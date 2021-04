Załącznik do obwieszczenia Ministra Infrastruktury

z dnia 19 marca 2021 r. (poz. 675)

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ1)

z dnia 24 września 2018 r.

w sprawie terytorialnego zakresu działania dyrektorów urzędów żeglugi śródlądowej i siedzib ich urzędów oraz siedzib i właściwości miejscowej delegatur tych urzędów

Na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1863) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) terytorialny zakres działania dyrektorów urzędów żeglugi śródlądowej i siedziby urzędów żeglugi śródlądowej;

2) siedziby delegatur urzędów żeglugi śródlądowej;

3) właściwość miejscową delegatur urzędów żeglugi śródlądowej w sprawach z zakresu działania dyrektorów urzędów żeglugi śródlądowej.

§ 2. Określa się miasta Bydgoszcz, Wrocław oraz Szczecin jako siedziby urzędów żeglugi śródlądowej.

§ 3. Ustala się następujący terytorialny zakres działania dyrektorów urzędów żeglugi śródlądowej:

1) Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy:

a)2) śródlądowe drogi wodne:

- rzeka Wisła od ujścia rzeki Kamiennej (km 324,5) do ujścia do Zatoki Gdańskiej wraz z Jeziorem Włocławskim,

- Kanał Bydgoski,

- rzeka Noteć od jeziora Gopło do połączenia z Kanałem Górnonoteckim wraz z tym kanałem i jeziorami na jej trasie oraz od połączenia z Kanałem Bydgoskim do ujścia do rzeki Warty,

- rzeka Brda od połączenia z Kanałem Bydgoskim do ujścia do rzeki Wisły,

- Kanał Ślesiński wraz z jeziorami na jego trasie oraz jezioro Gopło,

- rzeka Warta od Kanału Ślesińskiego do ujścia rzeki Noteci,

- rzeka Martwa Wisła od rzeki Wisły do granicy z morskimi wodami wewnętrznymi wraz z jej odnogą do miejscowości Błotnik,

- rzeka Nogat,

- rzeka Szkarpawa,

- Kanał Jagielloński od połączenia z rzeką Nogat do granicy z morskimi wodami wewnętrznymi,

- Kanał Elbląski wraz z jeziorami na jego trasie oraz jeziorami: Druzno, Jeziorak, Mały Jeziorak, Szeląg Mały i Szeląg Wielki,

- Kanał Bartnicki wraz z jeziorem Bartężek,

- rzeka Elbląg od jeziora Druzno do granicy z morskimi wodami wewnętrznymi,

- Kanał Augustowski od połączenia z rzeką Biebrzą do granicy państwa wraz z jeziorami znajdującymi się na trasie tego kanału,

- system Wielkich Jezior Mazurskich obejmujący:

- - jeziora: Roś, Seksty, Śniardwy, Mikołajskie, Tałty, Tałtowisko, Kotek, Szymon, Szymoneckie, Jagodne, Boczne, Niegocin, Tajty, Kisajno, Dargin, Kirsajty, Mamry,

- - rzeki i kanały łączące jeziora wymienione w podwójnym tiret pierwszym od miejscowości Pisz do miejscowości Węgorzewo,

- - jeziora stanowiące boczne odgałęzienia drogi wodnej Pisz - Węgorzewo: Mikołajskie, Bełdany, Guzianka Mała, Guzianka Wielka, Nidzkie (do 3. km, stanowiącego granicę z rezerwatem "Jezioro Nidzkie") wraz z Kanałem Nidzkim, Tałty, Ryńskie, Niegocin, Tajty, Kisajno wraz z Kanałem Niegocińskim i kanałem Piękna Góra, Mamry, Święcajty,

- rzeka Pisa od jeziora Roś do ujścia do rzeki Narwi,

- rzeka Biebrza od ujścia Kanału Augustowskiego do ujścia do rzeki Narwi,

- Kanał Żerański,

- rzeka Bug od ujścia rzeki Muchawiec do ujścia do rzeki Narwi,

- rzeka Narew od ujścia rzeki Biebrzy do ujścia do rzeki Wisły wraz z Jeziorem Zegrzyńskim,

- Kanał Dobrzycki wraz z jeziorem Ewingi,

- rzeka Motława w starym korycie w miejscowości Gdańsk do granicy z morskimi wodami wewnętrznymi,

- rzeka Tuga od miejscowości Nowy Dwór Gdański do ujścia do rzeki Szkarpawy,

- rzeka Wisła Królewiecka,

b) wody śródlądowe, inne niż śródlądowe drogi wodne, w granicach województw: kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, pomorskiego, podlaskiego, mazowieckiego, lubelskiego, łódzkiego, warmińsko-mazurskiego - w zakresie, o którym mowa w art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej;

2) Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu:

a)3) śródlądowe drogi wodne:

- rzeka Odra od miejscowości Racibórz (km 51,2) wraz z kanałami śluz Krapkowice i Oława oraz systemem dróg wodnych we Wrocławiu, tj. Starą Odrą, Kanałem Miejskim i Kanałem Żeglugowym (Nawigacyjnym), do ujścia rzeki Nysy Łużyckiej (km 542,4),

