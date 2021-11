Załącznik do obwieszczenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej

z dnia 11 października 2021 r. (poz. 2100)

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1)

z dnia 30 kwietnia 2008 r.

w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych

Na podstawie art. 773 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 oraz z 2021 r. poz. 1162) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Przepisy rozporządzenia stosuje się do pracowników zatrudnionych w:

1) Ochotniczych Hufcach Pracy, zwanych dalej "OHP",

2) (uchylony),

3) Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog",

4) Głównej Bibliotece Pracy i Zabezpieczenia Społecznego,

5) (uchylony),

5a) Centrum Projektów Europejskich,

5b) Rządowym Centrum Bezpieczeństwa,

5c) Krajowej Szkole Skarbowości,

5d) Centrum Informatyki Resortu Finansów,

5e)2) Instytucie Finansów,

6) resortowych ośrodkach szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr, tworzonych przez organy administracji rządowej,

7) stołówkach i bufetach pracowniczych,

8) domach wczasowych,

9) ośrodkach szkoleniowo-wypoczynkowych,

10) zakładach prowadzących działalność poligraficzną i wydawniczą,

11) wojewódzkich zespołach do spraw orzekania o niepełnosprawności,

12) innych niż wymienione w pkt 1-10 państwowych jednostkach budżetowych, do których nie mają zastosowania odrębne przepisy

- zwanych dalej "jednostkami".

2. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do dyrektora (komendanta), zastępcy dyrektora (zastępcy komendanta) i głównego księgowego jednostek, z wyjątkiem § 12 i 13 oraz kwalifikacji zawodowych, które są określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

§ 2. Ustala się:

1) tabele miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego, które są określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia;

2) tabelę stawek dodatku funkcyjnego, która jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia;

3) tabele stanowisk, zaszeregowań i kwalifikacji zawodowych pracowników, które są określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

§ 3. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o najniższym wynagrodzeniu zasadniczym, rozumie się przez to najniższe wynagrodzenie zasadnicze w pierwszej kategorii zaszeregowania, ustalone w tabelach miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego, o których mowa w § 2 pkt 1.

§ 4. Pracownikowi zatrudnionemu w niepełnym wymiarze czasu pracy przysługuje wynagrodzenie zasadnicze i inne składniki wynagrodzenia w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy określonego w umowie o pracę.

§ 5. Godzinową stawkę:

1) wynagrodzenia zasadniczego wynikającego z osobistego zaszeregowania pracownika, określonego stawką miesięczną, oraz

2) wynikającą z najniższego wynagrodzenia zasadniczego

- ustala się, dzieląc miesięczną stawkę wynagrodzenia przez liczbę godzin pracy przypadających do przepracowania w danym miesiącu.

§ 6. 1. Pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku związanym z kierowaniem zespołem oraz radcy prawnemu przysługuje dodatek funkcyjny.

2. Dodatek funkcyjny może być przyznany pracownikowi innemu niż wymieniony w ust. 1, koordynującemu wykonywanie określonych zadań, zatrudnionemu na stanowisku, dla którego w tabelach, o których mowa w § 2 pkt 3, przewiduje się dodatek funkcyjny, z tym że maksymalną stawkę tego dodatku obniża się o dwie stawki.

§ 7. 1. Z tytułu okresowego zwiększenia zakresu obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań albo ze względu na charakter pracy lub warunki wykonywania pracy pracodawca może przyznać pracownikowi dodatek specjalny.

2. Dodatek specjalny przyznaje się na czas określony, a w uzasadnionych przypadkach na czas nieokreślony.

3. Dodatek specjalny jest wypłacany w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia, w kwocie nieprzekraczającej 40% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego pracownika.

§ 8. 1. Pracownikowi zatrudnionemu stale w systemie pracy zmianowej przysługuje dodatek za każdą godzinę pracy:

1) na II zmianie - w wysokości 10%,

2) na III zmianie - w wysokości 20%

- stawki godzinowej wynagrodzenia zasadniczego.

2. Pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej w wysokości 20% stawki godzinowej wynagrodzenia zasadniczego, nie niższy jednak od dodatku ustalonego na podstawie art. 1518 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.

3. W razie zbiegu uprawnień do dodatku za pracę na III zmianie i do dodatku za pracę w porze nocnej przysługuje jeden z tych dodatków - korzystniejszy dla pracownika.

§ 9. 1. Pracownikowi przysługuje dodatek za wysługę lat w wysokości 5% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego po 5 latach pracy. Dodatek ten wzrasta o 1% za każdy następny rok pracy, do osiągnięcia 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego po 20 i więcej latach pracy.

2. Do okresów pracy uprawniających do dodatku za wysługę lat wlicza się wszystkie poprzednie zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

2a. W razie równoczesnego pozostawania w więcej niż jednym stosunku pracy do okresu pracy uprawniającego do dodatku za wysługę lat wlicza się jeden z tych okresów.

3. (uchylony).

4. Dodatek za wysługę lat przysługuje pracownikowi za dni, za które otrzymuje wynagrodzenie, oraz za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby albo konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które pracownik otrzymuje z tego tytułu zasiłek z ubezpieczenia społecznego.

5. Dodatek za wysługę lat jest wypłacany w terminie wypłaty wynagrodzenia:

1) począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym pracownik nabył prawo do dodatku lub wyższej stawki dodatku, jeżeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca;

2) za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub do wyższej stawki dodatku nastąpiło pierwszego dnia miesiąca.

§ 10. 1. W ramach posiadanych środków na wynagrodzenia może być tworzony fundusz premiowy.

2. Wysokość funduszu premiowego oraz warunki przyznawania i wypłacania premii określa zakładowy regulamin premiowania.

§ 11. W ramach posiadanych środków na wynagrodzenia może być tworzony fundusz nagród z przeznaczeniem na nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej, pozostający w dyspozycji pracodawcy.

§ 12. 1. Pracownikowi, z zastrzeżeniem ust. 2, przysługuje nagroda jubileuszowa w wysokości:

1) 75% miesięcznego wynagrodzenia - po 20 latach pracy;

2) 100% miesięcznego wynagrodzenia - po 25 latach pracy;

3) 150% miesięcznego wynagrodzenia - po 30 latach pracy;

4) 200% miesięcznego wynagrodzenia - po 35 latach pracy;

5) 300% miesięcznego wynagrodzenia - po 40 latach pracy.

