąpiło, oraz liczby lat, w których wcześniej stwierdzono podobne niezgodności."; 3) w § 34a pkt 8 otrzymuje brzmienie: "8) ust. 9 - wysokość tego zwrotu wynosi 1% płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej za realizację zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego, w odniesieniu do którego stwierdzono takie uchybienie, która przysługiwałaby, gdyby takie uchybienie nie wystąpiło;"; 4) po § 36 dodaje się § 36a w brzmieniu: "§ 36a. W przypadku zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego podjętego po dniu 14 marca 2021 r. w ramach pakietów wymienionych w § 4 ust. 1 pkt 2, 3, 6 lub 7, płatność rolno-środowiskowo-klimatyczną przyznaje się, jeżeli rolnik realizuje 2-lenie zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne."; 5) w załączniku nr 2 do rozporządzenia w części V. Pakiet 6. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie ust. 1 otrzymuje brzmienie: "1. Wariant 6.1. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie - w przypadku uprawy - uprawianie odmian regionalnych lub amatorskich zarejestrowanych w krajowym rejestrze z kwalifikowanego materiału siewnego: 1) w pierwszym i czwartym roku uprawy rośliny danej odmiany, natomiast w drugim, trzecim i piątym roku uprawy rośliny tej odmiany jest dopuszczalna uprawa z materiału lub nasion uzyskanych ze zbioru w poprzednim roku - w przypadku zobowiązań 5-letnich; 2) w pierwszym roku uprawy danej odmiany, natomiast w drugim roku uprawy rośliny tej odmiany jest dopuszczalna uprawa z materiału lub nasion uzyskanych ze zbioru w pierwszym roku - w przypadku zobowiązań 2-letnich."; 6) w załączniku nr 8 do rozporządzenia w części V. Pakiet 6. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie: a) lp. 1 otrzymuje brzmienie: 1 W pierwszym lub czwartym roku uprawy rośliny danej odmiany regionalnej lub amatorskiej zarejestrowanej w krajowym rejestrze do uprawy tej rośliny nie został wykorzystany kwalifikowany materiał siewny - w przypadku zobowiązań 5-letnich 50% - - 1,75 88% b) dodaje się lp. 2 w brzmieniu: 2 W pierwszym roku uprawy rośliny danej odmiany regionalnej lub amatorskiej zarejestrowanej w krajowym rejestrze do uprawy tej rośliny nie został wykorzystany kwalifikowany materiał siewny - w przypadku zobowiązań 2-letnich 50% - - 1,75 88%