§ 2.

Szczegółowy zakres przeprowadzania wstępnej oceny terenu przeznaczonego pod lokalizację obiektu obejmuje analizy:

1) z zakresu warunków sejsmicznych i tektonicznych, biorące pod uwagę:

a) struktury tektoniczne,

b) kierunek i reżim współczesnych naprężeń tektonicznych,

c) ruchy pionowe powierzchni ziemi,

d) dane dotyczące przeszłej oraz obecnej sejsmiczności naturalnej,

e) wstrząsy sejsmiczne z przeszłości z określeniem maksymalnego naturalnego i indukowanego wstrząsu sejsmicznego, z uwzględnieniem parametrów wstrząsów,

f) aktywność uskoków wraz z ich wzajemnym oddziaływaniem; analizy uskoku potencjalnie aktywnego w zakresie odnoszącym się do § 1 pkt 6 lit. a obejmują okres co najmniej od początku pliocenu do dnia zakończenia wstępnej oceny terenu przeznaczonego pod lokalizację obiektu,

g) przeszłą, obecną, a także planowaną - rozumianą jako wynikającą z decyzji ostatecznych wydanych przez organy administracji publicznej lub dokumentów planistycznych, programowych lub strategicznych przyjętych przez te organy - działalność człowieka stanowiącą lub mogącą stanowić zagrożenie przez indukowanie wstrząsów sejsmicznych, powodowanie uaktywnienia struktur uskokowych, przemieszczania, zapadania lub upłynniania gruntów, z uwzględnieniem:

- zaobserwowanych indukowanych wstrząsów sejsmicznych i ich charakterystyki,

- zaobserwowanych zjawisk innych niż wstrząsy sejsmiczne spowodowanych przez tę działalność i ich rozmiarów,

- innych czynników mogących negatywnie wpływać na bezpieczeństwo jądrowe obiektu;

2) z zakresu warunków geologiczno-inżynierskich, biorące pod uwagę:

a) występowanie w obszarze lokalizacji skał osadowych, w szczególności skał węglanowych i gipsowych, a także charakterystykę rodzajową zidentyfikowanych form krasowych,

b) procesy i zjawiska geologiczne niekorzystne dla posadowienia obiektu stwierdzone w obszarze lokalizacji na podstawie dostępnych danych archiwalnych,

c) osiadania i podnoszenia powierzchni terenu w obszarze lokalizacji wywołane czynnikami naturalnymi oraz istniejącą działalnością człowieka, prognozowane na podstawie dostępnych danych archiwalnych,

d) występowanie i możliwość wystąpienia w obszarze lokalizacji sufozji, z uwzględnieniem dynamiki krążenia wód podziemnych,

e) występowanie w obszarze lokalizacji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy, w tym informacje o tych terenach zawarte w rejestrze, o którym mowa w art. 110a ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2025 r. poz. 647),

f) występowanie w granicach planowanego miejsca usytuowania obiektu gruntów:

- organicznych, w szczególności gytii i torfów,

- mineralnych: mało organicznych, organicznych i bardzo organicznych, w szczególności gruntów próchniczych, namułów, namułów piaszczystych i namułów gliniastych,

- drobnoziarnistych o genezie rzecznej, w szczególności mad,

- antropogenicznych,

g) warunki geologiczno­inżynierskie podłoża w granicach planowanego miejsca usytuowania obiektu, ze szczególnym uwzględnieniem właściwości fizyczno­mechanicznych podłoża stwierdzone na podstawie dostępnych danych archiwalnych;

3) z zakresu warunków hydrogeologicznych, biorące pod uwagę:

a) charakterystykę systemu hydrogeologicznego z:

- oceną dostępnych zasobów wód podziemnych w utworach czwartorzędowych, neogenu i paleogenu oraz starszego podłoża, ze szczególnym uwzględnieniem utworzonych stref ochronnych ujęć wód podziemnych i obszarów ochronnych głównych zbiorników wód podziemnych oraz występowania wód mineralnych, wód termalnych, wód leczniczych, solanek, a także utworzonych dla nich obszarów górniczych,

- kierunkami i prędkościami migracji wód podziemnych pierwszego poziomu wodonośnego oraz głównego użytkowego poziomu wodonośnego,

b) właściwości filtracyjne podłoża, ze szczególnym uwzględnieniem dróg i głębokości migracji wód powierzchniowych i wód opadowych oraz ich zmian sezonowych,

c) właściwości fizykochemiczne wód podziemnych pierwszego poziomu wodonośnego oraz głównego użytkowego poziomu wodonośnego,

d) charakterystykę dynamiki wód podziemnych i jej zmian dla wód podziemnych pierwszego poziomu wodonośnego oraz głównego użytkowego poziomu wodonośnego;

