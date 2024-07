Załącznik do obwieszczenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2023 r. poz. 2298) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki i tryb przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, zwanego dalej „Programem”, w tym:

1) formę i tryb składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej oraz wniosków o płatność;

2) szczegółowe wymagania, jakim powinny odpowiadać wnioski o przyznanie pomocy finansowej oraz wnioski o płatność;

3) kryteria wyboru operacji;

4) przypadki, w których następcy prawnemu beneficjenta jest przyznawana pomoc, oraz warunki i tryb przyznania tej pomocy.

§ 2. 1. Pomoc finansową na operacje typu „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” objętego Programem, zwaną dalej „pomocą”, przyznaje się:

1) osobie fizycznej, która:2)

a) jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,

b) ma ukończone 18 lat w dniu składania wniosku o przyznanie pomocy,

c)3) podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie jako rolnik, małżonek rolnika lub domownik rolnika nieprzerwanie od co najmniej 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy, albo

d) (uchylona)4)

2)5) beneficjentowi albo małżonkowi beneficjenta poddziałania „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi” objętego Programem, o ile nie została ustanowiona rozdzielność majątkowa

- która przedłożyła albo który przedłożył biznesplan oraz zobowiązała się albo zobowiązał się do jego realizacji.6)

1a.7) Do okresu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c, wlicza się podleganie ubezpieczeniu społecznemu z tytułu prowadzenia działalności rolniczej w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).

2. Pomoc przyznaje się, jeżeli:

1) gospodarstwo rolne, w którym pracuje osoba fizyczna, o której mowa w ust. 1 pkt 1:8)

a) (uchylona),9)

b) jest położone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w miejscowości znajdującej się na terenie:10)

- gminy wiejskiej lub

- gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tysięcy mieszkańców, lub

- gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tysięcy mieszkańców;

2) (uchylony).11)

3.12) Warunek, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 lit. b, uznaje się za spełniony, jeżeli większa część gruntów rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, na podstawie danych zawartych w ewidencji wniosków o przyznanie płatności dotyczących działek wchodzących w skład gospodarstwa rolnego zgłoszonych do jednolitej płatności obszarowej na podstawie przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego w roku złożenia wniosku o przyznanie pomocy, jest położona na obszarze gminy, o której mowa w ust. 2 pkt 1 lit. b. W przypadku nieubiegania się o jednolitą płatność obszarową w roku złożenia wniosku o przyznanie pomocy, gminę tę ustala się na podstawie danych dotyczących działek zgłoszonych do jednolitej płatności obszarowej w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku o przyznanie pomocy. W przypadku nieubiegania się o jednolitą płatność obszarową, gminę tę ustala się na podstawie miejsca zamieszkania osoby fizycznej, o której mowa w ust. 1 pkt 1, na terenie gminy, o której mowa w ust. 2 pkt 1 lit. b, na obszarze której jest położona co najmniej część gruntów rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, w którym pracuje.13)

4.14) (uchylony).15)

5.16) W przypadku inwestycji niezwiązanych z nieruchomością pomoc przyznaje się, jeżeli miejsce zamieszkania podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy znajduje się w miejscowości należącej do:

1) gminy wiejskiej lub

2) gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tysięcy mieszkańców, lub

3) gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tysięcy mieszkańców.

§ 2a.17) 1. Pomoc przyznaje się na operację:

1)18) związaną z podejmowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej, zwanej dalej „działalnością pozarolniczą”, oraz zaprzestaniem chowu i hodowli świń na obszarach wiejskich, na których są położone gospodarstwa, w których jest prowadzony chów lub hodowla świń, wymienionych w części I, II lub III załącznika do decyzji wykonawczej Komisji 2014/709/UE z dnia 9 października 2014 r. w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich i uchylającej decyzję wykonawczą 2014/178/UE (Dz. Urz. UE L 295 z 11.10.2014, str. 63, z późn. zm.19))20), albo

2)18) związaną z podejmowaniem działalności pozarolniczej, inną niż wymieniona w pkt 1.

1a.21) Przez działalność pozarolniczą rozumie się działalność gospodarczą podlegającą przepisom prawa przedsiębiorców albo działalność oświatową podlegającą przepisom prawa oświatowego.

1b.22) Przez podejmowanie działalności pozarolniczej rozumie się:

1) podejmowanie działalności pozarolniczej po raz pierwszy albo

2) podejmowanie działalności pozarolniczej ponownie po upływie co najmniej 24 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia, poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy, albo

3) rozszerzenie przedmiotu prowadzonej działalności pozarolniczej o rodzaj działalności określony kodem Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) na poziomie podklasy podejmowany po raz pierwszy albo ponownie po upływie co najmniej 24 miesięcy od dnia wykreślenia kodu Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) na poziomie podklasy określającego dany rodzaj działalności z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

2. Podmiot, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2, może ubiegać się o pomoc wyłącznie na operację w zakresie wskazanym w ust. 1 pkt 2.

3. Uznaje się, że chów lub hodowla świń jest prowadzona w gospodarstwach na obszarach, o których mowa w ust. 1 pkt 1, jeżeli siedziba stada świń znajduje się na tym obszarze, zgodnie z rejestrem zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib stad tych zwierząt, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. z 2021 r. poz. 1542 oraz z 2022 r. poz. 1570)23).

§ 3. 1. Biznesplan, o którym mowa w § 2 ust. 1, zawiera:

1) opis wyjściowej sytuacji ekonomicznej podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy, obejmujący informacje dotyczące:

a)24) źródeł finansowych i zasobów materialnych, jakie podmiot ten posiada do podjęcia działalności pozarolniczej, w tym gruntów, budynków i budowli, maszyn, urządzeń i wyposażenia,

b)25) kwalifikacji zawodowych z zakresu podejmowanej działalności pozarolniczej, o ile podmiot ten takie kwalifikacje posiada - w przypadku operacji, o których mowa w § 2a ust. 1 pkt 2,

c) (uchylona),26)

d)27) liczby miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty, w przypadku gdy podmiot prowadzi działalność pozarolniczą; przyjmuje się wyższy stan zatrudnienia obliczony na podstawie:

- średniej arytmetycznej z 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy, a w przypadku gdy działalność pozarolnicza jest prowadzona krócej, na podstawie średniej arytmetycznej z okresu prowadzenia tej działalności, lub

- danych o zatrudnieniu za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy;

2) wskazanie celów pośrednich i końcowych, dotyczących rozwoju działalności pozarolniczej;

3)28) wskazanie planowanej do utworzenia liczby miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne, zwanych dalej „miejscami pracy”;

4) informacje dotyczące działań mających na celu rozwój działalności pozarolniczej, w tym:

a)29) opis i szacunkową wartość planowanych inwestycji w środki trwałe i inne środki związane z działalnością pozarolniczą oraz wskazanie, czy mają one charakter innowacyjny w obrębie gminy, na obszarze której będzie się znajdować stałe miejsce wykonywania działalności w zakresie produktu lub procesu (technologii), lub marketingu, lub organizacji,

b) informacje o planowanym udziale w szkoleniach lub korzystaniu z usług doradczych, w tym szacunkową wartość tych działań lub innych przedsięwzięć, wymaganych do rozwoju działalności pozarolniczej - jeżeli podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy planuje realizację tych działań;

5) charakterystykę podejmowanej działalności pozarolniczej, w tym określenie przedmiotu tej działalności, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD);

6)30) uzasadnienie ekonomiczne operacji, w tym racjonalność i efektywność kosztową.

