§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 kwietnia 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków i szczegółowego trybu przyznawania i wypłaty pomocy finansowej w ramach wsparcia inwestycji leśnych lub zadrzewieniowych oraz w formie premii z tytułu zalesień, zadrzewień lub systemów rolno-leśnych w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (Dz. U. poz. 737 oraz z 2024 r. poz. 330) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4 w ust. 1:

a) w pkt 1 w lit. a tiret pierwsze otrzymuje brzmienie:

"- tworzącego zwarty obszar powiązany gospodarczo lub przyrodniczo o powierzchni:

- - nie większej niż 0,5 ha albo

- - większej niż 0,5 ha, jeżeli jej szerokość wynosi nie więcej niż 20 m,",

b) w pkt 2 uchyla się lit. a;

2) w § 5:

a) w ust. 1:

- w pkt 1 w lit. a w tiret pierwszym podwójne tiret drugie otrzymuje brzmienie:

"- - w formie jednego, dwóch lub trzech rzędów oddalonych od kolejnych nasadzeń w formie jednego, dwóch lub trzech rzędów o co najmniej 10 m i nie więcej niż 50 m - w przypadku gruntów ornych,",

- w pkt 2 uchyla się lit. a,

b) w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) dwóch lub trzech rzędów, ich szerokość nie może być mniejsza niż 4 m i większa niż 10 m.",

c) w ust. 3 w pkt 3 skreśla się wyrazy "albo 11";

3) w § 6 w ust. 2:

a) w pkt 1 w lit. b skreśla się wyrazy " , w którym średni wiek gatunku panującego w drzewostanie wynosi od 21 do 60 lat,",

b) w pkt 3 skreśla się wyrazy "w drzewostanie, w którym średni wiek gatunku panującego w drzewostanie wynosi od 30 do 60 lat",

c) w pkt 4 skreśla się wyrazy "w którym średni wiek gatunku panującego w drzewostanie wynosi od 11 do 30 lat,",

d) w pkt 5 wyrazy "wynosi od 11 do" zastępuje się wyrazami "nie przekracza";

4) w § 7:

a) w ust. 1 w pkt 1 po lit. e dodaje się lit. ea w brzmieniu:

"ea) grunty są przeznaczone do wykonania inwestycji przy użyciu co najmniej 4 różnych gatunków lub rodzajów drzew lub krzewów, przy czym udział drzew lub krzewów najmniej licznego gatunku lub rodzaju spośród czterech najliczniejszych będzie wynosić co najmniej 10 %, za które przyznaje się 6 pkt,",

b) w ust. 3:

- w pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie:

"b) gruntu wyznaczoną przez granicę nasadzeń i granicę sąsiedniego gruntu, ale nie większą niż wyznaczona przez granicę nasadzeń i linię biegnącą w odległości 2 m od granicy tych nasadzeń,",

- pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) wykonania zadrzewienia zalicza się również powierzchnię:

a) zajmowaną przez elementy krajobrazu określone w przepisach wydanych na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy, zwane dalej "elementami krajobrazu", jeżeli szerokość tych elementów nie przekracza szerokości określonej w tych przepisach,

b) gruntu wyznaczoną przez granicę nasadzeń i granicę sąsiedniego gruntu, ale nie większą niż wyznaczona przez granicę nasadzeń i linię biegnącą w odległości 2 m od granicy tych nasadzeń;",

- dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

"3) założenia systemu rolno-leśnego zalicza się również powierzchnię:

a) zajmowaną przez elementy krajobrazu, jeżeli szerokość tych elementów nie przekracza szerokości określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy,

b) gruntu wyznaczoną przez granicę nasadzeń i granicę sąsiedniego gruntu.";

5) w § 10:

a) w ust. 1 w pkt 4 liczbę "30" zastępuje się liczbą "50",

b) w ust. 2a po wyrazach "przyjmuje się grunty" dodaje się wyrazy "co najmniej",

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Pierwsza premia pielęgnacyjna i pierwsza premia zalesieniowa do gruntów z sukcesją naturalną, na których, zgodnie z planem zalesienia, nie jest wymagane wykonanie zalesienia, są przyznawane do powierzchni nie większej niż 40 ha w jednym roku.";

6) w § 11 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

"5. Podmiot ubiegający się o przyznanie odpowiednio wsparcia na zalesianie, wsparcia na zwiększenie bioróżnorodności lasów prywatnych lub pierwszej premii pielęgnacyjnej i pierwszej premii zalesieniowej do gruntów zalesionych wskutek sukcesji naturalnej, na których, zgodnie z planem zalesienia, nie jest wymagane wykonanie zalesienia, może pozyskać materiał graficzny wraz z kartą informacyjną, o których mowa w ust. 2 pkt 2, za pomocą systemu teleinformatycznego Agencji, bez składania wniosku, o którym mowa w ust. 3.";