- Kanał Gliwicki wraz z Kanałem Kędzierzyńskim,

- rzeka Wisła od ujścia rzeki Przemszy do połączenia z Kanałem Łączańskim wraz z tym kanałem i od tego kanału do ujścia rzeki Kamiennej (km 324,5),

b) wody śródlądowe, inne niż śródlądowe drogi wodne, w granicach województwa dolnośląskiego, małopolskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego, śląskiego, opolskiego i następujących powiatów województwa lubuskiego: krośnieńskiego, nowosolskiego, świebodzińskiego, wschowskiego, zielonogórskiego, żagańskiego, żarskiego oraz miasta na prawach powiatu Zielona Góra - w zakresie, o którym mowa w art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej;

3) Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie:

a) śródlądowe drogi wodne:

-4) rzeka Odra od ujścia rzeki Nysy Łużyckiej (km 542,4) do połączenia z rzeką Odrą Wschodnią, wraz z tą rzeką i bocznymi odgałęzieniami, która przechodzi od przekopu Klucz-Ustowo w rzekę Regalicę, wraz z tą rzeką i bocznymi odgałęzieniami do ujścia do jeziora Dąbie,

- jezioro Dąbie do granicy z morskimi wodami wewnętrznymi,

-5) rzeka Odra Zachodnia od jazu w miejscowości Widuchowa do granicy z morskimi wodami wewnętrznymi wraz z bocznymi odgałęzieniami (kanał Marwice-Gartz, Kanał Kurowski, Kanał Zielony) i przekop Klucz-Ustowo łączący rzekę Odrę Wschodnią z rzeką Odrą Zachodnią,

- (uchylone),6)

- rzeka Parnica i Przekop Parnicki od rzeki Odry Zachodniej do granicy z morskimi wodami wewnętrznymi,

- rzeka Warta od ujścia rzeki Noteci do ujścia do rzeki Odry,

- rzeka Nysa Łużycka od miejscowości Gubin do ujścia do rzeki Odry,

b) wody śródlądowe, inne niż śródlądowe drogi wodne, w granicach województwa zachodniopomorskiego i następujących powiatów województwa lubuskiego: gorzowskiego, międzyrzeckiego, słubickiego, strzelecko-drezdeneckiego, sulęcińskiego oraz miasta na prawach powiatu Gorzowa Wielkopolskiego - w zakresie, o którym mowa w art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej.

§ 4. 1. Określa się miasta Gdańsk, Giżycko oraz Warszawa jako siedziby delegatur Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy.

2. Określa się miasta Kędzierzyn-Koźle oraz Kraków jako siedziby delegatur Urzędu Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu.

§ 5. 1. Ustala się właściwość miejscową delegatur Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy:

1) Delegatura w Gdańsku:

a)7) śródlądowe drogi wodne:

- rzeka Wisła od ujścia rzeki Wdy do ujścia do Zatoki Gdańskiej,

- rzeka Martwa Wisła od rzeki Wisły do granicy z morskimi wodami wewnętrznymi wraz z jej odnogą do miejscowości Błotnik,

- rzeka Nogat,

- rzeka Szkarpawa,

- Kanał Jagielloński od połączenia z rzeką Nogat do granicy z morskimi wodami wewnętrznymi,

- Kanał Elbląski wraz z jeziorami na jego trasie oraz jeziorami: Druzno, Jeziorak, Mały Jeziorak, Szeląg Mały i Szeląg Wielki,

- Kanał Bartnicki wraz z jeziorem Bartężek,

- rzeka Elbląg od Jeziora Druzno do granicy z morskimi wodami wewnętrznymi,

- Kanał Dobrzycki wraz z jeziorem Ewingi,

- rzeka Motława w starym korycie w miejscowości Gdańsk do granicy z morskimi wodami wewnętrznymi,

- rzeka Tuga od miejscowości Nowy Dwór Gdański do ujścia do rzeki Szkarpawy,

- rzeka Wisła Królewiecka,

b) wody śródlądowe, inne niż śródlądowe drogi wodne, w granicach województwa pomorskiego i następujących powiatów województwa warmińsko-mazurskiego: elbląskiego, iławskiego, nowomiejskiego, ostródzkiego oraz miasta na prawach powiatu Elbląg - w zakresie, o którym mowa w art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej;

2) Delegatura w Giżycku:

a) śródlądowe drogi wodne:

- Kanał Augustowski od połączenia z rzeką Biebrzą do granicy państwa wraz z jeziorami znajdującymi się na trasie tego kanału,

-8) system Wielkich Jezior Mazurskich obejmujący:

- - jeziora: Roś, Seksty, Śniardwy, Mikołajskie, Tałty, Tałtowisko, Kotek, Szymon, Szymoneckie, Jagodne, Boczne, Niegocin, Tajty, Kisajno, Dargin, Kirsajty, Mamry,

- - rzeki i kanały łączące jeziora wymienione w podwójnym tiret pierwszym od miejscowości Pisz do miejscowości Węgorzewo,