2. Pomoc przyznaje się, jeżeli biznesplan, o którym mowa w ust. 1:

1) zapewnia zgodność szacunkowych wartości planowanych inwestycji w środki trwałe z cenami rynkowymi;

2) przewiduje:

a)31) wydatki w kwocie stanowiącej co najmniej 100 % kwoty pomocy, w tym inwestycje w środki trwałe o szacunkowej wartości równej co najmniej kwocie stanowiącej 70 % kwoty pomocy, które zapewnią uzyskanie najlepszych efektów z danych nakładów,

b)32) zakup wyłącznie nowych maszyn, urządzeń, środków transportu oraz wyposażenia - w ramach inwestycji, o których mowa w ust. 1 pkt 4 lit. a, przy czym planowane wydatki na zakup samochodu osobowego nie mogą stanowić więcej niż 50 % kwoty pomocy,

c)33) utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy związanego bezpośrednio z podejmowaną działalnością pozarolniczą objętą pomocą,

d)34) zaprzestanie chowu i hodowli świń - w przypadku operacji, o której mowa w § 2a ust. 1 pkt 1,

e)35) że działalność, o której mowa w ust. 1 pkt 5 oraz w § 5, jest dochodowa;

3) zakłada, że:

a)36) stałe miejsce wykonywania działalności pozarolniczej, które zostanie wskazane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w przypadku inwestycji niezwiązanych z nieruchomością, znajduje się w miejscowości, o której mowa w § 2 ust. 5,

b) jeżeli operacja, którą zamierza realizować podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy, jest związana z budową, przebudową, remontem połączonym z modernizacją, wyposażeniem lub zagospodarowaniem nieruchomości objętej operacją, miejsce położenia tej nieruchomości będzie znajdować się w miejscowości, o której mowa w lit. a,

c) miejscem realizacji operacji, o której mowa w lit. b, jest miejsce położenia nieruchomości;

4)37) uwzględnia działania, o których mowa w ust. 1 pkt 4, wraz z szacunkową wartością planowanych wydatków, niezbędne do osiągnięcia celów pośrednich i końcowych operacji oraz racjonalnie powiązane z podejmowaną działalnością pozarolniczą oraz z miejscami pracy, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. d.

3.38) W przypadku gdy biznesplan, o którym mowa w § 2 ust. 1, przewiduje inwestycję związaną z budową, przebudową lub remontem połączonym z modernizacją, inwestycja ta może zostać zrealizowana wyłącznie na gruntach stanowiących własność lub współwłasność, przedmiot użytkowania wieczystego, lub przedmiot dzierżawy, podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy.

4. Inwestycji, o których mowa w ust. 1 pkt 4 lit. a, nie finansuje się z innych środków publicznych.

5. Za kwalifikacje zawodowe, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b, uważa się:

1) ukończone studia pierwszego stopnia lub studia drugiego stopnia, lub jednolite studia magisterskie, lub

2) wykształcenie średnie, lub

3)39) kwalifikacje na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej lub branżowej szkoły I stopnia w zawodzie związanym z podjęciem określonej działalności pozarolniczej, wymienionej w załączniku do rozporządzenia, lub

4)40) tytuł wykwalifikowanego robotnika, mistrza lub tytuł zawodowy lub tytuł zawodowy mistrza, w zawodzie związanym z podjęciem działalności pozarolniczej wymienionej w załączniku do rozporządzenia, uzyskany w formach pozaszkolnych.

6. Dokumentem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych, o których mowa w ust. 5, są w szczególności świadectwo, certyfikat lub dyplom.

7.41) Za wydatki, o których mowa w ust. 2 pkt 2 lit. a, nie uznaje się wydatków poniesionych przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

§ 4. (uchylony).42)

§ 5. Szczegółowy wykaz działalności pozarolniczych, w zakresie których może być przyznana pomoc, określa załącznik do rozporządzenia.

§ 6. 1.43) Pomoc przyznaje się w wysokości:

1) 150 000 zł, jeżeli operacja przewiduje utworzenie co najmniej 1 miejsca pracy;

2) 200 000 zł, jeżeli operacja przewiduje utworzenie co najmniej 2 miejsc pracy;

3) 250 000 zł, jeżeli operacja przewiduje utworzenie co najmniej 3 miejsc pracy.

2. Pomoc przyznaje się danemu podmiotowi tylko raz.

3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się do podmiotów, którym przyznano pomoc, jeżeli:

1) zostało stwierdzone wygaśnięcie decyzji o przyznaniu pomocy - w przypadku, o którym mowa w § 15 ust. 2 i 3, albo

2) została uchylona decyzja o przyznaniu pomocy - w przypadku, o którym mowa w § 15 ust. 4.

4. Pomocy nie przyznaje się podmiotowi, który uzyskał pomoc finansową:

1) na operacje typu „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników”, objętych Programem lub

2) na operacje typu „Restrukturyzacja małych gospodarstw” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw”, objętych Programem, lub

3) (uchylony),44)

4) (uchylony).44)

§ 7. 1.45) Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwanej dalej „Agencją”, podaje do publicznej wiadomości, na stronie internetowej administrowanej przez Agencję, co najmniej w jednym dzienniku o zasięgu krajowym oraz w Centrali Agencji, oddziałach regionalnych i biurach powiatowych Agencji, ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy, nie później niż 14 dni przed dniem planowanego rozpoczęcia terminu składania tych wniosków.

2.46) Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1, zawiera wskazanie:

1) dnia rozpoczęcia oraz dnia zakończenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy;

2) rodzaju operacji, zgodnie z § 2a ust. 1 pkt 1 lub 2, dla której będzie realizowany nabór wniosków o przyznanie pomocy.

3.47) Termin, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, nie może być krótszy niż 14 dni oraz dłuższy niż 60 dni.

4.48) Agencja udostępnia formularz wniosku o przyznanie pomocy, formularz wniosku o płatność, formularz biznesplanu oraz wzory oświadczeń dołączanych do wniosku o przyznanie pomocy oraz do wniosku o płatność nie później niż w dniu podania do publicznej wiadomości ogłoszenia, o którym mowa w ust. 1.

§ 8. Wniosek o przyznanie pomocy składa się do dyrektora oddziału regionalnego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy.

§ 9. 1. Wniosek o przyznanie pomocy, poza elementami podania określonymi w przepisach Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiera:

1) dane podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy:

a) imię i nazwisko,

b) miejsce zamieszkania i adres,

c) numer identyfikacyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (numer PESEL), a jeżeli podmiot ten nie posiada obywatelstwa polskiego - kod kraju, serię i numer paszportu lub innego dokumentu tożsamości,

d) numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile został nadany;

2)49) numer identyfikacyjny podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy, o którym mowa w przepisach o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, o ile został mu nadany;

3) oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o:

a)50) spełnieniu warunku, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. c, i podejmowaniu działalności pozarolniczej, o którym mowa w § 2a ust. 1b,

b) niepodleganiu zakazowi dostępu do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.51)),

c)52) wielkości uzyskanej pomocy de minimis, o której mowa w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1, z późn. zm.53))54), rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 9, z późn. zm.55)) oraz rozporządzeniu Komisji (UE) nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. UE L 190 z 28.06.2014, str. 45, z późn. zm.56));

4)57) dane małżonka, o których mowa w pkt 1, oraz informacje o ustanowionej rozdzielności majątkowej - w przypadku osób pozostających w związku małżeńskim;

5)58) opis planowanej operacji, w tym określenie miejsca jej realizacji i celów;

6) charakterystykę podejmowanej działalności pozarolniczej;

7) informacje dotyczące gospodarstwa - w przypadku podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1;

8) plan finansowy operacji;

9) (uchylony);59)

10) informację o załącznikach dołączonych do wniosku.

2. Do wniosku o przyznanie pomocy dołącza się:

1)60) kopię wniosku o wpis do ewidencji producentów, o której mowa w przepisach o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, jeżeli podmiotowi ubiegającemu się o przyznanie pomocy nie został nadany numer identyfikacyjny, a w przypadku składania wniosku o wpis tego podmiotu do tej ewidencji łącznie z wnioskiem o przyznanie pomocy - oryginał wniosku;

2) (uchylony);61)

3)62) biznesplan sporządzony na formularzu udostępnionym przez Agencję na stronie internetowej administrowanej przez Agencję;

4)63) zaświadczenie o okresie podlegania ubezpieczeniu społecznemu z tytułu prowadzenia działalności rolniczej w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz zakresie tego ubezpieczenia, wydane nie wcześniej niż dwa miesiące przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy - w przypadku osoby fizycznej, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 1;

5) formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, zawierający informacje, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2024 r. poz. 40);

6)64) kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w okresie poprzedzających go 2 lat - w przypadku gdy podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy nie wypełnił oświadczenia o pomocy de minimis we wniosku o przyznanie pomocy;

7)64) dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji zawodowych, o których mowa w § 3 ust. 6 - w przypadku operacji, o których mowa w § 2a ust. 1 pkt 2;

8)64) numer księgi wieczystej lub inny dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości, na której będzie realizowana operacja;

9)65) kopię umowy dzierżawy, najmu lub użyczenia nieruchomości, na podstawie której wnioskodawca posiada nieruchomość, na której będzie realizowana operacja, zawartej na okres co najmniej 6 lat od dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy;

10) oświadczenie właściciela albo współwłaściciela nieruchomości o wyrażeniu zgody na realizację operacji związanej z budową, przebudową lub remontem połączonym z modernizacją, sporządzone na formularzu udostępnionym przez Agencję - w przypadku gdy operacja będzie realizowana na nieruchomości niestanowiącej własności podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy albo stanowiącej współwłasność tego podmiotu;

11)66) oświadczenie właściciela albo współwłaściciela gospodarstwa, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 1, o:

a) wyrażeniu zgody na realizację operacji w zakresie wskazanym w § 2a ust. 1 pkt 1,

b) niepodejmowaniu chowu lub hodowli świń w gospodarstwie, w przypadku operacji, o których mowa w § 2a ust. 1 pkt 1, co najmniej do dnia upływu 5 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy beneficjentowi;

12)67) kosztorys inwestorski - w przypadku gdy biznesplan przewiduje realizację inwestycji budowlanej;

13)68) oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa, jeżeli podmiot ten prowadzi mikroprzedsiębiorstwo albo małe przedsiębiorstwo w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.69)).

