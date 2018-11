Drony i logistyka

Centrum utworzyła spółka Ritex Logistics, wyznaczając nowe kierunki rozwoju w swojej branży. Firma wdraża w Legnicy rozwiązania mające na celu m.in. zwiększenie efektywności w procesie inwentaryzacji w magazynach wysokiego składowania. Zadanie wypełniają właśnie drony skanujące etykiety umieszczone na paletach.

– W rezultacie firmy logistyczne będą przeprowadzać inwentaryzacje towarów w magazynach o wiele szybciej i sprawniej, oszczędzając pracę człowieka – zapewnia Arkadiusz Żurek, project manager w Grupie Ritex. – Chcemy pełnić rolę prekursora w tym obszarze naszej działalności logistycznej, a trzeba podkreślić, że działamy w branży wysoce konkurencyjnej. Dlatego też intensywnie nad tym pracujemy, bo to może być naszą silną stroną i dać przewagę wśród konkurencji.

reklama reklama

Wykorzystanie dronów nie ograniczy się wyłącznie do inwentaryzacji. Wyposażone w odpowiednie czujniki i kamery pomogą w przeprowadzaniu pomiarów, monitoringu i zapewnianiu bezpieczeństwa zarówno w samym centrum logistycznym, jak i w jego otoczeniu.

Samo centrum logistyczne pozwala na magazynowanie towarów nie tylko standardowych, ale też wielkogabarytowych czy wymagających chłodzenia. Dzięki temu obiekt jest wielofunkcyjnym ogniwem w zarządzaniu łańcuchem dostaw, a co za tym idzie, najlepszym poligonem badań nad tworzeniem wyższego wymiaru logistyki.

Co istotne, Ritex należy do pionierów w dziedzinie transportu intermodalnego. Zakłada on wykorzystanie do przewozu co najmniej dwóch środków transportu, np. drogowego i kolejowego. Istotną zaletą tego rozwiązania jest wykorzystanie w tym celu jednego kontenera, bez konieczności przeładunku jego zawartości. Wpływa to bezpośrednio na obniżenie kosztów i przyspieszenie transportu. Dodatkowo rosnące zatłoczenie na drogach sprawia, że takie rozwiązanie szybko zyskuje na popularności.

Projekt ILCBR od początku zakładał również stworzenie pożądanego miejsca pracy o maksymalnej ergonomii. Filozofia, która za tym stoi, jest prosta: zadowolony pracownik lepiej wykonuje swoje obowiązki i wykazuje większe zaangażowanie, a ostatecznym wynikiem jest niezawodność zespołu i zadowolenie klientów.

Dariusz Łakomski