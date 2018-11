Allergan: innowacja, zaangażowanie i poprawa jakości życia

Allergan jest wiodącą, innowacyjną firmą farmaceutyczną o zasięgu globalnym, prowadzącą działalność w ponad 100 krajach i zatrudniającą ponad 18 tys. pracowników. Główna siedziba spółki znajduje się w Dublinie. W naszym kraju spółka rozpoczęła działalność w 2010 r. i jako jeden z globalnych liderów w nowoczesnym modelu Growth Pharma szybko zdobyła uznanie i zaufanie polskich pacjentów. Duży wpływ na rozwój firmy mają produkty najwyższej klasy, stosowanie nowoczesnych rozwiązań oraz empatyczne podejście do pacjenta. Allergan koncentruje się na wybranym obszarze farmaceutycznym, oferując jedne z najbardziej innowacyjnych produktów leczniczych, wyrobów medycznych i rozwiązań terapeutycznych na świecie.

Piękno budowane na wiedzy i doświadczeniu

Allergan angażuje się w cztery terapeutyczne obszary działania. W Polsce największym, najszybciej rozwijającym się segmentem biznesu jest medycyna estetyczna. Dzięki najbardziej zaawansowanym technologicznie produktom opartym na wiedzy i nauce, możliwe jest dokonywanie najlepszych wyborów z zakresu medycyny estetycznej, optymalnie dopasowanych do indywidualnych potrzeb i celów leczenia. Allergan, jako światowy lider w tej dziedzinie, zapewnia lekarzom i ich pacjentom najbardziej wszechstronne, oparte na badaniach naukowych produkty z zakresu medycyny estetycznej w obszarach niwelowania oznak starzenia, redukcji zmarszczek, poprawy wolumetrii twarzy czy też redukcji tkanki tłuszczowej. W portfolio produktów znajduje się znana na całym świecie gama preparatów wypełniających Juvéderm® (na bazie kwasu hialuronowego) produkowana z wykorzystaniem zaawansowanych technologii dzięki czemu zabiegi charakteryzują się dobrym profilem bezpieczeństwa, dając przy tym naturalnie wyglądające, długotrwałe rezultaty.

Firma regularnie angażuje się w opracowywanie i unowocześnianie produktów w celu zaspokajania potrzeb pacjentów – w zeszłym roku wprowadziła innowacyjny produkt do poprawy jakości skóry (Juvéderm® VOLITE). Istotnym wydarzeniem w tym roku był także zakup firmy Zeltiq i urządzenia Coolscultping, dzięki któremu możliwe jest wykonanie zabiegu kriolipolizy, polegającego na rzeźbieniu sylwetki poprzez wymrażanie komórek tłuszczowych. Urządzenie Coolsculpting firmy Allergan, jako jedyne na rynku globalnym, posiada certyfikat FDA.

– Zapewniamy lekarzom i pacjentom dostęp do sprzętu na najwyższym możliwym poziomie, oferujemy szeroką gamę produktów i współpracujemy z wybitnymi lekarzami – wylicza Jolanta Dilling-Nowińska, dyrektor generalna Allergan Sp. z o.o. – Pozwala to na promowanie idei naturalnego wyglądu, na której skupiamy się od lat. Nasze produkty Juvéderm® zostały wyróżnione przez konsumentów tytułem „Dobra Marka – Jakość, Zaufanie, Renoma”, są też corocznie doceniane przyznawanymi przez lekarzy Perłami Dermatologii Estetycznej w wyniku plebiscytu organizowanego przez Stowarzyszenie Lekarzy Dermatologów Estetycznych. Godnymi uwagi wydarzeniami edukacyjnymi są organizowane przez nas w Polsce cykliczne spotkania – Allergan Medical Institute® , na które przybywają najważniejsi eksperci ze światowej czołówki medycyny estetycznej. Łączna ilość szkoleń w roku sięga dwóch setek – bardzo zależy nam na doskonaleniu wiedzy, profesjonalizmie, odpowiednim zastosowaniu i kojarzeniu naszych produktów z najwyższą półką. Dlatego podkreślam: ponieważ stawiamy na pierwszym miejscu zarówno dobro pacjenta, jak i wizerunek własnej marki, organizujemy szkolenia wyłącznie dla lekarzy. Kosmetyczki nie mogą w nich uczestniczyć.

Skuteczność, nowoczesność, troska

Każdego roku miliony ludzi cierpią z powodu zaburzeń układu ruchu i innych schorzeń neurologicznych powstających, gdy system przekaźnictwa nie funkcjonuje prawidłowo. Allergan jest liderem w dziedzinie neurobiologii dzięki odkryciu nerwowo-mięśniowego sposobu leczenia poważnych, wyniszczających chorób spowodowanych nadpobudliwością mięśni lub nadaktywnością gruczołów. Firma co roku organizuje kilkadziesiąt szkoleń neurologicznych, głównie po to, by jeszcze bardziej pogłębić wiedzę i umiejętności praktyczne lekarzy oraz ułatwić im drogę do stania się ekspertem w swojej dziedzinie. Szkolenia odbywają się w małych grupach, w różnych miastach w Polsce. Nabyta na nich wiedza praktyczna pozwala na przyswojenie nowych umiejętności nawet najbardziej doświadczonym lekarzom. Co istotne, firma promuje również idee współpracy lekarzy z fizjoterapeutami. Podejmuje wszelkie kroki by monitorować ścieżkę leczenia oraz by pochylić się nad pacjentem zespołowo i kompleksowo oraz by zapewnić mu godną opiekę na najwyższym poziomie.

Trzeci obszar, w którym Allergan zajmuje się innowacyjnymi, terapeutycznymi działaniami to okulistyka. Najczęściej leczone dolegliwości to: jaskra, zespół suchego oka, schorzenia siatkówki oraz inne zaburzenia mogące doprowadzić do utraty wzroku. W tej dziedzinie również prowadzone są szkolenia dla lekarzy. Spośród wielu znakomitych produktów warto tu wymienić choćby sztuczne łzy czy implanty doszklistkowe.

Magnes dla pomysłów i innowacji

Badania i rozwój są dla firmy Allergan ważnym obszarem działania. Biorąc pod uwagę szybkie zmiany, innowacje i wiele nowych odkryć dokonywanych często w małych firmach biotechnologicznych oraz w placówkach akademickich, Allergan stara się podążać inną ścieżką badawczo-rozwojową, niż pozostałe firmy.

– Działamy w modelu Open Science, który określa pozycję firmy w tym nowym ekosystemie jako magnes dla pomysłów i innowacji. Dzięki temu modelowi osiągamy wysoką wydajność w zakresie badań i rozwoju. Dostarczamy innowacyjnych terapii, które tworzą długotrwałą, wspólną wartość zarówno dla firmy Allergan jak i dla lekarzy i pacjentów – mówi Jolanta Dilling-Nowińska.

Agnieszka Moj