7) w § 12:

a) w ust. 5:

- po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

"1a) numer księgi wieczystej założonej dla nieruchomości obejmującej grunty przeznaczone do wykonania inwestycji leśnych lub zadrzewieniowych;",

- w pkt 3 po wyrazach "tym wsparciem" dodaje się wyrazy " , a w przypadku ubiegania się o wsparcie na zadrzewienie lub wsparcie na zakładanie systemów rolno-leśnych również zobowiązanie, że inwestycja zostanie wykonana przy użyciu co najmniej 4 różnych gatunków lub rodzajów drzew lub krzewów, przy czym udział drzew lub krzewów najmniej licznego gatunku lub rodzaju spośród czterech najliczniejszych wyniesie co najmniej 10 %",

b) w ust. 6:

- w pkt 3 w lit. a po wyrazach "inwestycje leśne lub zadrzewieniowe," dodaje się wyrazy "w przypadku gdy nieruchomość obejmująca te grunty nie ma założonej księgi wieczystej albo gdy prawo własności podmiotu ubiegającego się o przyznanie wsparcia inwestycji leśnych lub zadrzewieniowych do nieruchomości, na której są położone te grunty, nie zostało do dnia złożenia wniosku o przyznanie tego wsparcia ujawnione w księdze wieczystej,",

- uchyla się pkt 5;

8) w § 13:

a) w ust. 1 w pkt 1 oraz w ust. 5 w pkt 1 wyrazy "lit. a i b" zastępuje się wyrazami "lit. b",

b) po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu:

"6a. Obowiązek, o którym mowa w ust. 2 załącznika III do rozporządzenia 2022/129, stosuje się do dnia, w którym upływa 5 lat od dnia wypłaty wsparcia inwestycji leśnych lub zadrzewieniowych.";

9) w § 14:

a) w ust. 2:

- w pkt 1 po wyrazach "w załączniku nr 1 do rozporządzenia" dodaje się wyrazy "lub drzew owocowych odmian wymienionych w ust. 2 załącznika nr 4 do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków i szczegółowego trybu przyznawania i wypłaty płatności rolno--środowiskowo-klimatycznych w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (Dz. U. poz. 734, z 2024 r. poz. 365 oraz z 2025 r. poz. 329), zwanego dalej "rozporządzeniem w sprawie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznych"",

- uchyla się pkt 2,

- po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

"2a) przy użyciu sadzonek co najmniej 4 różnych gatunków lub rodzajów drzew lub krzewów, z tym że udział drzew lub krzewów najmniej licznego gatunku lub rodzaju spośród czterech najliczniejszych wynosi co najmniej 10 % - w przypadku ubiegania się odpowiednio o wsparcie na zalesianie, wsparcie na zadrzewienie lub wsparcie na zakładanie systemów rolno-leśnych i spełnienia tego kryterium wyboru operacji;",

- pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) przez oznakowanie w terenie granic powierzchni gruntu przeznaczonego do wykonania tych inwestycji;",

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. Sadzonki drzew owocowych odmian wymienionych w ust. 2 załącznika nr 4 do rozporządzenia w sprawie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznych mogą być użyte wyłącznie do wykonania zadrzewienia lub założenia systemu rolno-leśnego, z tym że ich udział nie może wynosić więcej niż 50 %.",

c) w ust. 3 uchyla się pkt 1,

d) w ust. 4 w pkt 1 w lit. b wyrazy "adnotację sprzedawcy, że są to sadzonki co najmniej 2-letnie lub z zakrytym systemem korzeniowym, lub mikoryzowane" zastępuje się wyrazami "informację o odmianie drzew owocowych wymienionych w ust. 2 załącznika nr 4 do rozporządzenia w sprawie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznych";

10) w § 15:

a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) składa oświadczenie:

a) o wykonaniu zalesienia zgodnie z wymogami planu zalesienia lub inwestycji zgodnie z wymogami planu inwestycji i o zastosowaniu obowiązku, o którym mowa w ust. 2 załącznika III do rozporządzenia 2022/129, wraz z zaświadczeniem nadleśniczego potwierdzającym wykonanie tego zalesienia lub tej inwestycji - w przypadku odpowiednio wsparcia na zalesianie lub wsparcia na zwiększanie bioróżnorodności lasów prywatnych,

b) o wykonaniu zadrzewienia lub założeniu systemu rolno-leśnego i o zastosowaniu obowiązku, o którym mowa w ust. 2 załącznika III do rozporządzenia 2022/129 - w przypadku odpowiednio wsparcia na zadrzewienie lub wsparcia na zakładanie systemów rolno-leśnych

