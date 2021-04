Załącznik do obwieszczenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

z dnia 1 kwietnia 2021 r. (poz. 686)

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 19 sierpnia 2014 r.

w sprawie wzoru dokumentu handlowego stosowanego przy przewozie, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych

Na podstawie art. 26d ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 1421) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa wzór dokumentu handlowego stosowanego przy przewozie wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi oraz produktów pochodnych.

§ 2. Wzór dokumentu handlowego, o którym mowa w § 1, jest określony:

1) dla produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi oraz produktów pochodnych kategorii 1, o której mowa w art. 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (Dz. Urz. UE L 300 z 14.11.2009, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1069/2009” – w załączniku nr 1 do rozporządzenia;

2) dla produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi oraz produktów pochodnych kategorii 2, o której mowa w art. 9 rozporządzenia nr 1069/2009 – w załączniku nr 2 do rozporządzenia;

3) dla produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi oraz produktów pochodnych kategorii 3, o której mowa w art. 10 rozporządzenia nr 1069/2009 – w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia2).

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

z dnia 19 sierpnia 2014 r.

Załącznik nr 13)

WZÓR – DOKUMENT HANDLOWY STOSOWANY PRZY PRZEWOZIE, WYŁĄCZNIE NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, PRODUKTÓW UBOCZNYCH POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO NIEPRZEZNACZONYCH DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI LUB PRODUKTÓW POCHODNYCH – KATEGORIA 1 W ROZUMIENIU ROZPORZĄDZENIA NR 1069/2009

Załącznik nr 23)

WZÓR – DOKUMENT HANDLOWY STOSOWANY PRZY PRZEWOZIE, WYŁĄCZNIE NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, PRODUKTÓW UBOCZNYCH POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO NIEPRZEZNACZONYCH DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI LUB PRODUKTÓW POCHODNYCH – KATEGORIA 2 W ROZUMIENIU ROZPORZĄDZENIA NR 1069/2009

Załącznik nr 33)

WZÓR – DOKUMENT HANDLOWY STOSOWANY PRZY PRZEWOZIE, WYŁĄCZNIE NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, PRODUKTÓW UBOCZNYCH POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO NIEPRZEZNACZONYCH DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI LUB PRODUKTÓW POCHODNYCH – KATEGORIA 3 W ROZUMIENIU ROZPORZĄDZENIA NR 1069/2009

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1721 i 1928).

2) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 16 września 2014 r.

3) W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 czerwca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru dokumentu handlowego stosowanego przy przewozie, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych (Dz. U. poz. 1090), które weszło w życie z dniem 24 sierpnia 2020 r.