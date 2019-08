Bezpieczeństwo w druku 3D

Niepozorny budynek pofabryczny na krakowskim Zabłociu. Tutaj swoją siedzibę i biuro ma 3DKreator – działający od 2015 roku w branży druku 3D startup technologiczny, który zdobył pozycję w świecie technologii przyrostowych, wprowadzając na rynek wysokiej jakości drukarkę 3D.

W 2017 roku powstało pytanie: „Czy nasze drukarki są na pewno bezpieczne dla użytkownika?”. Zrodził się pomysł zbadania spektrum emitowanych przez drukarki niebezpiecznych substancji. Temat trudny i niezwykle niepopularny w branży. Ówcześnie druk 3D nie był przedmiotem badań uznanych jednostek naukowych. Opracowań było jak na lekarstwo.

Wstępne analizy wykazały, że w trakcie drukowania przestrzennego rozgrzane w urządzeniu materiały termoplastyczne emitują szeroki zakres niebezpiecznych substancji. Wśród nich najczęstsze to: styren, akrylonitryl, acetonitryl, metakrylan metylu, metylostyren, kumen, cykloheksanon, etylobenzen i toluen.

3DKreator ogłosił publicznie swoje zamiary – na firmę wylała się fala hejtu i dezaprobaty.

Rok 2018. Rozpoczęto projekt B+R, którego celem jest stworzenie innowacyjnego materiału fotokatalitycznego, układu filtracji i neutralizacji lotnych związków organicznych oraz budowa w pełni bezpiecznej dla użytkownika drukarki 3D. Tak powstał SYNE – pierwszy w branży moduł, który gwarantuje użytkownikowi faktyczną ochronę. Jako jedyne dostępne urządzenie oferuje on neutralizację blisko 95% lotnych związków organicznych, a także filtrowanie nanocząsteczek, których emisję ustalono w toku badań nad układem filtrującym. SYNE zbudowany jest tak, aby umożliwić jego instalację w komorze drukującej lub dedykowanej pokrywie dostosowanej do dowolnej drukarki 3D na rynku. Firma zakłada możliwość wejścia we współpracę z innymi producentami z branży druku 3D. Już teraz wersja podstawowa SYNE montowana jest do wytwarzanych na terenie Francji niskoseryjnych, wielkogabarytowych drukarek 3D.

Obecnie finalizowane są prace B+R. Skonstruowano działający prototyp, przygotowany do debiutu rynkowego i wybrano materiał fotokatalityczny.

W 2019 roku planowane jest zakończenie projektu, w efekcie którego powstanie innowacyjny materiał fotokatalityczny dostosowany do wymogów druku 3D, moduł filtra wykorzystujący rzeczony materiał oraz technologia produkcji i syntezy materiału. 3DKreator jest już dalece zaawansowany w pracach nad implementacją układu filtrującego do nowej drukarki 3D. Posiadać ona będzie cały moduł sterująco-kontrolujący pracę filtra i samej drukarki oraz komunikujący się z użytkownikiem za pośrednictwem dedykowanej aplikacji na urządzenia mobilne.

Adrian Morel