3.70) Kopie dokumentów dołącza się w formie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez pracownika Agencji lub podmiot, który wydał dokument, lub poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza lub przez występującego w sprawie pełnomocnika będącego radcą prawnym albo adwokatem.

4. Podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy informuje Agencję o wszelkich zmianach w zakresie danych zawartych we wniosku, o którym mowa w ust. 1, oraz w dołączonych do niego dokumentach, niezwłocznie po ich zaistnieniu.

5.71) Podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy nie może zmieniać wniosku o przyznanie pomocy w zakresie wysokości kwoty pomocy przez jej zwiększenie.

6.72) Jeżeli biznesplan nie jest składany w postaci elektronicznej na adres do doręczeń elektronicznych w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 285, 1860 i 2699), składa się go na informatycznym nośniku danych (CD, DVD lub pamięć USB) wraz z wydrukiem podsumowania biznesplanu.

§ 10. 1.73) Pomoc przysługuje według kolejności ustalonej przy zastosowaniu kryteriów wyboru.

2. W przypadku naboru ogłaszanego dla operacji, o których mowa w § 2a ust. 1 pkt 1, o kolejności przysługiwania pomocy decyduje suma uzyskanych punktów, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, przyznawanych na podstawie następujących kryteriów wyboru:74)

1)75) jeżeli w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy miał nie więcej niż 40 lat - przyznaje się 1 punkt;

2)76) jeżeli operacja wpływa na realizację celów przekrojowych, o których mowa w art. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 487, z późn. zm.77))78), w zakresie innowacyjności, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 4 lit. a, w odniesieniu do gminy, na obszarze której będzie zlokalizowane stałe miejsce wykonywania działalności podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy w przypadku operacji niezwiązanych z nieruchomością, albo miejsce realizacji operacji w przypadku operacji związanych z nieruchomością - przyznaje się 2 punkty;

3) (uchylony);79)

4) jeżeli bezrobocie w powiecie, na obszarze którego jest położona gmina, w której jest planowana realizacja operacji, według danych publikowanych przez Główny Urząd Statystyczny w miesiącu poprzedzającym miesiąc podania do publicznej wiadomości informacji, o której mowa w § 7 ust. 1, było:

a) najwyższe w województwie - przyznaje się 2 punkty,

b) niższe niż bezrobocie, o którym mowa w lit. a - przyznaje się liczbę punktów, proporcjonalnie mniejszą od liczby punktów określonej w lit. a, zgodnie z wartością bezrobocia w powiecie, w którym jest planowana realizacja operacji;

5)80) jeżeli biznesplan przewiduje, uwzględniając osobę fizyczną ubiegającą się o pomoc, która podejmuje we własnym imieniu działalność pozarolniczą, utworzenie:

a) więcej niż 1 i mniej niż 2 miejsca pracy - przyznaje się 5 punktów,

b) co najmniej 2 i mniej niż 3 miejsca pracy - przyznaje się 6 punktów,

c) co najmniej 3 miejsca pracy - przyznaje się 7 punktów;

5a)81) jeżeli w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy w gospodarstwie, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 1, średnia roczna liczba świń w stadzie wynosi:

a) powyżej 15 sztuk - przyznaje się 3 punkty,

b) powyżej 10 sztuk i nie więcej niż 15 sztuk - przyznaje się 2 punkty,

c) co najmniej 1 sztuka i nie więcej niż 10 sztuk - przyznaje się 1 punkt.

6) (uchylony).82)

2a.83) O kolejności przysługiwania pomocy na operacje, o których mowa w § 2a ust. 1 pkt 2, decyduje suma uzyskanych punktów, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, przyznawanych na podstawie następujących kryteriów wyboru:

1)84) jeżeli podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy jest beneficjentem poddziałania „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi” objętego Programem albo małżonkiem tego beneficjenta - przyznaje się 2 punkty;

2)85) posiadanie przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy kwalifikacji zawodowych z zakresu podejmowanej działalności pozarolniczej przewidzianej w biznesplanie, wymienionych w § 3 ust. 5 - przyznaje się 3 punkty;

3) określonych w ust. 2 pkt 1, 2, 4 i 5.

3.86) Punkty na podstawie kryteriów wyboru, o których mowa w ust. 2 i 2a, przyznaje się, biorąc pod uwagę informacje, zobowiązania i oświadczenia zawarte we wniosku o przyznanie pomocy oraz w biznesplanie, a w przypadku kryterium, o którym mowa w ust. 2 pkt 5a - również dane zawarte w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib stad tych zwierząt, o którym mowa w ustawie z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt23).

4.87) Średnią roczną liczbę świń, o której mowa w ust. 2 pkt 5a, ustala się jako iloraz sumy liczby świń utrzymywanych w gospodarstwie w ostatnim dniu każdego z 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym przypada dzień rozpoczęcia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy, i liczby 12. Średnią roczną liczbę świń ustala się na podstawie danych zawartych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib stad tych zwierząt, o którym mowa w ustawie z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt23).

§ 11. 1.88) Kolejność przysługiwania pomocy jest ustalana na podstawie danych i informacji zawartych we wniosku o przyznanie pomocy, dołączonych do wniosku dokumentów oraz kontroli administracyjnej. Dokonanie przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy zmian we wniosku o przyznanie pomocy lub w dołączonych do niego dokumentach po upływie 150 dni od dnia zakończenia terminu składania wniosków albo po podaniu przez Prezesa Agencji informacji, o której mowa w § 11a ust. 3, jeżeli informacja ta została podana przed upływem 150 dni od dnia zakończenia terminu składania wniosków, nie wpływa na kolejność przysługiwania pomocy oraz liczbę przyznawanych punktów, z wyłączeniem przypadku, gdy zmiana taka powoduje zmniejszenie liczby punktów.

2. W pierwszej kolejności pomoc przysługuje podmiotom ubiegającym się o przyznanie pomocy, które uzyskały największą liczbę punktów, przy czym pomoc jest przyznawana, jeżeli podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy uzyskał co najmniej 4 punkty. W przypadku podmiotów, które uzyskały mniej niż 4 punkty, przyznania pomocy odmawia się w drodze decyzji.

3. W przypadku podmiotów ubiegających się o przyznanie pomocy, które uzyskały taką samą liczbę punktów, w pierwszej kolejności pomoc przysługuje podmiotowi, którego biznesplan przewiduje wyższy udział inwestycji w środki trwałe.

4. W przypadku podmiotów ubiegających się o przyznanie pomocy, które uzyskały taką samą liczbę punktów i których biznesplan przewiduje taki sam udział inwestycji w środki trwałe, o kolejności przysługiwania pomocy decyduje wiek tego podmiotu, przy czym pierwszeństwo w uzyskaniu pomocy ma operacja realizowana przez młodszy podmiot.

5. Jeżeli dane lub informacje zawarte we wniosku lub biznesplanie, mające wpływ na ustalenie kolejności przysługiwania pomocy, ulegną zmianie w wyniku kontroli administracyjnej, aktualizacji kolejności przysługiwania pomocy dokonuje się wyłącznie w przypadku, gdy z danych uzyskanych w wyniku kontroli wynika, że pomoc przysługuje w dalszej kolejności niż pierwotnie ustalona.