2. Pracownikowi zatrudnionemu w dniu 1 lipca 1996 r. w zakładzie prowadzącym działalność poligraficzną i wydawniczą:

1) po przepracowaniu nieprzerwanie 15 lat w tym zakładzie przysługuje nagroda jubileuszowa w wysokości 75% miesięcznego wynagrodzenia;

2) przysługuje nagroda jubileuszowa w wysokości:

a) 75% miesięcznego wynagrodzenia - po 25 latach pracy,

b) 100% miesięcznego wynagrodzenia - po 30 latach pracy,

c) 150% miesięcznego wynagrodzenia - po 35 latach pracy,

d) 200% miesięcznego wynagrodzenia - po 40 latach pracy,

e) 250% miesięcznego wynagrodzenia - po 45 latach pracy,

f) 300% miesięcznego wynagrodzenia - po 50 latach pracy.

3. Pracownik zatrudniony po dniu 1 lipca 1996 r. w zakładzie prowadzącym działalność poligraficzną i wydawniczą nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w wysokości określonej w ust. 1.

4. Do okresu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej wlicza się wszystkie poprzednie zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

5. W razie równoczesnego pozostawania więcej niż w jednym stosunku pracy do okresu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej wlicza się jeden z tych okresów.

6. Pracownik nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w dniu upływu okresu uprawniającego do tej nagrody.

7. Wypłata nagrody jubileuszowej następuje niezwłocznie po nabyciu przez pracownika prawa do tej nagrody.

8. Podstawę obliczenia nagrody jubileuszowej stanowi wynagrodzenie przysługujące pracownikowi w dniu nabycia prawa do nagrody, a jeżeli dla pracownika jest to korzystniejsze - wynagrodzenie przysługujące mu w dniu jej wypłaty. Jeżeli pracownik nabył prawo do nagrody jubileuszowej, będąc zatrudnionym w innym wymiarze czasu pracy niż w dniu jej wypłaty, podstawę obliczenia nagrody stanowi wynagrodzenie przysługujące pracownikowi w dniu nabycia prawa do nagrody jubileuszowej. Nagrodę jubileuszową oblicza się zgodnie z przepisami obowiązującymi przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.

9. W razie ustania stosunku pracy w związku z przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy lub emeryturę pracownikowi, któremu do nabycia prawa do nagrody jubileuszowej brakuje mniej niż 12 miesięcy, licząc od dnia rozwiązania stosunku pracy, nagrodę tę wypłaca się w dniu rozwiązania stosunku pracy.

10. Jeżeli w dniu wejścia w życie przepisów wprowadzających zaliczalność do okresów uprawniających do świadczeń pracowniczych okresów niepodlegających dotychczas wliczeniu upływa okres uprawniający pracownika do dwóch lub więcej nagród jubileuszowych, wypłaca mu się tylko jedną nagrodę - najwyższą.

11. Pracownikowi, który w dniu wejścia w życie przepisów, o których mowa w ust. 10, ma okres dłuższy niż wymagany do nagrody jubileuszowej danego stopnia, a w ciągu 12 miesięcy od tego dnia upłynie okres uprawniający go do nabycia nagrody jubileuszowej wyższego stopnia, nagrodę niższą wypłaca się w pełnej wysokości, a w dniu nabycia prawa do nagrody wyższej - różnicę między kwotą nagrody wyższej a kwotą nagrody niższej.

12. Przepisy ust. 10 i 11 mają odpowiednio zastosowanie, jeżeli w dniu, w którym pracownik udokumentował swoje prawo do nagrody jubileuszowej, był uprawniony do nagrody wyższego stopnia oraz gdy pracownik prawo to nabędzie w ciągu 12 miesięcy od tego dnia.

13. Przy ustalaniu prawa do nagrody jubileuszowej przysługującej pracownikowi, który był zatrudniony w jednostce w dniu 1 lipca 1996 r., a przed tym dniem nabył prawo do nagrody jubileuszowej z uwzględnieniem okresów podlegających wliczeniu do okresu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej na podstawie przepisów obowiązujących przed tym dniem, okresy te podlegają wliczeniu na dotychczasowych zasadach.

14. Pracownik, który podjął zatrudnienie w jednostce po dniu 1 lipca 1996 r., nabywa prawo do nagrody jubileuszowej na zasadach określonych w ust. 4-12, niezależnie od wcześniejszego nabycia prawa do nagrody jubileuszowej za dany okres pracy.

§ 13. 1. Pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę lub emeryturę, przysługuje jednorazowa odprawa pieniężna w wysokości:

1) jednomiesięcznego wynagrodzenia - jeżeli był zatrudniony krócej niż 15 lat;

2) dwumiesięcznego wynagrodzenia - po przepracowaniu co najmniej 15 lat;

3) trzymiesięcznego wynagrodzenia - po przepracowaniu co najmniej 20 lat.

2. Przy ustalaniu okresów uprawniających do jednorazowej odprawy pieniężnej stosuje się przepisy obowiązujące przy ustalaniu okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat.

3. Jednorazową odprawę pieniężną oblicza się zgodnie z przepisami obowiązującymi przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.

4. Pracownik, który otrzymał jednorazową odprawę pieniężną, nie może ponownie nabyć do niej prawa.

§ 14. Pracownikowi zatrudnionemu w stołówce, bufecie pracowniczym lub domu wczasowym przysługuje prawo do korzystania z bezpłatnych lub częściowo odpłatnych posiłków na warunkach określonych w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

§ 15. Pracodawca może, w uzasadnionych przypadkach, skrócić pracownikowi okres pracy zawodowej wymagany na danym stanowisku, z wyłączeniem stanowisk, dla których wymagany okres pracy zawodowej określają odrębne przepisy.

§ 16. Pracownik, który nie posiada kwalifikacji zawodowych przewidzianych dla stanowiska zajmowanego przez niego w dniu wejścia w życie rozporządzenia, może być nadal zatrudniany na tym stanowisku.

§ 17. Wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w jednostce w dniu 1 czerwca 2008 r., ustalone na podstawie przepisów niniejszego rozporządzenia, nie może być niższe od wynagrodzenia przysługującego przed tym dniem.

§ 18. Miesięczne stawki wynagrodzenia zasadniczego określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia mają zastosowanie do wynagrodzeń należnych od dnia 1 stycznia 2008 r.