4) z zakresu warunków hydrologicznych i meteorologicznych, biorące pod uwagę:

a) charakterystykę zjawisk hydrologicznych, w tym:

- najwyższych zarejestrowanych stanów, przepływów i spiętrzeń wód,

- największych odnotowanych powodzi lub podtopień, z uwzględnieniem charakterystyki geomorfologicznej i retencyjności podłoża,

- zmienności temperatury wody dla cieków naturalnych, zbiorników wodnych, kanałów lub akwenów, będących źródłem poboru lub odbiornikiem wody chłodzącej,

b) określone w dokumentach, o których mowa odpowiednio w art. 167, art. 169, art. 170 i art. 172 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2024 r. poz. 1087, 1089 i 1473 oraz z 2025 r. poz. 216 i 680):

- obszary znaczących powodzi historycznych, obszary, na których wystąpienie powodzi jest prawdopodobne, oraz obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi, wynikające ze wstępnej oceny ryzyka powodziowego,

- ocenę prawdopodobieństwa wystąpienia powodzi wynikającą z map zagrożenia powodziowego,

- negatywne skutki powodzi wynikające z map ryzyka powodziowego,

- elementy zawarte w planach zarządzania ryzykiem powodziowym,

c) zagrożenie wystąpieniem powodzi w granicach planowanego miejsca usytuowania obiektu, w tym określenie powodzi o prawdopodobieństwie wystąpienia 0,1 %, o ile na podstawie map zagrożenia powodziowego, o których mowa w art. 169 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, na tym obszarze występuje zagrożenie powodzią,

d) wartości zmiennych atmosferycznych i hydrometeorologicznych wraz ze wskazaniem wartości skrajnych prędkości wiatru, temperatury, wysokości opadów atmosferycznych, grubości pokrywy śnieżnej, wilgotności powietrza, a w przypadku lokalizacji nadmorskich - także poziomów morza i prądów morskich,

e) ekstremalne zjawiska atmosferyczne mogące mieć znaczenie dla bezpieczeństwa jądrowego obiektu, takie jak huragany, trąby powietrzne i wyładowania atmosferyczne,

f) charakterystykę zjawisk lodowych, w tym czas ich trwania oraz częstość występowania,

g) ocenę ryzyka wystąpienia suszy oraz jej negatywnego wpływu na reżim wód podziemnych i wód powierzchniowych,

h) dane do określenia parametrów do modelu dyspersji atmosferycznej;

5) z zakresu zdarzeń zewnętrznych będących skutkiem działalności człowieka, biorące pod uwagę:

a) charakterystykę istniejącej i planowanej infrastruktury transportowej, w tym:

- odległość obiektu od:

- - linii kolejowych w rozumieniu art. 4 pkt 2 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 697 i 731),

- - dróg zaliczonych do kategorii dróg krajowych na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 320 i 1222 oraz z 2025 r. poz. 641),

- - dróg zaliczonych do kategorii dróg wojewódzkich na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,

- - śródlądowych dróg wodnych o znaczeniu regionalnym i międzynarodowym określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2025 r. poz. 18),

- - tras przepływu i systemów rozgraniczenia ruchu uwidocznionych przez służbę hydrograficzną na mapach morskich oraz mapach nawigacyjnych,

- - tras ATS w rozumieniu art. 2 pkt 46 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 923/2012 z dnia 26 września 2012 r. ustanawiającego wspólne zasady w odniesieniu do przepisów lotniczych i operacyjnych dotyczących służb i procedur żeglugi powietrznej oraz zmieniającego rozporządzenie wykonawcze (WE) nr 1035/211 oraz rozporządzenia (WE) nr 1265/2007, (WE) nr 1794/2006, (WE) nr 730/2006, (WE) nr 1033/2006 i (UE) nr 255/2010 (Dz. Urz. UE L 281 z 13.10.2012, str. 1, z późn. zm.2)),

- - tras MRT w rozumieniu § 2 pkt 30 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie struktury polskiej przestrzeni powietrznej oraz szczegółowych warunków i sposobu korzystania z tej przestrzeni (Dz. U. z 2019 r. poz. 619),