- oraz kopie dokumentów określonych w § 14 ust. 4 w terminie do dnia 9 czerwca roku następującego po roku, w którym złożono wniosek o przyznanie wsparcia inwestycji leśnych lub zadrzewieniowych.",

b) w ust. 2 po wyrazach "ust. 1 pkt 2 lit. b" dodaje się wyrazy " , lub kopii dokumentów określonych w § 14 ust. 4";

11) w § 16:

a) w pkt 1:

- w lit. a wyrazy "1-3" zastępuje się wyrazami "1 i 3",

- po lit. a dodaje się lit. aa w brzmieniu:

"aa) zgodnie z § 14 ust. 2 pkt 2a i nie uzyskał minimalnej liczby punktów na podstawie kryteriów wyboru operacji, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 lit. a-e lub f i g, lub",

b) w pkt 2 skreśla się wyraz "lub",

c) uchyla się pkt 3,

d) w części wspólnej po wyrazach "do dostarczenia" dodaje się wyraz "kopii";

12) w § 17:

a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) mimo wezwania, o którym mowa w § 15 ust. 2, nie złożył w terminie określonym w tym przepisie:

a) odpowiednio oświadczenia wraz z zaświadczeniem, o których mowa w § 15 ust. 1 pkt 2 lit. a, lub oświadczenia, o którym mowa w § 15 ust. 1 pkt 2 lit. b,

b) kopii dokumentów określonych w § 14 ust. 4, z tym że odmawia się przyznania tego wsparcia jedynie do części gruntu, w odniesieniu do której nie złożył tych kopii dokumentów, lub",

b) w ust. 2 w pkt 1 we wprowadzeniu do wyliczenia po wyrazach "wsparcie na zakładanie systemów rolno-leśnych" dodaje się wyrazy " , oraz kopię dokumentów określonych w § 14 ust. 4";

13) w § 18:

a) w ust. 1 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

"1a) numer księgi wieczystej założonej dla nieruchomości obejmującej grunty, na których wykonano zalesienie lub zadrzewienie lub założono system rolno-leśny, lub grunty z sukcesją naturalną, na których, zgodnie z planem zalesienia, nie jest wymagane wykonanie zalesienia;",

b) w ust. 3 w pkt 1 po wyrazach "własność tych gruntów" dodaje się wyrazy " , w przypadku gdy nieruchomość obejmująca te grunty nie ma założonej księgi wieczystej albo gdy prawo własności podmiotu ubiegającego się o przyznanie pierwszej premii pielęgnacyjnej i pierwszej premii zalesieniowej do nieruchomości, na której są położone te grunty, nie zostało do dnia złożenia wniosku o przyznanie tych premii ujawnione w księdze wieczystej",

c) w ust. 4 w pkt 1 wyrazy "c-e" zastępuje się wyrazami "c i e";

14) w § 21:

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Przy ustalaniu wysokości:

1) wsparcia na zalesianie, wsparcia na zadrzewienie oraz wsparcia na zwiększanie bioróżnorodności lasów prywatnych na inwestycje, o których mowa w § 6 ust. 2 pkt 1-4, do powierzchni gruntu, do którego przysługuje to wsparcie, zalicza się powierzchnię gruntu wyznaczoną przez granicę nasadzeń i granicę sąsiedniego gruntu, ale nie większą niż wyznaczona przez granicę nasadzeń i linię biegnącą w odległości 2 m od granicy tych nasadzeń;

2) wsparcia na zakładanie systemów rolno-leśnych do powierzchni gruntu, do którego przysługuje to wsparcie, zalicza się powierzchnię gruntu wyznaczoną przez granicę nasadzeń i granicę sąsiedniego gruntu.",

b) w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) gruntu wyznaczoną przez granicę nasadzeń i granicę sąsiedniego gruntu, ale nie większą niż wyznaczona przez granicę nasadzeń i linię biegnącą w odległości 2 m od granicy tych nasadzeń;",

c) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. Przy ustalaniu wysokości premii z tytułu systemów rolno-leśnych do powierzchni gruntu, do którego przysługuje ta premia, zalicza się powierzchnię gruntu wyznaczoną przez granicę nasadzeń i granicę sąsiedniego gruntu oraz powierzchnię, o której mowa w ust. 2 pkt 1.",

d) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Przy ustalaniu wysokości premii z tytułu zadrzewień przepisy ust. 2 pkt 1 i 2 stosuje się odpowiednio.";

15) w § 24 w ust. 5 po wyrazach "przez upoważnionego pracownika Agencji" dodaje się wyrazy " , w przypadku gdy nieruchomość obejmująca te grunty nie ma założonej księgi wieczystej albo gdy prawo własności nowego właściciela ubiegającego się o przyznanie pomocy do nieruchomości, na której są położone grunty, o których mowa w ust. 1, nie zostało do dnia złożenia wniosku o przyznanie tej pomocy ujawnione w księdze wieczystej";

