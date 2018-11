Firma LEK-AM ma 18 lat!

LEK-AM to marka sama w sobie. Znana i ceniona w całej Polsce, w 100% z krajowym kapitałem. Najważniejszym celem działalności LEK-AM jest rozwój i dostarczanie pacjentom nowoczesnych leków generycznych w przystępnej cenie. Kluczem do sukcesu okazało się bardzo precyzyjne i umiejętne wyszukiwanie luk w obszarze portfolio produktowego oraz odpowiednie wyczucie rynku i potrzeb pacjenta.

Firma specjalizuje się w produkcji leków generycznych, ale nie są one całkowitym ich odwzorowaniem. Posiadając identyczną substancję czynną, niejednokrotnie stanowią udoskonalenie oryginału dzięki nowej formie podania, poprawieniu smaku, wyglądu, ułatwieniu dawkowania czy zmianie wielkości opakowania. Ich kolejną, niepodważalną zaletą jest cena – znacznie niższa niż leków oryginalnych. W efekcie LEK-AM regularnie wprowadza na rynek kolejne preparaty medyczne cieszące się dużym uznaniem.

Firma od początku prowadziła badania w zakresie technologii postaci leku oraz analityki farmaceutycznej. Produkcja zlokalizowana jest w Zakroczymiu pod Warszawą. Zaplecze produkcyjne stanowią nowoczesny zakład produkcji farmaceutycznej i laboratorium wyposażone w sprzęt najwyższej jakości. Linie produkcyjne oraz laboratorium działają według europejskich standardów, a zespół wykwalifikowanych i profesjonalnych pracowników czuwa nad ich przestrzeganiem. Zwiększenie mocy produkcyjnych idzie w parze z wdrażaniem najnowszych technologii produkcji leków w celu zapewnienia jak najwyższej jakości oferowanych preparatów. W firmie prowadzone jest wytwarzanie: niesterylnych postaci stałych (tabletki, tabletki powlekane, kapsułki), serii do badań klinicznych – przyszłych produktów leczniczych, produktów porównawczych, serii placebo, serii do badań biorównoważności produktów leczniczych, dla których spółka ubiega się o pozwolenia na dopuszczenie do obrotu.

Ze względu na specyfikę produkcji, a także wymogi działalności, LEK-AM przykłada dużą wagę do kwestii ekologii i dbałości o środowisko naturalne, chcąc w ten sposób podkreślić, jak ważne są zagadnienia nie tylko stricte ekonomiczne, ale także ekologiczna odpowiedzialność biznesu, uwzględniająca adaptację do zmian klimatycznych i postępującą degradację zasobów środowiskowych.

W związku z wymogami GMP nie mogą zostać wprowadzone ograniczenia dotyczące używania wody. Zakład, co należy podkreślić, nie jest zakładem niebezpiecznym dla środowiska. Wszystkie systemy wentylacyjne zaopatrzone są w filtry w centralach wyciągowych, a więc żadne pyły nie są emitowane do środowiska. Częstotliwość wymiany filtrów związana jest z ich żywotnością określoną za pomocą AP mierzonym manometrami różnicowymi. Systemy wentylacyjne emitują fale dźwiękowe, co zostało ograniczone za pomocą specjalnych tłumików montowanych w czerpniach powietrza. Zmieniono kotłownię z olejowej na gazową, co znacznie obniżyło emisję gazów i pyłów do środowiska. Odpady są utylizowane i przekazywane jako paliwo alternatywne. Kartony są zbierane jako makulatura i przekazywane do recyklingu. Firma zmienia flotę samochodową z tradycyjnej na hybrydową, również po to, by zmniejszyć zanieczyszczenie w środowisku.

Obecnie następuje wymiana żarówek – świetlówek na oświetlenie LED w halach produkcyjnych, a także w ciągach komunikacyjnych w zakładzie. Jeśli chodzi o energię, ze względów na koszty wszystkie urządzenia zostały wyposażone w odpowiednie systemy (falowniki) eliminujące niepotrzebne zużycie energii.