§ 11a.89) 1.90) Dyrektor oddziału regionalnego Agencji niezwłocznie po przyznaniu punktów, o których mowa w § 10 ust. 2 lub 2a, oraz w przypadku, o którym mowa w § 11 ust. 5, po dokonaniu aktualizacji kolejności przysługiwania pomocy, przekazuje Prezesowi Agencji informację zawierającą imiona i nazwiska podmiotów ubiegających się o przyznanie pomocy, numer identyfikacyjny, liczbę przyznanych punktów, przewidzianą w biznesplanie wysokość inwestycji w środki trwałe oraz wiek podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy.

2. Prezes Agencji, niezwłocznie po otrzymaniu informacji, o której mowa w ust. 1, ustala na jej podstawie:

1)91) kolejność przysługiwania pomocy;

2) które z wniosków o przyznanie pomocy uzyskały co najmniej 4 punkty;

3) który wniosek o przyznanie pomocy jako pierwszy uzyskał mniej niż 4 punkty.

3.92) Prezes Agencji niezwłocznie po dokonaniu ustaleń, o których mowa w ust. 2, podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej administrowanej przez Agencję informację o kolejności przysługiwania pomocy, z tym że w przypadku gdy podanie tej informacji miałoby nastąpić przed upływem 150 dni od dnia zakończenia terminu składania wniosków - Prezes Agencji informuje o przewidywanym terminie podania tej informacji do publicznej wiadomości na stronie internetowej administrowanej przez Agencję nie później niż 5 dni przed tym terminem.

§ 12. (uchylony).93)

§ 13. 1. Dyrektor oddziału regionalnego Agencji wydaje decyzję w sprawie przyznania pomocy w terminie 180 dni od dnia zakończenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy.

2. Decyzję o przyznaniu pomocy wydaje się z zastrzeżeniem dopełnienia przez beneficjenta, w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia tej decyzji, następujących warunków:

1) rozpoczęcia realizacji biznesplanu;

2)94) podjęcia wykonywania działalności pozarolniczej, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 5, zgodnie z danymi wpisanymi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej - w przypadku gdy ta działalność nie podlega obowiązkowi zgłoszenia do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu szkół i placówek publicznych;

3) (uchylony);95)

4) (uchylony);95)

5)96) złożenia wniosku o płatność pierwszej raty pomocy po spełnieniu warunku, o którym mowa w pkt 2;

6)97) zaprzestania chowu i hodowli świń w gospodarstwie, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 1 - w przypadku operacji, o których mowa w § 2a ust. 1 pkt 1;

6a)98) uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - w przypadku gdy w związku z realizacją biznesplanu jest wymagane uzyskanie takiej decyzji zgodnie z przepisami o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;

7)97) (uchylony).99)

3.100) Decyzja o przyznaniu pomocy zawiera pouczenie o konieczności spełnienia warunków, o których mowa w ust. 2, i przedłożenia dokumentów, o których mowa w § 14 ust. 3 i § 17 ust. 4, oraz o skutkach niespełnienia tych warunków lub nieprzedłożenia tych dokumentów.

4. Uznaje się, że rozpoczęcie realizacji biznesplanu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, następuje przez dokonanie czynności mającej na celu realizację określonych w nim działań, zwłaszcza przez:

1)101) rozpoczęcie prac związanych z inwestycjami, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 3 lit. b;

2)102) nabycie środka trwałego lub dokonanie czynności, w wyniku której ma nastąpić przeniesienie własności lub posiadania środka trwałego;

3) utworzenie co najmniej jednego ze wskazanych w biznesplanie miejsc pracy, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 3;

4) (uchylony).103)

§ 14. 1.104) Pierwszą ratę pomocy w wysokości:

1) 120 000 zł, w przypadku, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 1,

2) 160 000 zł, w przypadku, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 2,

3) 200 000 zł, w przypadku, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 3

- wypłaca się na wniosek o płatność, który składa się w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy.

2. Wniosek o płatność, o którym mowa w ust. 1, zawiera:

1)105) dane beneficjenta, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt 1, 2, pkt 3 lit. b oraz pkt 4;

2) numer rachunku bankowego beneficjenta.

3. Do wniosku o płatność, o którym mowa w ust. 1, dołącza się:

1) dokument potwierdzający rozpoczęcie realizacji biznesplanu;

2) (uchylony);106)

3) (uchylony);107)

4)108) kopię ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia budowy, jeżeli jest wymagane przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r. poz. 725 i 834);

5)109) kopię ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - w przypadku gdy w związku z realizacją biznesplanu jest wymagane uzyskanie takiej decyzji.

4. Beneficjent informuje Agencję o wszelkich zmianach w zakresie danych i informacji zawartych we wniosku, o którym mowa w ust. 1, oraz w dołączonych do niego dokumentach, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zdarzenia lub od dnia, w którym beneficjent mógł dokonać tej czynności.

5.110) Do dokumentów dołączanych do wniosku o płatność przepis § 9 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

§ 15. 1. Wypłata pierwszej raty pomocy następuje w terminie 90 dni od dnia złożenia wniosku o płatność wraz z dokumentami, o których mowa w § 14 ust. 3. Pomoc jest wypłacana na rachunek bankowy beneficjenta wskazany we wniosku o płatność.

2. W przypadku niedopełnienia przez beneficjenta warunków, z zastrzeżeniem których została wydana decyzja o przyznaniu pomocy, dyrektor oddziału regionalnego Agencji, w drodze decyzji, stwierdza wygaśnięcie wydanej decyzji o przyznaniu pomocy.

3. W przypadku niezłożenia wniosku o płatność w terminie określonym w § 14 ust. 1, dyrektor oddziału regionalnego Agencji, w drodze decyzji, stwierdza wygaśnięcie, jako bezprzedmiotowej, wydanej decyzji o przyznaniu pomocy.

4. Dyrektor oddziału regionalnego Agencji uchyla decyzję o przyznaniu pomocy w przypadku złożenia przez beneficjenta, przed upływem terminu określonego w § 14 ust. 1, pisemnego wniosku o uchylenie tej decyzji zawierającego oświadczenie o rezygnacji z przyznanej pomocy.

§ 16. Beneficjent powinien:

1)111) prowadzić działalność, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 5 oraz w § 5, co najmniej do dnia upływu 5 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy, a w przypadku działalności, która wymaga wpisu do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu szkół i placówek publicznych, co najmniej do dnia upływu 3 lat od dnia wypłaty drugiej raty pomocy;

2)112) zrealizować biznesplan w terminie w nim przewidzianym, lecz nie później niż do dnia upływu 2 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy, jednak nie później niż do dnia 31 sierpnia 2025 r., w tym:113)

a)114) utworzyć przewidziane w biznesplanie miejsca pracy, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 3, z tym że zatrudnienie powinno nastąpić:

-115) do dnia złożenia wniosku o wypłatę drugiej raty pomocy, a utrzymanie osiągniętego przyrostu miejsc pracy powinno nastąpić w okresie co najmniej 2 lat od dnia wypłaty drugiej raty pomocy,

- na podstawie umów o pracę,

b) zrealizować działania, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 4,

c) osiągnąć cele, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2;

3)116) dokonać nie później niż do dnia złożenia wniosku o wypłatę drugiej raty pomocy zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych i podlegać tym ubezpieczeniom co najmniej do dnia upływu terminu zobowiązania, o którym mowa w pkt 1, a w przypadku gdy korzysta z uprawnienia, o którym mowa w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2024 r. poz. 236), podlegać tym ubezpieczeniom co najmniej od dnia wypłaty drugiej raty pomocy do dnia upływu terminu zobowiązania, o którym mowa w pkt 1;

4)116) zaprzestać podlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu określonemu w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników nie później niż do dnia złożenia wniosku o wypłatę drugiej raty pomocy;

5) prowadzić działania, z tytułu których przyznano punkty, o których mowa w § 10 ust. 2 pkt 5;

6) umożliwiać przeprowadzenie przez uprawnione podmioty kontroli na miejscu lub kontroli dokumentów;

7) udostępniać uprawnionym podmiotom informacje niezbędne do monitorowania i ewaluacji Programu;