§ 19. Tracą moc rozporządzenia:

1) Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12 lipca 1996 r. w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników Ochotniczych Hufców Pracy (Dz. U. poz. 431, z późn. zm.3)), z wyjątkiem § 9, 10 i 12, które tracą moc z dniem 31 maja 2008 r.;

2) Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12 lipca 1996 r. w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w Ośrodku Studiów Wschodnich (Dz. U. poz. 391, z późn. zm.4)), z wyjątkiem § 8, 9 i 16, które tracą moc z dniem 31 maja 2008 r.;

3) Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 lipca 1996 r. w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach państwowej sfery budżetowej (Dz. U. poz. 453, z późn. zm.5)), z wyjątkiem § 8, 9 i 18 oraz załącznika nr 6 część I ust. 1 pkt 1, które tracą moc z dniem 31 maja 2008 r.

§ 20. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia6), z wyjątkiem § 7, który wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2008 r.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej

z dnia 30 kwietnia 2008 r.

Załącznik nr 17)

TABELE MIESIĘCZNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO

I.8) Dla pracowników OHP

Kategoria zaszeregowania Kwota w złotych 1 2 I 2 600-3 000 II 2 610-3 100 III 2 620-3 200 IV 2 630-3 300 V 2 640-3 400 VI 2 650-3 500 VII 2 660-3 600 VIII 2 670-3 800 IX 2 680-3 900 X 2 690-4 200 XI 2 710-4 500 XII 2 730-4 800 XIII 2 760-5 000 XIV 2 790-5 300 XV 2 820-5 600 XVI 2 910-5 900 XVII 3 010-6 300 XVIII 3 110-6 700 XIX 3 360-7 000 XX 3 610-7 400 XXI 3 860-7 800

II. Dla pracowników Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego

Kategoria zaszeregowania Kwota w złotych 1 2 I 2 200-2 800 II 2 250-2 900 III 2 300-3 000 IV 2 400-3 200 V 2 500-3 400 VI 2 600-3 600 VII 2 700-3 800 VIII 2 800-4 000 IX 2 900-4 200 X 3 000-4 400 XI 3 100-4 600 XII 3 200-4 800 XIII 3 300-5 000 XIV 3 400-5 300 XV 3 500-5 700 XVI 3 600-6 000 XVII 3 700-6 300 XVIII 3 800-6 700

III. Dla pracowników zatrudnionych w Centrum Projektów Polska Cyfrowa

Kategoria zaszeregowania Kwota w złotych 1 2 I 2 600-3 500 II 2 800-3 700 III 3 000-3 900 IV 3 200-4 400 V 3 400-4 900 VI 3 700-5 400 VII 3 900-5 600 VIII 4 300-6 400 IX 4 600-6 900 X 5 200-8 200 XI 5 800-8 500 XII 6 500-9 500 XIII 7 100-10 100 XIV 7 800-11 700 XV 8 600-12 400

IV. Dla pracowników Centrum Informatycznego Edukacji

Kategoria zaszeregowania Kwota w złotych 1 2 I 2 600-3 500 II 2 620-4 500 III 2 640-5 500 IV 2 660-6 000 V 2 700-6 500 VI 3 000-7 000 VII 3 500-7 500 VIII 3 600-8 000 IX 3 700-8 500 X 3 800-10 000 XI 4 000-11 000 XII 4 500-12 000

V. Dla pracowników Centrum Projektów Europejskich

Kategoria zaszeregowania Kwota w złotych 1 2 I 3 000-4 500 II 4 300-5 100 III 4 500-5 300 IV 4 700-5 500 V 5 000-6 000 VI 5 500-6 600 VII 6 000-7 600 VIII 6 500-8 600 IX 7 000-10 100 X 7 600-12 200

VI. Dla pracowników Rządowego Centrum Bezpieczeństwa

Kategoria zaszeregowania Kwota w złotych 1 2 I 2 250-3 500 II 2 300-3 600 III 2 350-3 800 IV 2 400-4 000 V 2 450-4 200 VI 2 500-4 400 VII 2 600-4 600 VIII 2 750-4 800 IX 2 900-5 000 X 3 100-5 200 XI 3 300-5 400 XII 3 500-5 600 XIII 4 000-6 100 XIV 4 600-6 700 XV 5 200-7 700 XVI 5 800-8 700 XVII 6 400-10 200

VII. Dla pracowników Centrum Informatyki Resortu Finansów

Kategoria zaszeregowania Kwota w złotych 1 2 I 1 850-3 200 II 1 900-3 400 III 1 950-3 600 IV 2 000-3 800 V 2 050-4 000 VI 2 100-4 500 VII 2 150-5 000 VIII 2 300-5 500 IX 2 500-6 000 X 2 700-6 500 XI 2 900-7 500 XII 3 100-8 500 XIII 3 500-10 000 XIV 4 000-11 000 XV 4 500-12 000

VIIa.9) Dla pracowników Instytutu Finansów

Kategoria zaszeregowania Kwota w złotych 1 2 I 2 500-5 500 II 2 800-6 250 III 3 100-7 000 IV 3 400-7 750 V 3 700-8 500 VI 4 000-9 250 VII 4 300-10 000

VIII. Dla pracowników zatrudnionych w Krajowej Szkole Skarbowości

Kategoria zaszeregowania Kwota w złotych 1 2 I 2 170-3 010 II 2 200-3590 III 2 300-3 750 IV 2 350-3 800 V 2 550-3 860 VI 2 650-4 710 VII 2 750-4 920 VIII 2 850-5 130 IX 3 250-5 870 X 3 500-6 190 XI 3 700-6 830 XII 4 500-7 670 XIII 4 550-8 520 XIV 4 700-9 370 XV 5 300-9 790 XVI 5 950-11 860

IX. Dla pracowników zatrudnionych w Biurze Rady Doskonałości Naukowej

Kategoria zaszeregowania Kwota w złotych 1 2 I 2 600-3 300 II 2 640-3 400 III 2 680-3 500 IV 2 720-3 600 V 2 760-3 700 VI 2 800-3 800 VII 2 840-3 900 VIII 2 880-4 000 IX 2 920-4 200 X 2 960-4 400 XI 3 000-4 600 XII 3 040-4 800 XIII 3 080-5 300 XIV 3 120-5 800 XV 3 160-6 300 XVI 3 200-6 700 XVII 3 240-7 200 XVIII 3 280-7 800 XIX 3 320-9 000