- ocenę potencjalnych zagrożeń obiektu ze strony infrastruktury transportowej, w tym zagrożeń obiektu związanych z wystąpieniem wypadków lotniczych, kolejowych, drogowych i wodnych, z uwzględnieniem odległości obiektu od najbliższego lotniska, wpływu lotniczych urządzeń naziemnych na obiekt, usytuowania dróg startowych, w szczególności powierzchni ograniczających przeszkody wyznaczone dla lotniska, takich jak płaszczyzny powierzchni wznoszenia lub podejścia, typu i częstości lotów, tras ATS oraz położenia krzyżowania się tych tras,

b) odległość obiektu od czynnych i planowanych obiektów wojskowych lub służb porządku publicznego, w szczególności lotnisk, lądowisk, poligonów, magazynów amunicji, z oceną potencjalnego zagrożenia obiektu z ich strony,

c) potencjalne zagrożenie obiektu ze strony zakładów i instalacji przemysłowych mogących oddziaływać na obiekt chemicznie, biologicznie lub mechanicznie, w szczególności zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, o których mowa w art. 248 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska,

d) potencjalne zagrożenie obiektu przez wywołane działalnością człowieka emisje toksycznych par i gazów, pożary lub eksplozje,

e) potencjalne zagrożenie obiektu związane z uszkodzeniami budowli piętrzących lub ich elementów, o których mowa w przepisach w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie, o ile na podstawie map zagrożenia powodziowego, o których mowa w art. 169 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, na tym obszarze występuje zagrożenie powodzią od budowli piętrzących,

f) potencjalne zagrożenie obiektu ze strony urządzeń telekomunikacyjnych, w szczególności urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych, oraz innych instalacji emitujących fale elektromagnetyczne lub wytwarzających pole magnetyczne lub pole elektryczne mogących mieć wpływ na obiekt,

g) zdarzenia niewymienione w lit. a-f mogące mieć wpływ na bezpieczeństwo jądrowe obiektu;

6) z zakresu zdarzeń zewnętrznych będących skutkiem działania sił przyrody, biorące pod uwagę:

a) ryzyko sezonowej utraty lub pogorszenia drożności systemów chłodzenia obiektu przez zablokowanie krą, liśćmi lub innymi materiałami, z uwzględnieniem planowanych środków zapobiegawczych dla nadmiernego trofizmu w systemach chłodzenia obiektu i nadmiernej sedymentacji w tych systemach,

b) ryzyko szkodliwego wpływu organizmów żywych na obiekt, z uwzględnieniem wpływu zmian klimatu na warunki bytowania tych organizmów,

c) możliwy negatywny wpływ aerozoli i pyłów atmosferycznych na obiekt, w szczególności wykazujących agresywność w stosunku do betonu i stali,

d) naturalne zagrożenie pożarowe, z uwzględnieniem prognozy skutków zmian klimatu,

e) zewnętrzne czynniki naturalne niewymienione w lit. a-d mogące sezonowo lub całorocznie mieć wpływ na bezpieczeństwo jądrowe obiektu;

7) z zakresu gęstości zaludnienia i sposobu zagospodarowania terenu, biorące pod uwagę:

a) istniejące i planowane - rozumiane jako wynikające z decyzji ostatecznych wydanych przez organy administracji publicznej lub dokumentów planistycznych, programowych lub strategicznych przyjętych przez te organy - rozmieszczenie:

- ludności,

- infrastruktury komunikacyjnej,

- obiektów użyteczności publicznej,

- zakładów przemysłowych,

- obszarów leśnych, rolniczych i hodowlanych,

- obszarów chronionych przyrodniczo i kulturowo,

- uzdrowisk, obszarów ochrony uzdrowiskowej i stref ochrony uzdrowiskowej,

b) występowanie złóż kopalin, w szczególności kopalin objętych własnością górniczą, o których mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2024 r. poz. 1290 oraz z 2025 r. poz. 769);

8) dotyczące tempa i dróg uwalniania substancji promieniotwórczych do środowiska, formy fizycznej i chemicznej, ilości uwalnianych substancji promieniotwórczych oraz dróg rozprzestrzeniania się tych substancji w środowisku w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego oraz oceny możliwości sprawnego przeprowadzenia działań interwencyjnych w przypadku wystąpienia takiego zdarzenia;

9) z zakresu rozpoznania budowy geologicznej podłoża mającej wpływ na warunki, o których mowa w pkt 1-3.