8)117) przechowywać dokumenty związane z przyznaną pomocą co najmniej do dnia upływu 5 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy, a w przypadku działalności, która wymaga wpisu do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu szkół i placówek publicznych, co najmniej do dnia upływu 3 lat od dnia wypłaty drugiej raty pomocy;

9)118) nie podejmować chowu i hodowli świń w gospodarstwie, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 1, w przypadku operacji, o których mowa w § 2a ust. 1 pkt 1, co najmniej do dnia upływu 5 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy;

10)119) uzyskać nie później niż do dnia złożenia wniosku o wypłatę drugiej raty pomocy wpis do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu szkół i placówek publicznych, jeżeli prowadzenie działalności pozarolniczej, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 5, wymaga takiego wpisu;

11)120) osiągnąć przychody z tytułu prowadzenia działalności, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 5 oraz w § 5, w wysokości nie mniejszej niż wydatki poniesione na utrzymanie utworzonych miejsc pracy takie jak wynagrodzenia pracowników i składki z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia społecznego, w tym opłacane za osobę, która otrzymała pomoc i podjęła we własnym imieniu działalność pozarolniczą, w każdym roku podatkowym następującym po roku złożenia wniosku o płatność drugiej raty pomocy, o którym mowa w § 17 ust. 1, kończącym się w okresie, o którym mowa w pkt 1 lub w pkt 2 lit. a tiret pierwsze, w przypadku zatrudniania pracowników;

12)121) przekazywać dyrektorowi oddziału regionalnego Agencji informacje o osiągniętych przychodach, o których mowa w pkt 11, za każdy zakończony rok podatkowy, w terminie 30 dni od zakończenia roku podatkowego, na formularzu udostępnionym przez Agencję.

§ 17. 1.122) Drugą ratę pomocy w wysokości odpowiednio 30 000 zł, w przypadku, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 1, 40 000 zł, w przypadku, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 2, i 50 000 zł, w przypadku, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 3, wypłaca się na wniosek o płatność, który składa się po realizacji biznesplanu, jednak nie później niż do dnia upływu 2 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy i nie później niż do dnia 31 sierpnia 2025 r.123) Pomoc jest wypłacana na rachunek bankowy beneficjenta wskazany we wniosku o płatność.

2.122) Wypłaty drugiej raty pomocy dokonuje się, jeżeli są spełnione warunki, o których mowa w § 16 pkt 2 i 10, a warunki, o których mowa w § 16 pkt 1, 5 i 9, są spełnione od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy do dnia złożenia wniosku o płatność drugiej raty pomocy, z wyłączeniem warunku, o którym mowa w § 16 pkt 1 - w odniesieniu do działalności, która wymaga wpisu do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu szkół i placówek publicznych.

3. Wniosek o płatność drugiej raty pomocy oprócz danych, o których mowa w § 14 ust. 2, zawiera oświadczenie o spełnieniu warunku, o którym mowa w § 3 ust. 4.

4. Do wniosku o płatność, o którym mowa w ust. 1, dołącza się następujące dokumenty potwierdzające spełnienie warunków, o których mowa w § 16 pkt 2 i 10, oraz spełnianie warunków, o których mowa w § 16 pkt 1, 5 i 9, od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy do dnia złożenia wniosku o płatność drugiej raty pomocy:124)

1) sprawozdanie z realizacji biznesplanu, sporządzone zgodnie z wzorem udostępnionym przez Agencję, oraz kopie dokumentów potwierdzających realizację działań, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 4;

2) dokumenty potwierdzające spełnienie warunku, który był podstawą wyboru operacji, określonego w § 10 ust. 2 pkt 5;

3)125) zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o okresie podlegania ubezpieczeniom społecznym określonym w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych;

4)126) kopię zaświadczenia o wpisie do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu szkół i placówek publicznych.

5.127) Do dokumentów dołączanych do wniosku o płatność drugiej raty pomocy przepis § 9 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

6. Beneficjent informuje Agencję o wszelkich zmianach w zakresie danych i informacji objętych wnioskiem, o którym mowa w ust. 1, oraz dołączonych do niego dokumentach, niezwłocznie po ich zaistnieniu.

§ 18. 1. Wypłata drugiej raty pomocy następuje w terminie 90 dni od dnia złożenia wniosku o płatność wraz z dokumentami, o których mowa w § 17 ust. 4.

2.128) W przypadku niespełnienia warunków, o których mowa w § 16 pkt 2 lit. b i c oraz pkt 10, lub niespełniania warunków, o których mowa w § 16 pkt 1, 5 i 9, od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy do dnia złożenia wniosku o płatność drugiej raty pomocy, z wyłączeniem warunku, o którym mowa w § 16 pkt 1 - w odniesieniu do działalności, która wymaga wpisu do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu szkół i placówek publicznych, lub niezłożenia wniosku o płatność w terminie, o którym mowa w § 17 ust. 1, lub dokumentów, o których mowa w § 17 ust. 4, dyrektor oddziału regionalnego Agencji wydaje decyzję o odmowie wypłaty drugiej raty pomocy.

3.128) W przypadku niespełnienia warunków, o których mowa w § 16 pkt 2 lit. b i c oraz pkt 10, lub niespełniania warunków, o których mowa w § 16 pkt 1, 5 i 9, od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy do dnia złożenia wniosku o płatność drugiej raty pomocy, z wyłączeniem warunku, o którym mowa w § 16 pkt 1 - w odniesieniu do działalności, która wymaga wpisu do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu szkół i placówek publicznych, pierwsza rata pomocy podlega zwrotowi w całości lub w części.

4. W przypadku niespełnienia warunków, o którym mowa w § 16:

1) pkt 2:

a)129) lit. a - w zakresie utworzenia miejsc pracy - zwrotowi podlega do 100 % kwoty pierwszej raty pomocy, proporcjonalnie do okresu niespełnienia tego warunku i liczby nieutworzonych miejsc pracy,

b) lit. b - w zakresie niezrealizowania przewidzianych w biznesplanie inwestycji w środki trwałe, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 4 lit. a - zwrotowi podlega procent kwoty pomocy równy udziałowi szacunkowych kosztów tych inwestycji w kwocie pomocy, jednak nie więcej niż 100 % kwoty pierwszej raty pomocy,

c)130) lit. b - w zakresie niezrealizowania działań, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 4 lit. b - zwrotowi podlega 0,5 % kwoty pierwszej raty pomocy,

d)131) (uchylona);132)

2) pkt 5 - gdy beneficjentowi nie przysługiwałaby pomoc na podstawie sumy punktów pomniejszonej o liczbę punktów przyznanych z tytułu niezrealizowanego działania, o którym mowa w § 10 ust. 2 pkt 5 - zwrotowi podlega 100 % kwoty pierwszej raty pomocy;

3)133) pkt 9 - zwrotowi podlega 100 % kwoty pierwszej raty pomocy.

5.134) W przypadku nieprzedłożenia w terminie dokumentów, o których mowa w § 17 ust. 4, zwrotowi podlega 0,5 % kwoty pierwszej raty pomocy za nieprzedłożenie każdego z dokumentów określonych w tym przepisie.

6.135) W przypadku niewypełnienia obowiązku informowania o pomocy otrzymanej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), w okresie realizacji operacji, określonego w części 1 pkt 2.2 lit. b załącznika III do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 808/2014 z dnia 17 lipca 2014 r. ustanawiającego zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez EFRROW (Dz. Urz. UE L 227 z 31.07.2014, str. 18, z późn. zm.136))137), zwrotowi podlega 1 % kwoty pierwszej raty pomocy.

7.138) W przypadku gdy beneficjent utworzył miejsca pracy w liczbie mniejszej niż przewidziana w biznesplanie, ale liczba utworzonych miejsc pracy odpowiada liczbie miejsc pracy uzasadniającej przyznanie pomocy w kwocie, która została beneficjentowi przyznana zgodnie z § 6 ust. 1, i mniejsza liczba utworzonych miejsc pracy pozwala zachować spójność operacji, w tym w zakresie inwestycji w środki trwałe, pierwsza rata pomocy nie podlega zwrotowi, o którym mowa w ust. 4 pkt 1 lit. a.