X.10) Dla pozostałych pracowników

Kategoria zaszeregowania Kwota w złotych 1 2 I 1 400-2800 II 1 800-2 820 III 1 830-2 840 IV 1 860-2 860 V 1 890-2 880 VI 1 920-2 900 VII 1 950-2 920 VIII 1 980-3 000 IX 2 010-3 100 X 2 040-3 300 XI 2 070-3 500 XII 2 100-3 700 XIII 2 130-4 000 XIV 2 160-4 300 XV 2 190-4 600 XVI 2 220-4 900 XVII 2 250-5 200 XVIII 2 300-5 600 XIX 2 500-9 000

Załącznik nr 2

TABELA STAWEK DODATKU FUNKCYJNEGO

Stawka dodatku funkcyjnego Procent najniższego wynagrodzenia zasadniczego do 1 35 2 50 3 65 4 80 5 95 6 110 7 125 8 150 9 175 10 200

Załącznik nr 3

TABELE STANOWISK, ZASZEREGOWAŃ I KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH

I. Pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy, o których mowa w art. 128 § 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy

Lp. Stanowisko Kategoria zaszeregowania Stawka dodatku funkcyjnego do Wymagane kwalifikacje wykształcenie liczba lat pracy 1 2 3 4 5 6 1 Komendant Główny OHP - - wyższe 10 2 Zastępca Komendanta Głównego OHP, komendant wojewódzki OHP, zastępca komendanta wojewódzkiego OHP - - wyższe 8 3 Dyrektor centrum kształcenia i wychowania, dyrektor ośrodka szkolenia zawodowego - - wyższe 6 4 Dyrektor - - wyższe 5 5 Zastępca dyrektora centrum kształcenia i wychowania, zastępca dyrektora ośrodka szkolenia zawodowego, zastępca dyrektora - - wyższe 3 6 Główny księgowy budżetu OHP, główny księgowy - - według odrębnych przepisów

II.11) Pracowników zatrudnionych w OHP

Lp. Stanowisko Kategoria zaszeregowania Stawka dodatku funkcyjnego do Wymagane kwalifikacje wykształcenie liczba lat pracy 1 2 3 4 5 6 1 Doradca Komendanta Głównego OHP, dyrektor biura w Komendzie Głównej OHP XVIII-XXI 9 wyższe 8 zastępca głównego księgowego budżetu OHP 7 inspektor ochrony danych / pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych i spraw obronnych w Komendzie Głównej OHP 9 według odrębnych przepisów 2 Kierownik zespołu w Komendzie Głównej OHP, zastępca dyrektora biura w Komendzie Głównej OHP XV-XIX 8 wyższe 8 3 Radca prawny w Komendzie Głównej OHP, audytor wewnętrzny w Komendzie Głównej OHP XV-XIX 8 według odrębnych przepisów 4 Dyrektor centrum edukacji i pracy młodzieży, dyrektor biura w komendzie wojewódzkiej OHP XV-XVIII 8 wyższe 8 kierownik ośrodka szkolenia i wychowania wyższe (kierunek studiów w zakresie pedagogiki, psychologii lub socjologii) 7 5 Komendant hufca pracy XV-XVII 7 wyższe (kierunek studiów w zakresie pedagogiki, psychologii lub socjologii) 4 radca prawny według odrębnych przepisów 6 Zastępca głównego księgowego XV-XVII 7 wyższe 3 7 Główny specjalista w Komendzie Głównej OHP XIV-XVIII 4 wyższe 8 8 Kierownik warsztatu XIV-XVII 7 wyższe 4 9 Zastępca kierownika ośrodka szkolenia i wychowania XIV-XVII 7 wyższe (kierunek studiów w zakresie pedagogiki, psychologii lub socjologii) 4 10 Kierownik internatu, zastępca komendanta hufca pracy XIV-XVI 6 wyższe (kierunek studiów w zakresie pedagogiki, psychologii lub socjologii) 3 11 Pedagog XIII-XVI 5 wyższe (kierunek studiów w zakresie pedagogiki, psychologii lub socjologii) 4 psycholog według odrębnych przepisów 12 Kierownik zespołu w komendzie wojewódzkiej, kierownik rejonowego ośrodka szkolenia zawodowego młodzieży XII-XVI 8 wyższe 4 13 Duszpasterz XII-XVI 6 według odrębnych przepisów 14 Główny specjalista w komendzie wojewódzkiej OHP XII-XVI 2 wyższe 6 15 Starszy: specjalista, księgowy w Komendzie Głównej OHP XII-XVI - wyższe 6 16 Inspektor ochrony danych / pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych i spraw obronnych w komendzie wojewódzkiej OHP, Centrum Kształcenia i Wychowania, Ośrodku Szkolenia Zawodowego XII-XV - według odrębnych przepisów 17 Starszy wychowawca XIII-XVI 5 wyższe (kierunek studiów w zakresie pedagogiki, psychologii lub socjologii) 4 18 Specjalista w Komendzie Głównej OHP, starszy: specjalista, księgowy w komendzie wojewódzkiej OHP, główny specjalista inny niż wymieniony w lp. 7 i 14 XI-XIV - wyższe 3 19 Doradca zawodowy X-XIV - wyższe rok w zakresie poradnictwa zawodowego doradca zawodowy - stażysta IX-XII - wyższe - średnie 1 20 Specjalista do spraw programów X-XIV - wyższe rok w zakresie przygotowania, realizacji i oceniania realizacji programów rynku pracy specjalista do spraw programów - stażysta IX-XII - wyższe - średnie 1 21 Starszy specjalista inny niż wymieniony w lp. 15 i 18 X-XIV - wyższe 2 22 Wychowawca X-XIV 4 wyższe (kierunek studiów w zakresie pedagogiki, psychologii lub socjologii) 2 23 Instruktor praktycznej nauki zawodu X-XIV 4 według odrębnych przepisów 24 Instruktor szkolenia zawodowego X-XIV - według odrębnych przepisów 25 Pośrednik pracy IX-XIII - wyższe rok w zakresie pośrednictwa pracy pośrednik pracy - stażysta IX-XII - wyższe - średnie 1 26 Specjalista do spraw rozwoju zawodowego IX-XIII - wyższe rok w zakresie organizacji szkoleń specjalista do spraw rozwoju zawodowego - stażysta IX-XII - wyższe - średnie 1 27 Doradca EURES IX-XIII - wyższe oraz znajomość języka angielskiego na poziomie B1 oraz ukończenie szkoleń określonych w odrębnych przepisach rok w zakresie pośrednictwa pracy lub poradnictwa zawodowego asystent EURES IX-XII - wyższe - średnie 1 28 Starszy inspektor, specjalista IX-XIII - wyższe 2 średnie 3 29 Młodszy wychowawca IX-XIII - wyższe (kierunek studiów w zakresie pedagogiki, psychologii lub socjologii) - 30 Księgowy, inspektor IX-XI - średnie - 31 Starszy referent, kasjer IX-XI - średnie 1 32 Referent V-VIII - średnie - Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach pomocniczych 1 Kierownik administracyjny IX-XIV 3 średnie 3 2 Kierowca IX-XI - według odrębnych przepisów 3 Konserwator IX-X - zasadnicze 2 4 Starszy recepcjonista, kucharz VIII-X - średnie 2 5 Starszy magazynier VIII-IX - średnie 1 6 Elektryk VIII-IX - zasadnicze - 7 Mechanik VII-X - zasadnicze 3 8 Recepcjonista VII-IX - średnie - pokojowa podstawowe - 9 Magazynier VII-VIII - zasadnicze 1 10 Pracownik gospodarczy V-VII - podstawowe - 11 Portier, dozorca IV-V - podstawowe - 12 Pomoc kuchenna III-X - zasadnicze - 13 Sprzątaczka I-III - podstawowe -