16) w § 27 w ust. 7 wyrazy "§ 25 ust. 3-7" zastępuje się wyrazami "§ 24 ust. 3-6";

17) w § 32 w pkt 6 na końcu kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

"7) kwota premii z tytułu zalesień, zadrzewień lub systemów rolno-leśnych pozostała po uwzględnieniu kar wymienionych w pkt 1-6 służy jako podstawa obliczenia kar, o których mowa w art. 57a ust. 1 ustawy.";

18) po § 32 dodaje się § 32a w brzmieniu:

"§ 32a. W przypadku, o którym mowa w art. 51 ust. 7 ustawy, podstawą do obliczenia kwoty wypłaconej pomocy, o której mowa w tym przepisie, jest kwota odpowiednio premii z tytułu zalesień, zadrzewień lub systemów rolno-leśnych wypłacona za rok realizacji zobowiązania, którego dotyczy dane uchybienie.";

19) w załączniku nr 2 do rozporządzenia w tabeli:

a) wiersze 4-6 otrzymują brzmienie:

Świerk 3 4 Jodła 3 6 Modrzew 1,5 2

b) wiersz 14 otrzymuje brzmienie:

Przebudowa składu gatunkowego drzewostanu przez dolesianie luk w drzewostanie lub odnowienie drzewostanu uszkodzonego 2-8

20) w załączniku nr 3 do rozporządzenia w części A:

a) w ust. 3:

- w tabeli 2 w kolumnie 1 wiersze 4 i 5 otrzymują brzmienie:

- w tabeli 3 w kolumnie 1 wiersze 4-6 otrzymują brzmienie:

b) w ust. 4 w tabeli 4 w kolumnie 5 w wierszu pierwszym po wyrazie "nasadzeń" dodaje się odnośnik nr 3 w brzmieniu:

"3) Powierzchnia nasadzeń wraz z powierzchnią gruntu wyznaczoną przez granicę nasadzeń i granicę sąsiedniego gruntu, ale nie większą niż wyznaczona przez granicę nasadzeń i linię biegnącą w odległości 2 m od granicy tych nasadzeń, uprawnioną do wsparcia na zalesianie zgodnie z § 21 ust. 1a pkt 1 rozporządzenia.";

21) w załączniku nr 4 do rozporządzenia w części A:

a) w ust. 1 w objaśnieniach pod tabelą 1 odnośnik nr 1 otrzymuje brzmienie:

"1) Powierzchnia wraz z powierzchnią gruntu wyznaczoną przez granicę nasadzeń i granicę sąsiedniego gruntu, ale nie większą niż wyznaczona przez granicę nasadzeń i linię biegnącą w odległości 2 m od granicy tych nasadzeń, uprawnioną do wsparcia na zwiększanie bioróżnorodności lasów prywatnych zgodnie z § 21 ust. 1a pkt 1 rozporządzenia - w przypadku inwestycji, o których mowa w § 6 ust. 2 pkt 1-4 rozporządzenia. Powierzchnię tę należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.",

b) w ust. 2 w tabeli 2 w kolumnie 3 w wierszu pierwszym po wyrazie "inwestycja" dodaje się odnośnik nr 2 w brzmieniu:

"2) Powierzchnia wraz z powierzchnią gruntu wyznaczoną przez granicę nasadzeń i granicę sąsiedniego gruntu, ale nie większą niż wyznaczona przez granicę nasadzeń i linię biegnącą w odległości 2 m od granicy tych nasadzeń, uprawnioną do wsparcia na zwiększanie bioróżnorodności lasów prywatnych zgodnie z § 21 ust. 1a pkt 1 rozporządzenia - w przypadku inwestycji, o których mowa w § 6 ust. 2 pkt 1-4 rozporządzenia.",

c) w ust. 4 w tabeli 4 w kolumnie 6 w wierszu pierwszym po wyrazie "inwestycji" dodaje się odnośnik nr 1 w brzmieniu:

"1) Powierzchnia wraz z powierzchnią gruntu wyznaczoną przez granicę nasadzeń i granicę sąsiedniego gruntu, ale nie większą niż wyznaczona przez granicę nasadzeń i linię biegnącą w odległości 2 m od granicy tych nasadzeń, uprawnioną do wsparcia na zwiększanie bioróżnorodności lasów prywatnych zgodnie z § 21 ust. 1a pkt 1 rozporządzenia - w przypadku inwestycji, o których mowa w § 6 ust. 2 pkt 1-4 rozporządzenia.".