§ 19. 1.139) Jeżeli beneficjent, któremu upłynął termin na realizację biznesplanu, nie spełniał do dnia upływu 5 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy warunków, o których mowa w § 16 pkt 1 i pkt 2 lit. a oraz pkt 3, 4, 6-10, z tym że w przypadku warunku, o którym mowa w § 16 pkt 1 - w odniesieniu do działalności, która wymaga wpisu do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu szkół i placówek publicznych - nie spełniał do dnia upływu 3 lat od dnia wypłaty drugiej raty pomocy, pomoc podlega zwrotowi w całości lub części.

2. W przypadku niespełnienia warunku, o którym mowa w § 16:

1) pkt 1 - zwrotowi podlega 100 % kwoty pomocy;

2)140) pkt 2 lit. a - w zakresie utrzymania miejsc pracy przez zmniejszenie liczby utworzonych miejsc pracy lub obniżenie poziomu zatrudnienia - zwrotowi podlega do 100 % kwoty pomocy, proporcjonalnie do okresu niespełnienia tego warunku i liczby nieutrzymanych miejsc pracy lub obniżenia poziomu zatrudnienia;

3) pkt 3 - zwrotowi podlega 30 % kwoty pomocy za każdy rozpoczęty rok niespełnienia warunku w zakresie podlegania ubezpieczeniom społecznym, określonym w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych;

4) pkt 4 - zwrotowi podlega 30 % kwoty pomocy za każdy rozpoczęty rok niespełnienia warunku w zakresie niepodlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu, określonemu w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników;

5) (uchylony);141)

6) pkt 6 - zwrotowi podlega 100 % kwoty pomocy;

7) pkt 7 - zwrotowi podlega 0,5 % kwoty pomocy;

8)142) pkt 8 - zwrotowi podlega 0,5 % kwoty pomocy;

9)143) pkt 9 - zwrotowi podlega 100 % kwoty pomocy;

10)144) pkt 10 - zwrotowi podlega 100 % kwoty pomocy;

11)145) pkt 11 - zwrotowi podlega do 10 % kwoty pomocy, proporcjonalnie do okresu niespełnienia tego warunku;

12)145) pkt 12 - zwrotowi podlega 0,5 % kwoty pomocy, każdorazowo za nieprzekazanie informacji.

3.146) W przypadku ustalenia zwrotu części kwoty pomocy, beneficjent powinien nadal spełniać pozostałe warunki, o których mowa w § 16 pkt 1, 3, 4, 6 i 7.

4. W przypadku ustalenia zwrotu 100 % kwoty pomocy decyzja o przyznaniu pomocy wygasa.

§ 20. 1. Beneficjent może wystąpić do dyrektora oddziału regionalnego Agencji z wnioskiem o wyrażenie zgody na zmianę założeń biznesplanu w trakcie jego realizacji, w zakresie warunków, o których mowa w § 16, w tym wydłużenie okresu jego realizacji.

1a.147) Zmiana założeń biznesplanu nie może wpływać na zwiększenie wysokości kwoty pomocy.



2.148) Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się:

1) zmieniony biznesplan wraz z podaniem przyczyn uzasadniających planowane zmiany;

2) zgodę beneficjenta na zmianę decyzji o przyznaniu pomocy w zakresie wysokości kwoty pomocy, w przypadku gdy zmiana założeń biznesplanu ma wpływ na zmniejszenie wysokości kwoty pomocy.

2a.149) Do zmienionego biznesplanu przepis § 9 ust. 6 stosuje się odpowiednio.

2b.150) Zmiana założeń biznesplanu w zakresie opisu działań, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 4, nie wymaga zgody dyrektora oddziału regionalnego Agencji.

3.151) Dyrektor oddziału regionalnego Agencji wyraża zgodę na zmianę założeń biznesplanu, w tym wydłużenie okresu jego realizacji, jednak nie dłużej niż do dnia upływu 2 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy i nie później niż do dnia 31 sierpnia 2025 r., pod warunkiem że zmieniony biznesplan spełnia warunki określone w § 3 i ust. 1a, a beneficjentowi przysługiwałaby pomoc na podstawie liczby punktów, które zostałyby przyznane na podstawie zmienionych założeń biznesplanu.

4. Wyrażenie zgody, o której mowa w ust. 1, następuje w drodze decyzji.

5. Wyrażenie zgody na zmianę założeń biznesplanu następuje w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1.

6.152) W przypadku gdy zmiana założeń biznesplanu ma wpływ na zmniejszenie wysokości kwoty pomocy, dyrektor oddziału regionalnego Agencji wydaje w terminie, o którym mowa w ust. 5, decyzję o zmianie decyzji ostatecznej o przyznaniu pomocy w zakresie wysokości kwoty pomocy.

§ 21. W sprawach o przyznanie pomocy, z uwagi na istotę i cel poddziałania, nie jest możliwe:

1) wstąpienie do toczącego się postępowania na miejsce podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy przez następcę prawnego tego podmiotu albo nabywcę przedsiębiorstwa lub jego części ani przejmującego posiadanie przedsiębiorstwa lub jego części;

2) przyznanie pomocy nabywcy gospodarstwa lub jego części ani przejmującemu posiadanie przedsiębiorstwa lub jego części.

§ 22. 1. W razie śmierci beneficjenta następcy prawnemu beneficjenta może być przyznana pomoc na operację, którą realizował beneficjent, jeżeli:

1) są spełnione warunki określone w art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020;

2) na następcę prawnego beneficjenta przeszły prawa beneficjenta nabyte w ramach realizacji tej operacji oraz inne jego prawa niezbędne do jej zrealizowania.

2. Wniosek następcy prawnego beneficjenta o przyznanie pomocy, zwany dalej „wnioskiem następcy”, składa się:

1) na formularzu udostępnionym przez Agencję;

2) w oddziale regionalnym Agencji, w którym został złożony, zgodnie z właściwością, wniosek o przyznanie pomocy, o którym mowa w § 9;

3) w terminie 2 miesięcy od dnia zaistnienia zdarzenia określonego w ust. 1.

3. Do wniosku następcy dołącza się dokument potwierdzający fakt zaistnienia następstwa prawnego.

4.153) Jeżeli nie zostało zakończone postępowanie sądowe o stwierdzenie nabycia spadku albo postępowanie w przedmiocie wydania europejskiego poświadczenia spadkowego, spadkobierca beneficjenta dołącza do wniosku następcy oświadczenie o trwającym postępowaniu sądowym o stwierdzenie nabycia spadku albo postępowaniu w przedmiocie wydania europejskiego poświadczenia spadkowego ze wskazaniem sądu prowadzącego sprawę i z podaniem sygnatury akt sprawy.

5.153) W przypadku, o którym mowa w ust. 4, spadkobierca przekazuje Agencji, niezwłocznie po uprawomocnieniu się postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku albo postanowienia w przedmiocie wydania europejskiego poświadczenia spadkowego, odpis tego postanowienia.

6.153) Jeżeli z prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia, albo europejskiego poświadczenia spadkowego wynika, że uprawnionych do nabycia spadku jest więcej niż jeden spadkobierca, spadkobierca, który złożył wniosek następcy, dołącza do tego wniosku oświadczenia pozostałych spadkobierców, że wyrażają zgodę na przyznanie pomocy temu spadkobiercy.

7. W przypadku złożenia wniosku następcy po upływie terminu, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, Agencja nie przyznaje pomocy.

8. Wniosek następcy rozpatruje się w terminie 3 miesięcy od dnia jego złożenia.

9. W przypadku nierozpatrzenia wniosku następcy w terminie, o którym mowa w ust. 8, Agencja zawiadamia wnioskodawcę o przyczynach zwłoki, wskazując nowy termin rozpatrzenia wniosku, nie dłuższy niż 2 miesiące.

10. Do wniosku następcy i trybu jego rozpatrywania przepisy § 9 stosuje się odpowiednio.

§ 22a.154) W przypadku beneficjentów, którym pomoc została przyznana na wniosek o jej przyznanie złożony przed dniem 1 stycznia 2022 r. i którzy występują z wnioskiem o zmianę założeń biznesplanu w trakcie jego realizacji, dyrektor oddziału regionalnego Agencji wyraża zgodę, o której mowa w § 20 ust. 1, w tym na wydłużenie okresu jego realizacji, jednak nie dłużej niż do dnia 31 sierpnia 2025 r., pod warunkiem że zmieniony biznesplan spełnia warunki określone w § 3 (w brzmieniu z dnia 17 września 2020 r., Dz. U. poz. 1594) i § 20 ust. 1a, a beneficjentowi przysługiwałaby pomoc na podstawie liczby punktów, które zostałyby mu przyznane na podstawie zmienionych założeń biznesplanu.