III. (uchylona)

IV.12) Pracowników zatrudnionych w Głównej Bibliotece Pracy i Zabezpieczenia Społecznego

Lp. Stanowisko Kategoria zaszeregowania Stawka dodatku funkcyjnego do Wymagane kwalifikacje wykształcenie liczba lat pracy 1 2 3 4 5 6 Bibliotekarze i pracownicy służby bibliotecznej 1 Kierownik sekcji/ośrodka IX-XVIII 1 wyższe z uzyskaniem kwalifikacji drugiego stopnia 8 2 Starszy kustosz XIV-XVI - według odrębnych przepisów 3 Kustosz XI-XIV - według odrębnych przepisów 4 Starszy bibliotekarz IX-XI - według odrębnych przepisów 5 Bibliotekarz VII-IX - według odrębnych przepisów 6 Młodszy bibliotekarz VI-VII - według odrębnych przepisów 7 Magazynier biblioteczny V-VI - średnie - Pracownicy administracyjni i obsługi technicznej 1 Kierownik sekcji XI-XVIII - wyższe 9 2 Główny specjalista XI-XIV - wyższe 7 3 Starszy specjalista IX-XII - wyższe 5 4 Specjalista VII-X - średnie 5 wyższe 3 5 Starszy: księgowy, operator obsługi i naprawy urządzeń technicznych (audiowizualnych i komputerowych) VI-IX - średnie 4 6 Księgowy, starszy referent, operator obsługi i naprawy urządzeń technicznych (audiowizualnych i komputerowych) V-VII - średnie 2 7 Kierowca IV-VI - według odrębnych przepisów 8 Referent, kasjer, magazynier, sekretarka II-IV - średnie - 9 Pomocnik biblioteczny I-III - zawodowe -

V. (uchylona)

Va.13) Pracowników zatrudnionych w Centrum Projektów Europejskich

Lp. Stanowisko Kategoria zaszeregowania Stawka dodatku funkcyjnego do Wymagane kwalifikacje wykształcenie liczba lat pracy 1 2 3 4 5 6 1 Kierownik Wspólnego Sekretariatu Technicznego IX-X 10 wyższe 4 2 Naczelnik wydziału, doradca VI-X 10 wyższe 3 audytor wewnętrzny, radca prawny według odrębnych przepisów 3 Zastępca kierownika Wspólnego Sekretariatu Technicznego, zastępca naczelnika wydziału, ekspert VIII-IX 9 wyższe 3 4 Koordynator: sekcji, zespołu, główny specjalista, informatyk V-VII 7 wyższe 3 5 Starszy specjalista III-VI 4 wyższe 2 średnie 8 6 Specjalista II-V - wyższe 2 średnie 6 7 Starszy: księgowy, inspektor II-III - wyższe 1 średnie 4 8 Księgowy, inspektor, sekretarka, recepcjonistka, asystent, archiwista I-II - średnie - 9 Kierowca samochodu osobowego I-II - według odrębnych przepisów

Vb. Pracowników zatrudnionych w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa

Lp. Stanowisko Kategoria zaszeregowania Stawka dodatku funkcyjnego do Wymagane kwalifikacje wykształcenie liczba lat pracy 1 2 3 4 5 6 1 Doradca XV-XVII 9 wyższe 5 2 Naczelnik (szef) wydziału XIV-XVII 8 wyższe 5 3 Kierownik (szef) zespołu XI-XIV 7 wyższe 4 4 Kierownik (szef) sekcji X-XIII 6 wyższe 3 5 Główny specjalista, starszy informatyk IX-XII 5 wyższe 3 6 Starszy specjalista VIII-XI 4 wyższe 2 średnie 7 Specjalista, informatyk VI-IX 3 średnie 1 8 Referent III-VI - średnie -

Vc. Pracowników zatrudnionych w Centrum Informatycznym Edukacji

Lp. Stanowisko Kategoria zaszeregowania Stawka dodatku funkcyjnego do Wymagane kwalifikacje wykształcenie liczba lat pracy 1 2 3 4 5 6 1 Kierownik zakładu, Kierownik wydziału, ekspert XI-XII 10 wyższe 6 2 Zastępca kierownika zakładu, zastępca kierownika wydziału, kierownik projektu, główny specjalista, analityk, administrator sieci X-XI 8 wyższe 5 radca prawny według odrębnych przepisów 3 Kierownik sekcji, kierownik zespołu, administrator systemu, koordynator IX-X 6 wyższe 5 4 Starszy specjalista, konsultant VIII-IX 5 wyższe 5 5 Specjalista VII-VIII 4 wyższe 4 średnie 5 6 Projektant, starszy księgowy VI-VII - wyższe 3 średnie 4 7 Starszy programista, starszy informatyk, samodzielny referent V-VI - wyższe 2 średnie 3 8 Programista, informatyk, starszy referent, starszy technik IV-V - wyższe 1 średnie 2 9 Technik, księgowy III-IV - średnie 1 10 Młodszy programista, młodszy informatyk II-III - wyższe - średnie 1 11 Młodszy technik, referent I-II - średnie -