- - jeziora stanowiące boczne odgałęzienia drogi wodnej Pisz - Węgorzewo: Mikołajskie, Bełdany, Guzianka Mała, Guzianka Wielka, Nidzkie (do 3. km, stanowiącego granicę z rezerwatem "Jezioro Nidzkie") wraz z Kanałem Nidzkim, Tałty, Ryńskie, Niegocin, Tajty, Kisajno wraz z Kanałem Niegocińskim i kanałem Piękna Góra, Mamry, Święcajty,

- rzeka Pisa od jeziora Roś do ujścia do rzeki Narwi,

- rzeka Biebrza od ujścia Kanału Augustowskiego do ujścia do rzeki Narwi,

b) wody śródlądowe, inne niż śródlądowe drogi wodne, w granicach województwa podlaskiego i następujących powiatów województwa warmińsko-mazurskiego: bartoszyckiego, braniewskiego, działdowskiego, ełckiego, giżyckiego, gołdapskiego, kętrzyńskiego, lidzbarskiego, mrągowskiego, nidzickiego, oleckiego, olsztyńskiego, piskiego, szczycieńskiego, węgorzewskiego oraz miasta na prawach powiatu Olsztyn - w zakresie, o którym mowa w art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej;

3) Delegatura w Warszawie:

a) śródlądowe drogi wodne:

-9) rzeka Wisła od ujścia rzeki Kamiennej (km 324,5) do miejscowości Silno (km 719,9) wraz z Jeziorem Włocławskim,

- Kanał Żerański,

- rzeka Bug od ujścia rzeki Muchawiec do ujścia do rzeki Narwi,

- rzeka Narew od ujścia rzeki Biebrzy do ujścia do rzeki Wisły wraz z Jeziorem Zegrzyńskim,

b) wody śródlądowe, inne niż śródlądowe drogi wodne, w granicach województw: mazowieckiego, lubelskiego i łódzkiego - w zakresie, o którym mowa w art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej.

2. Ustala się właściwość miejscową delegatur Urzędu Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu:

1) Delegatura w Krakowie:

a)10) śródlądowe drogi wodne - rzeka Wisła od ujścia rzeki Przemszy do połączenia z Kanałem Łączańskim wraz z tym kanałem i od tego kanału do ujścia rzeki Kamiennej (km 324,5),

b) wody śródlądowe, inne niż śródlądowe drogi wodne, w granicach województw: małopolskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i następujących powiatów województwa śląskiego: bielskiego, cieszyńskiego, pszczyńskiego, żywieckiego oraz miasta na prawach powiatu Bielsko-Biała - w zakresie, o którym mowa w art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej;

2) Delegatura w Kędzierzynie-Koźlu:

a)11) śródlądowe drogi wodne:

- rzeka Odra od miejscowości Racibórz (km 51,2) wraz z kanałami śluz Krapkowice do ujścia rzeki Nysy Kłodzkiej,

- Kanał Gliwicki wraz z Kanałem Kędzierzyńskim,

b) wody śródlądowe, inne niż śródlądowe drogi wodne, w granicach województwa opolskiego i następujących powiatów województwa śląskiego: będzińskiego, bieruńsko-lędzińskiego, częstochowskiego, gliwickiego, kłobuckiego, lublinieckiego, mikołowskiego, myszkowskiego, raciborskiego, rybnickiego, tarnogórskiego, wodzisławskiego, zawierciańskiego oraz miast na prawach powiatu: Bytomia, Chorzowa, Częstochowy, Dąbrowy Górniczej, Gliwic, Jastrzębia-Zdroju, Jaworzna, Katowic, Mysłowic, Piekar Śląskich, Rudy Śląskiej, Rybnika, Siemianowic Śląskich, Sosnowca, Świętochłowic, Tych, Zabrza i Żor - w zakresie, o którym mowa w art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej.

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2018 r.12)

1) Obecnie działem administracji rządowej - żegluga śródlądowa kieruje Minister Infrastruktury, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. poz. 2257 oraz z 2020 r. poz. 1722, 1745, 1927 i 2006).

2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 15 stycznia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie terytorialnego zakresu działania dyrektorów urzędów żeglugi śródlądowej i siedzib ich urzędów oraz siedzib i właściwości miejscowej delegatur tych urzędów (Dz. U. poz. 125), które weszło w życie z dniem 11 lutego 2020 r.

3) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

4) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. c tiret pierwsze rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

5) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. c tiret drugie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

6) Przez § 1 pkt 1 lit. c tiret trzecie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

7) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. a tiret pierwsze rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

8) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. a tiret drugie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

9) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. a tiret trzecie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

10) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. b tiret pierwsze rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

11) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. b tiret drugie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

12) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 lipca 2001 r. w sprawie określenia siedzib i terytorialnego zakresu działania dyrektorów urzędów żeglugi śródlądowej (Dz. U. poz. 831 oraz z 2004 r. poz. 639), które utraciło moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej (Dz. U. poz. 1694).