§ 23. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia155).

Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

z dnia 25 lipca 2016 r. (Dz. U. z 2024 r. poz. 1027)

SZCZEGÓŁOWY WYKAZ DZIAŁALNOŚCI POZAROLNICZYCH, W ZAKRESIE KTÓRYCH MOŻE BYĆ PRZYZNANA POMOC

Kody Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Podklasa)156) Rodzaj działalności 1 2 01.70.Z Łowiectwo i pozyskiwanie zwierząt łownych, włączając działalność usługową 02.20.Z Pozyskiwanie drewna 02.40.Z Działalność usługowa związana z leśnictwem 08.11.Z Wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa, skał wapiennych, gipsu, kredy i łupków 08.12.Z Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu 08.92.Z Wydobywanie torfu 08.99.Z Pozostałe górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane 10.52.Z Produkcja lodów 10.71.Z Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek 10.72.Z Produkcja sucharów i herbatników; produkcja konserwowanych wyrobów ciastkarskich i ciastek 10.73.Z Produkcja makaronów, klusek, kuskusu i podobnych wyrobów mącznych 10.82.Z Produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych 10.84.Z Produkcja przypraw 10.85.Z Wytwarzanie gotowych posiłków i dań 10.86.Z Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej 10.89.Z Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana 11.05.Z Produkcja piwa 11.07.Z Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych 13.10.A Produkcja przędzy bawełnianej 13.10.B Produkcja przędzy wełnianej 13.10.C Produkcja przędzy z włókien chemicznych 13.20.A Produkcja tkanin bawełnianych 13.20.B Produkcja tkanin wełnianych 13.20.C Produkcja tkanin z włókien chemicznych 13.20.D Produkcja pozostałych tkanin

13.30.Z Wykończanie wyrobów włókienniczych 13.91.Z Produkcja dzianin metrażowych 13.92.Z Produkcja gotowych wyrobów tekstylnych 13.93.Z Produkcja dywanów i chodników 13.94.Z Produkcja wyrobów powroźniczych, lin, szpagatów i wyrobów sieciowych 13.95.Z Produkcja włóknin i wyrobów wykonanych z włóknin, z wyłączeniem odzieży 13.96.Z Produkcja pozostałych technicznych i przemysłowych wyrobów tekstylnych 13.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych, gdzie indziej niesklasyfikowana 14.11.Z Produkcja odzieży skórzanej 14.12.Z Produkcja odzieży roboczej 14.13.Z Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej 14.14.Z Produkcja bielizny 14.19.Z Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży 14.20.Z Produkcja wyrobów futrzarskich 14.31.Z Produkcja wyrobów pończoszniczych 14.39.Z Produkcja pozostałej odzieży dzianej 15.11.Z Wyprawa skór, garbowanie; wyprawa i barwienie skór futerkowych 15.12.Z Produkcja toreb bagażowych, toreb ręcznych i podobnych wyrobów kaletniczych; produkcja wyrobów rymarskich 15.20.Z Produkcja obuwia 16.10.Z Produkcja wyrobów tartacznych 16.21.Z Produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna 16.22.Z Produkcja gotowych parkietów podłogowych 16.23.Z Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa 16.24.Z Produkcja opakowań drewnianych 16.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania 17.11.Z Produkcja masy włóknistej 17.12.Z Produkcja papieru i tektury 17.21.Z Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury 17.22.Z Produkcja artykułów gospodarstwa domowego, toaletowych i sanitarnych 17.23.Z Produkcja artykułów piśmiennych 17.24.Z Produkcja tapet 17.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury 18.12.Z Pozostałe drukowanie 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku

18.14.Z Introligatorstwo i podobne usługi 19.20.Z Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej 20.41.Z Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących 20.42.Z Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych 20.53.Z Produkcja olejków eterycznych 22.11.Z Produkcja opon i dętek z gumy; bieżnikowanie i regenerowanie opon z gumy 22.19.Z Produkcja pozostałych wyrobów z gumy 22.21.Z Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych 22.22.Z Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych 22.23.Z Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych 22.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych 23.11.Z Produkcja szkła płaskiego 23.12.Z Kształtowanie i obróbka szkła płaskiego 23.13.Z Produkcja szkła gospodarczego 23.31.Z Produkcja ceramicznych kafli i płytek 23.32.Z Produkcja cegieł, dachówek i materiałów budowlanych, z wypalanej gliny 23.41.Z Produkcja ceramicznych wyrobów stołowych i ozdobnych 23.42.Z Produkcja ceramicznych wyrobów sanitarnych 23.43.Z Produkcja ceramicznych izolatorów i osłon izolacyjnych 23.44.Z Produkcja pozostałych technicznych wyrobów ceramicznych 23.49.Z Produkcja pozostałych wyrobów ceramicznych 23.61.Z Produkcja wyrobów budowlanych z betonu 23.62.Z Produkcja wyrobów budowlanych z gipsu 23.63.Z Produkcja masy betonowej prefabrykowanej 23.64.Z Produkcja zaprawy murarskiej 23.65.Z Produkcja cementu wzmocnionego włóknem 23.69.Z Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu 23.70.Z Cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia 23.91.Z Produkcja wyrobów ściernych 23.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana 24.31.Z Produkcja prętów ciągnionych na zimno 24.32.Z Produkcja wyrobów płaskich walcowanych na zimno 24.33.Z Produkcja wyrobów formowanych na zimno 24.34.Z Produkcja drutu 24.44.Z Produkcja miedzi

24.51.Z Odlewnictwo żeliwa 24.52.Z Odlewnictwo staliwa 24.53.Z Odlewnictwo metali lekkich 24.54.A Odlewnictwo miedzi i stopów miedzi 24.54.B Odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych, gdzie indziej niesklasyfikowane 25.11.Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części 25.12.Z Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej 25.21.Z Produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania 25.29.Z Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych 25.30.Z Produkcja wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów do centralnego ogrzewania gorącą wodą 25.50.Z Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków 25.61.Z Obróbka metali i nakładanie powłok na metale 25.62.Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych 25.71.Z Produkcja wyrobów nożowniczych i sztućców 25.72.Z Produkcja zamków i zawiasów 25.73.Z Produkcja narzędzi 25.91.Z Produkcja pojemników metalowych 25.92.Z Produkcja opakowań z metali 25.93.Z Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn 25.94.Z Produkcja złączy i śrub 25.99.Z Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana 26.11.Z Produkcja elementów elektronicznych 26.40.Z Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku 26.51.Z Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych 26.52.Z Produkcja zegarków i zegarów 26.70.Z Produkcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego 27.12.Z Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej 27.31.Z Produkcja kabli światłowodowych 27.32.Z Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli 27.33.Z Produkcja sprzętu instalacyjnego 27.40.Z Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego 27.51.Z Produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego 27.52.Z Produkcja nieelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego 27.90.Z Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego

28.11.Z Produkcja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych 28.12.Z Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego 28.14.Z Produkcja pozostałych kurków i zaworów 28.21.Z Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych 28.22.Z Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków 28.23.Z Produkcja maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych 28.24.Z Produkcja narzędzi ręcznych mechanicznych 28.29.Z Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana 28.30.Z Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa 28.41.Z Produkcja maszyn do obróbki metalu 28.49.Z Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych 28.93.Z Produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów 28.94.Z Produkcja maszyn dla przemysłu tekstylnego, odzieżowego i skórzanego 28.95.Z Produkcja maszyn dla przemysłu papierniczego 28.96.Z Produkcja maszyn do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych oraz wytwarzania wyrobów z tych materiałów 28.99.Z Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana 29.32.Z Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli 30.11.Z Produkcja statków i konstrukcji pływających 30.12.Z Produkcja łodzi wycieczkowych i sportowych 30.20.Z Produkcja lokomotyw kolejowych oraz taboru szynowego 30.30.Z Produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn 30.92.Z Produkcja rowerów i wózków inwalidzkich 30.99.Z Produkcja pozostałego sprzętu transportowego, gdzie indziej niesklasyfikowana 31.01.Z Produkcja mebli biurowych i sklepowych 31.02.Z Produkcja mebli kuchennych 31.03.Z Produkcja materaców 31.09.Z Produkcja pozostałych mebli 32.11.Z Produkcja monet 32.12.Z Produkcja wyrobów jubilerskich i podobnych 32.13.Z Produkcja sztucznej biżuterii i wyrobów podobnych 32.20.Z Produkcja instrumentów muzycznych 32.30.Z Produkcja sprzętu sportowego 32.40.Z Produkcja gier i zabawek