Vd. (uchylona)

Ve. Pracowników zatrudnionych w Centrum Informatyki Resortu Finansów

Lp. Stanowisko Kategoria zaszeregowania Stawka dodatku funkcyjnego do Wymagane kwalifikacje wykształcenie liczba lat pracy 1 2 3 4 5 6 1 Kierownik: biura, wydziału, oddziału, obiektu, dyrektor: departamentu, pionu, regionu, zastępca dyrektora: departamentu, pionu, regionu XIII-XV 10 wyższe 5 2 Kierownik: zespołu, sekcji, projektu XII-XIV 9 wyższe 4 3 Zastępca kierownika: biura, wydziału, obiektu, zespołu, sekcji, projektu IX-XIV 8 wyższe 4 4 Główny: specjalista, architekt IX-XIV 6 wyższe 5 radca prawny według odrębnych przepisów 5 Zastępca głównego księgowego X-XIII 6 wyższe 3 średnie 6 6 Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych, audytor IX-XIII 6 według odrębnych przepisów 7 Administrator, architekt IX-XIII - wyższe 3 8 Główny energetyk, inspektor bezpieczeństwa teleinformatycznego VIII-XII 5 wyższe 3 9 Starszy: specjalista, informatyk, programista, analityk, projektant VII-XIII - wyższe 3 10 Programista VII-XII - wyższe 1 średnie 3 11 Specjalista, informatyk, analityk, projektant VI-XI - wyższe 1 średnie 3 12 Kierownik: kancelarii materiałów niejawnych, kancelarii tajnej, archiwum V-VIII 2 wyższe 1 średnie 2 13 Energetyk V-VIII - wyższe 1 średnie 2 14 Starszy: inspektor, technik, archiwista IV-VII - średnie 2 15 Inspektor, młodszy administrator, technik, młodszy informatyk III-VI - średnie - 16 Referent, sekretarka, archiwista, magazynier II-IV - średnie - 17 Konserwator, sprzątaczka, pracownik gospodarczy I-III - zawodowe lub podstawowe - kierowca według odrębnych przepisów

Vf.14) Pracowników zatrudnionych w Krajowej Szkole Skarbowości

Lp. Stanowisko Kategoria zaszeregowania Stawka dodatku funkcyjnego do Wymagane kwalifikacje wykształcenie liczba lat pracy 1 2 3 4 5 6 1 Kierownik filii XIII-XVI 6 wyższe 5 2 Konsultant merytoryczny, doradca, ekspert XII-XV 5 wyższe 5 3 Kierownik działu XII-XV 4 wyższe 5 4 Koordynator, główny specjalista IX-XIV 4 wyższe 4 radca prawny według odrębnych przepisów 5 Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych VIII-XIII 3 według odrębnych przepisów 6 Kierownik: zespołu, projektu, sekcji, zmiany VIII-XIII 3 wyższe 3 7 Kierownik kancelarii tajnej, materiałów niejawnych i archiwum VII-XII 2 wyższe 1 8 Starszy: specjalista, archiwista, księgowy VII-XII - wyższe 3 9 Archiwista II-VII - średnie 3 10 Specjalista, analityk, informatyk VI-XI - wyższe 3 średnie 4 inspektor ochrony danych według odrębnych przepisów 11 Starszy: referent, recepcjonista V-X - wyższe 2 12 Samodzielny referent, księgowy, asystentka IV-IX - wyższe 1 średnie - 13 Instruktor III-VIII - wyższe 1 14 Referent, technik, magazynier, recepcjonista II-VII - średnie - Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach pomocniczych, obsługi, przy sporządzaniu i wydawaniu posiłków 1 Konserwator, sprzątaczka, pokojowa, pracownik gospodarczy I-VI - zasadnicze lub podstawowe - kierowca według odrębnych przepisów 2 Szef kuchni, szef zmiany IV-IX 2 średnie 1 3 Kuchmistrz III-VIII 1 zasadnicze 1 4 Starszy kelner III-VIII - zasadnicze 1 5 Kucharz, kelner II-VII - zasadnicze - 6 Młodszy: kucharz, kelner, pomoc kuchenna I-VI - zasadnicze lub podstawowe -

Vg. Pracowników zatrudnionych w Centrum Projektów Polska Cyfrowa

Lp. Stanowisko Kategoria zaszeregowania Stawka dodatku funkcyjnego do Wymagane kwalifikacje wykształcenie liczba lat pracy 1 2 3 4 5 6 1 Dyrektor departamentu XIII-XV 8 wyższe 5 2 Dyrektor biura, naczelnik wydziału XI-XV 7 wyższe 3 radca prawny 6 według odrębnych przepisów 3 Kierownik sekcji, główny specjalista IX-XI 6 wyższe 3 4 Starszy specjalista VII-X - wyższe 2 5 Specjalista V-IX - wyższe 1 6 Młodszy specjalista, administrator IV-VIII - średnie 1 7 Asystent dyrektora IV-VII - średnie - 8 Kierowca III-VI - według odrębnych przepisów 9 Zaopatrzeniowiec I-II - średnie - 10 Pomoc biurowa I - średnie -

Vh.15) Pracowników zatrudnionych w Instytucie Finansów

Lp. Stanowisko Kategoria zaszeregowania Stawka dodatku funkcyjnego do Wymagane kwalifikacje wykształcenie liczba lat pracy 1 2 3 4 5 6 1 Kierownik: zespołu, biura VII 10 wyższe 3 2 Radca prawny VI 6 według odrębnych przepisów 3 Główny specjalista VI - wyższe 3 4 Starszy specjalista V - wyższe 3 5 Specjalista IV - wyższe 2 6 Młodszy specjalista III - wyższe - 7 Asystent II - średnie - 8 Sekretarka, sekretarz I - średnie -

VI. Pracowników wojewódzkich zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności

Lp. Stanowisko Kategoria zaszeregowania Stawka dodatku funkcyjnego do Wymagane kwalifikacje wykształcenie liczba lat pracy 1 2 3 4 5 6 1 Przewodniczący wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności XV-XIX 7 według odrębnych przepisów 2 Przewodniczący składu orzekającego o niepełnosprawności XIV-XVIII 6 3 Sekretarz wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności XIII-XVII 5 według odrębnych przepisów 4 Członkowie wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności (lekarz, psycholog, pedagog, doradca zawodowy, pracownik socjalny) XIII-XVI 4

