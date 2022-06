Na podstawie art. 130 ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

"§ 4. Stawkę dotacji ustala się w wysokości 70% wartości zakupionych surowców, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług, zużytych do sporządzania dotowanych posiłków, powiększonej o narzut.".

"1) stosuje stawkę narzutu nieprzekraczającą 45% wartości surowców zużytych do przyrządzania dotowanych posiłków;";

W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie dotacji przedmiotowych do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1318) wprowadza się następujące zmiany:

2. Korektę zgłoszenia, o której mowa w ust. 1, przedsiębiorca składa do właściwego dyrektora izby administracji skarbowej w terminie do dnia 10 czerwca 2022 r.

1. Zgłoszenie, o którym mowa w § 5 rozporządzenia zmienianego w § 1, złożone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia podlega korekcie w zakresie prognozowanej kwoty dotacji i sposobu jej obliczenia za okres od dnia 1 czerwca 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

3. Dyrektor izby administracji skarbowej zamieszcza na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej izby administracji skarbowej skorygowaną informację, o której mowa w § 6 ust. 2 rozporządzenia zmienianego w § 1, na miesiąc czerwiec 2022 r., w terminie do dnia 20 czerwca 2022 r.

2. Korektę informacji, o której mowa w ust. 1, przedsiębiorca składa do dyrektora izby administracji skarbowej w terminie do dnia 10 czerwca 2022 r.

§ 4.

Do dotacji przedmiotowych do dotowanych posiłków sprzedawanych w barach mlecznych, należnych za okres do dnia 31 maja 2022 r., stosuje się przepisy dotychczasowe.