32.50.Z Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne 32.91.Z Produkcja mioteł, szczotek i pędzli 32.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana 33.11.Z Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn 33.13.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych 33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych 33.15.Z Naprawa i konserwacja statków i łodzi 33.16.Z Naprawa i konserwacja statków powietrznych i statków kosmicznych 33.17.Z Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego 33.19.Z Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia 35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej 35.12.Z Przesyłanie energii elektrycznej 35.13.Z Dystrybucja energii elektrycznej 35.14.Z Handel energią elektryczną 35.21.Z Wytwarzanie paliw gazowych 35.30.Z Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych 37.00.Z Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków 38.11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne 38.12.Z Zbieranie odpadów niebezpiecznych 38.21.Z Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne 38.22.Z Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych 38.31.Z Demontaż wyrobów zużytych 38.32.Z Odzysk surowców z materiałów segregowanych 39.00.Z Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych 42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad 42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych 42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane 43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę 43.13.Z Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich

43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodnokanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych 43.31.Z Tynkowanie 43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej 43.33.Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian 43.34.Z Malowanie i szklenie 43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych 43.91.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane 45.11.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek 45.19.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli 45.20.Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli 45.31.Z Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli 45.32.Z Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli 45.40.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich 46.12.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych 46.13.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych 46.14.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów 46.15.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych 46.16.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych 46.18.Z Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów 46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju 46.24.Z Sprzedaż hurtowa skór 46.41.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych 46.42.Z Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia 46.43.Z Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego 46.44.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących 46.45.Z Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków 46.46.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych

46.47.Z Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego 46.48.Z Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii 46.49.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego 46.51.Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania 46.52.Z Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego 46.61.Z Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia 46.62.Z Sprzedaż hurtowa obrabiarek 46.63.Z Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej 46.64.Z Sprzedaż hurtowa maszyn dla przemysłu tekstylnego oraz maszyn do szycia i maszyn dziewiarskich 46.65.Z Sprzedaż hurtowa mebli biurowych 46.66.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych 46.69.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń 46.71.Z Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych 46.72.Z Sprzedaż hurtowa metali i rud metali 46.73.Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego 46.74.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego 46.75.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych 46.76.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów 46.77.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana 47.11.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych 47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach 47.24.Z Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.30.Z Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw 47.41.Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.42.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.43.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.51.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.52.Z Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.53.Z Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.54.Z Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.59.Z Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.61.Z Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.62.Z Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.63.Z Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.64.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.65.Z Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.71.Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.72.Z Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.73.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.74.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.75.Z Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.76.Z157) Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych i karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.77.Z Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.78.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.79.Z Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.82.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach 47.89.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami 49.31.Z Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski (uchylony)158)

49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany 49.41.Z Transport drogowy towarów 49.42.Z Działalność usługowa związana z przeprowadzkami 50.10.Z Transport morski i przybrzeżny pasażerski

50.20.Z Transport morski i przybrzeżny towarów 50.30.Z Transport wodny śródlądowy pasażerski 50.40.Z Transport wodny śródlądowy towarów 52.10.A Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów 52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy 52.29.B Działalność śródlądowych agencji transportowych 52.29.C Działalność pozostałych agencji transportowych 53.20.Z Pozostała działalność pocztowa i kurierska 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania 55.30.Z Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe 55.90.Z Pozostałe zakwaterowanie 56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne 56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne 56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) 56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania 59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność 66.21.Z Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat 66.22.Z Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych 66.29.Z Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne (uchylony)159)

68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami 69.10.Z Działalność prawnicza 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja

70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania 71.11.Z Działalność w zakresie architektury 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne 71.20.A Badania i analizy związane z jakością żywności 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne 73.11.Z Działalność agencji reklamowych 73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej 74.10.Z160) Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania 74.20.Z Działalność fotograficzna 74.30.Z Działalność związana z tłumaczeniami 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana 75.00.Z Działalność weterynaryjna 77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego 77.22.Z Wypożyczanie kaset wideo, płyt CD, DVD itp. 77.29.Z Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego 77.32.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery 77.34.Z Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego 77.35.Z Wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane 78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników 78.20.Z Działalność agencji pracy tymczasowej 78.30.Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników 79.11.A Działalność agentów turystycznych 79.11.B Działalność pośredników turystycznych 79.12.Z Działalność organizatorów turystyki 79.90.A Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych 79.90.B Działalność w zakresie informacji turystycznej 79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

80.10.Z Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa 80.20.Z Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa 80.30.Z Działalność detektywistyczna 81.21.Z Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych 81.22.Z Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych 81.29.Z Pozostałe sprzątanie 81.30.Z Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni 82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura 82.19.Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura 82.20.Z Działalność centrów telefonicznych (callcenter) 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów 82.91.Z Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe 82.92.Z Działalność związana z pakowaniem 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana 85.10.Z Wychowanie przedszkolne 85.32.A Technika 85.32.B Zasadnicze szkoły zawodowe 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych 85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej 85.53.Z Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu 85.59.A Nauka języków obcych 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 86.21.Z Praktyka lekarska ogólna 86.22.Z Praktyka lekarska specjalistyczna 86.23.Z Praktyka lekarska dentystyczna 86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna 86.90.B Działalność pogotowia ratunkowego 86.90.C Praktyka pielęgniarek i położnych 86.90.D Działalność paramedyczna 87.10.Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską 87.20.Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi 87.30.Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych 87.90.Z Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem

88.10.Z Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych 88.91.Z Opieka dzienna nad dziećmi 88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana 90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych 90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych 90.03.Z Artystyczna i literacka działalność twórcza 90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych 91.01.A Działalność bibliotek 93.11.Z Działalność obiektów sportowych 93.12.Z Działalność klubów sportowych 93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej 93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem 93.21.Z Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki 93.29.A161) Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni 93.29.B161) Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana (uchylony)162)

95.11.Z Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych 95.12.Z Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego 95.21.Z Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku 95.22.Z Naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku domowego i ogrodniczego 95.23.Z Naprawa obuwia i wyrobów skórzanych 95.24.Z Naprawa i konserwacja mebli i wyposażenia domowego 95.25.Z Naprawa zegarów, zegarków oraz biżuterii 95.29.Z Naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego 96.01.Z Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich 96.02.Z Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne 96.03.Z Pogrzeby i działalność pokrewna 96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

19) Zmiany wymienionej decyzji zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 41 z 17.02.2015, str. 46, Dz. Urz. UE L 92 z 08.04.2015, str. 109, Dz. Urz. UE L 129 z 27.05.2015, str. 41, Dz. Urz. UE L 188 z 16.07.2015, str. 45, Dz. Urz. UE L 203 z 31.07.2015, str. 14, Dz. Urz. UE L 211 z 08.08.2015, str. 34, Dz. Urz. UE L 218 z 19.08.2015, str. 16, Dz. Urz. UE L 224 z 27.08.2015, str. 39, Dz. Urz. UE L 259 z 06.10.2015, str. 27, Dz. Urz. UE L 334 z 22.12.2015, str. 46, Dz. Urz. UE L 35 z 11.02.2016, str. 12, Dz. Urz. UE L 80 z 31.03.2016, str. 36, Dz. Urz. UE L 142 z 31.05.2016, str. 14, Dz. Urz. UE L 202 z 28.07.2016, str. 45, Dz. Urz. UE L 217 z 12.08.2016, str. 38, Dz. Urz. UE L 228 z 23.08.2016, str. 33, Dz. Urz. UE L 234 z 31.08.2016, str. 12, Dz. Urz. UE L 270 z 05.10.2016, str. 17, Dz. Urz. UE L 293 z 28.10.2016, str. 46, Dz. Urz. UE L 334 z 09.12.2016, str. 40, Dz. Urz. UE L 32 z 07.02.2017, str. 40, Dz. Urz. UE L 50 z 28.02.2017, str. 82, Dz. Urz. UE L 80 z 25.03.2017, str. 35, Dz. Urz. 