VII. Pracowników wewnętrznej służby ochrony

Lp. Stanowisko Kategoria zaszeregowania Stawka dodatku funkcyjnego do Wymagane kwalifikacje wykształcenie liczba lat pracy 1 2 3 4 5 6 1 Szef ochrony XI-XIV 5 według odrębnych przepisów 2 Zastępca szefa ochrony X-XII 4 3 Dowódca zmiany IX-XI 3 4 Starszy wartownik - konwojent VI-IX - 5 Wartownik - konwojent V-VII - 6 Młodszy wartownik - konwojent IV-VI -

VIII. Pracowników innych niż wymienieni w tabelach I-VII

Lp. Stanowisko Kategoria zaszeregowania Stawka dodatku funkcyjnego do Wymagane kwalifikacje1) wykształcenie liczba lat pracy 1 2 3 4 5 6 1 Dyrektor Biura Rady Dialogu Społecznego XVIII-XIX 8 wyższe 6 kierownik oddziału zamiejscowego, filii, zakładu XVII-XVIII 2 Zastępca kierownika zakładu XVI-XVII 6 wyższe 6 3 Zastępca głównego księgowego XIV-XVII 8 wyższe 6 4 Główny specjalista XIV-XVII 6 wyższe 6 rzecznik patentowy, radca prawny według odrębnych przepisów 5 Kierownik: laboratorium, działu, wydziału XVI-XVII 5 wyższe 5 administrator bezpieczeństwa informacji (inspektor ochrony danych) według odrębnych przepisów 6 Kierownik: zespołu, pracowni, analityk systemu, kierownik punktu żywienia XIII-XVI 52) wyższe 5 starszy inspektor nadzoru inwestorskiego wyższe i uprawnienia budowlane 7 Zastępca kierownika działu, kierownik samodzielnej sekcji XII-XV 5 wyższe 5 starszy: specjalista, redaktor techniczny, grafik, mechanik, programista, technolog, projektant, elektronik, informatyk, sekretarz redakcji - 8 Inspektor nadzoru inwestorskiego XI-XIV - średnie i uprawnienia budowlane 5 9 Kierownik: sekcji, zmiany XI-XIV 4 średnie 6 10 Kierownik: internatu, stołówki, bufetu XI-XIV 3 średnie 4 11 Specjalista XI-XIV - wyższe 3 12 Starszy: technik, laborant IX-XIV - średnie 5 13 Zastępca kierownika stołówki IX-XIII - średnie 4 14 Kierownik: warsztatu, stacji obsługi, transportu, magazynu, biblioteki X-XIII 4 średnie 4 starszy: dokumentalista, redaktor, operator systemu, mechanik, instruktor, samodzielny referent, technik, projektant, informatyk, laborant - starszy bibliotekarz według odrębnych przepisów 15 Technolog VIII-XIII - średnie 3 16 Bibliotekarz IX-XII - według odrębnych przepisów 17 Zastępca kierownika: warsztatu, stacji obsługi, kierownik garaży IX-XII 2 średnie 4 starszy: inspektor, operator elektronicznych maszyn cyfrowych, księgowy, planista, ekonomista, magazynier, fotograf, kasjer, dokumentalista, programista, operator systemu 18 Inspektor, redaktor, grafik, redaktor techniczny, korektor, kalkulator, zaopatrzeniowiec, magazynier, ratownik wodny, elektronik, księgowy, kasjer VIII-XI - średnie 3 19 Starszy: archiwista, referent, operator urządzeń przygotowania danych, planista, ekonomista, fotograf, sekretarka, dyspozytor taboru samochodowego, kontroler techniczny, przewodnik turystyczny VIII-X - średnie 2 20 Intendent VI-X - średnie 2 21 Kierownik: kancelarii, kancelarii tajnej, archiwum VII-IX 2 średnie 3 operator elektronicznej techniki obliczeniowej, kontroler przygotowania danych, starsza maszynistka, młodszy: programista, elektronik, technolog, mechanik - 22 Referent, archiwista, maszynistka, operator, starsza: telefonistka, teletypistka VII-VIII - średnie - 23 Operator urządzeń przygotowania danych VII-VIII - podstawowe 2 24 Pracownik kancelarii IV-VIII - średnie - podstawowe 2 25 Młodszy bibliotekarz VI-VII - według odrębnych przepisów 26 Młodszy: technik, dokumentalista, telefonistka, teletypistka V-VII - średnie - 27 Młodszy: ratownik wodny, operator urządzeń przygotowania danych V-VII - podstawowe - 28 Młodsza: telefonistka, teletypistka IV-VI - podstawowe i umiejętność wykonywania czynności - Pracownicy zatrudnieni przy sporządzaniu i wydawaniu posiłków 1 Szef kuchni IX-XIII 2 średnie 4 2 Kuchmistrz, mistrz: garmażeryjny, cukierniczy, kelnerski VIII-XII - średnie 4 3 Barman VII-IX - średnie 2 4 Sprzedawca, dietetyk, starszy kelner VI-IX - średnie 3 kucharz, garmażer, cukiernik zasadnicze 2 5 Starszy bufetowy, młodszy kucharz, kelner V-VIII - zasadnicze 1 6 Bufetowy, wykwalifikowana pomoc kuchenna III-VII - zasadnicze - 7 Młodszy kelner, kawiarka II-VI - zasadnicze - 8 Pomoc: kuchenna, bufetowa I-V - podstawowe - Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach pomocniczych i obsługi 1 Starszy rzemieślnik - specjalista X-XII - średnie 4 2 Maszynista offsetowy VII-XII - zasadnicze 2 3 Rzemieślnik - specjalista, operator maszyn cyfrowych IX-XI - zasadnicze 3 kierowca autobusu według odrębnych przepisów 4 Mechanik samochodowy, kserografista, konserwator maszyn IX-X - zasadnicze 2 5 Kierowca VII-X - według odrębnych przepisów 6 Rzemieślnik (np. ślusarz, spawacz, elektryk, stolarz, tapicer, szklarz, introligator itp.), elektronik, ogrodnik, palacz c.o. VIII-IX - zasadnicze lub tytuł czeladnika lub mistrza w zawodzie - 7 Operator urządzeń powielających lub offsetowych, recepcjonista VII-VIII - podstawowe - 8 Robotnik: gospodarczy, transportowy, zieleni itp., starsza pokojowa IV-VII - podstawowe - 9 Pomocnik rzemieślnika III-VI - podstawowe i przyuczenie do zawodu - praczka, prasowaczka, szwaczka, powielaczowy podstawowe - 10 Starszy: dźwigowy, portier, pokojowa IV-V - 11 Portier, dozorca, szatniarz, dźwigowy, woźny, sprzątaczka, pomocnik palacza II-IV - podstawowe - 12 Goniec I-III - Pracownicy w zakładach prowadzących działalność poligraficzną i wydawniczą 1 Maszynista maszyn offsetowych zwojowych VII-XII - zasadnicze 3 2 Elektronik-konserwator, organizator przetwarzania składu komputerowego, składacz komputerowego systemu składu, kopista offsetowy, maszynista typograficzny arkuszowy, maszynista maszyn offsetowych arkuszowych, montażysta składu, fotoretuszer, fotograf, retuszer, naświetlacz składu komputerowego, składacz ręczny, montażysta offsetowy, maszynista maszyn druku cyfrowego, introligator: galanteryjny, przemysłowy VII-XII - zasadnicze 3 3 Mechanik V-XII - zasadnicze 2 4 Monter-konserwator maszyn poligraficznych VI-XI - zasadnicze 2 5 Składacz na aparatach pisząco-kodujących VII-X - zasadnicze 1 6 Elektromonter, operator rysografu V-X - zasadnicze 1 7 Krajacz IV-X - podstawowe - 8 Szlifierz ostrzarz V-IX - podstawowe - 9 Kompletator składu komputerowego VI-VIII - podstawowe - 10 Belowacz makulatury, pracownik: magazynowy, transportowy, w ekspedycji, operator: maszyn powielających, kserograficznych IV-VIII - podstawowe - 11 Operator maszyn: introligatorskich, offsetowych, typograficznych, druku cyfrowego, odbieracz przy maszynach drukujących IV-VII - podstawowe - 12 Liczarka, pomocnik IV-VI - podstawowe -

1) Wymagane kwalifikacje dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy określają odrębne przepisy.

2) Dodatek funkcyjny przysługuje w czasie wykonywania nadzoru inwestorskiego.

Załącznik nr 4

WARUNKI KORZYSTANIA Z BEZPŁATNYCH LUB CZĘŚCIOWO ODPŁATNYCH POSIŁKÓW

I. Pracownicy zatrudnieni w domach wczasowych

1. Posiłki przysługują następującym pracownikom zatrudnionym w domach wczasowych:

1) pracownikom kuchni oraz kelnerom - bezpłatnie;

2) pracownikom domów wczasowych niewymienionym w pkt 1 - za odpłatnością w wysokości 50% stawki żywienia pracowników.

2. Dzienna stawka żywienia dla pracownika domu wczasowego wynosi 60% stawki obowiązującej dla wczasowicza, z podziałem na:

1) śniadanie - 12%;

2) obiad - 30%;

3) kolację - 18%.

3. Z posiłków, o których mowa w ust. 1, pracownik może korzystać:

1) w czasie wykonywania pracy w domu wczasowym w 8-godzinnym czasie pracy - z dwóch posiłków wydawanych w tym czasie; w przypadku wydłużonego czasu wykonywania pracy pracownikowi przysługują posiłki wydawane w tych godzinach pracy;

2) w okresie przygotowań do sezonu letniego i zimowego, przerw międzysezonowych lub międzyturnusowych, trwających nie dłużej niż 7 dni - z dwóch posiłków (śniadanie, obiad);

3) w dniach wolnych od pracy i w czasie choroby, trwających nie dłużej niż 3 dni - z dwóch posiłków (śniadanie, obiad).

4. Z posiłków spożywanych poza godzinami pracy pracownik może korzystać na warunkach pełnej odpłatności stawki żywienia pracownika.

5. Posiłki dla pracowników mogą być przyrządzane we wspólnej kuchni, lecz oddzielnie rozliczone dla pracowników i oddzielnie dla wczasowiczów.

II. Pracownicy zatrudnieni w stołówkach i bufetach pracowniczych wchodzących w skład stołówek

1. Pracownikowi bezpośrednio zatrudnionemu przy sporządzaniu posiłków w stołówce lub bufecie pracowniczym przysługują dwa posiłki na warunkach odpłatności w dniach wykonywania pracy.

2. Odpłatność pracownika, o której mowa w ust. 1, wynosi 50% wartości surowców zużytych do przygotowania posiłków obliczonej w cenach detalicznych.

1) Obecnie działem administracji rządowej - praca kieruje Minister Rodziny i Polityki Społecznej, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rodziny i Polityki Społecznej (Dz. U. poz. 1723 oraz z 2021 r. poz. 1473).

2) Dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 8 lipca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych (Dz. U. poz. 1335), które weszło w życie z dniem 22 lipca 2021 r.

3) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. poz. 191, z 1998 r. poz. 235, z 1999 r. poz. 61 i 353, z 2000 r. poz. 331, z 2001 r. poz. 380, z 2003 r. poz. 207, z 2004 r. poz. 432, z 2005 r. poz. 347 oraz z 2006 r. poz. 296.

4) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. poz. 189, z 1998 r. poz. 252, z 1999 r. poz. 354, z 2000 r. poz. 330, z 2001 r. poz. 381, z 2003 r. poz. 209, z 2004 r. poz. 431, z 2005 r. poz. 352 oraz z 2006 r. poz. 298.

5) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. poz. 244, z 1998 r. poz. 247, z 1999 r. poz. 349, z 2000 r. poz. 335, z 2001 r. poz. 375, z 2003 r. poz. 210, z 2004 r. poz. 419, z 2005 r. poz. 350 i 1167 oraz z 2006 r. poz. 297.

6) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 14 maja 2008 r.

7) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 maja 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych (Dz. U. poz. 942), które weszło w życie z dniem 1 czerwca 2020 r.

8) Tabela w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

9) Tabela dodana przez § 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

10) Tabela w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

11) Tabela w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

12) Tabela w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 7.

13) Tabela w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 7.

14) Tabela w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

15) Tabela dodana przez § 1 pkt 3 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.