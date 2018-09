Proszę powiedzieć kilka słów o początkach i dzisiejszej pozycji firmy.

Matex powstał w 2001 r. jako firma transportowa. Teraz, po 17 latach jesteśmy nie tylko polskim, ale i europejskim liderem naszej specjalizacji, jaką jest transport ekspresowy z kilkoma oddziałami w UE. Uzyskaliśmy taką pozycję dzięki połączeniu wytrwałości, pracowitości i pasji. Głównym czynnikiem naszego sukcesu są pracownicy, z którymi po prostu uwielbiam pracować (uśmiech). Prowadzimy wymagający proces rekrutacji, a następnie wybranych kandydatów szkolimy wielopłaszczyznowo i to właśnie dzięki nim udaje nam się generować znaczny wzrost nieprzerwanie od 2009 r.

To imponujące rezultaty. Skąd one wynikają?

Z zaufania – zadowoleni klienci chcą do nas wracać. Wiedzą, że zawsze znajdziemy rozwiązanie ich problemów. Klienci z grupy premium i VIP dostają pakiety i przywileje, których nigdzie indziej nie dostaną, a dzięki którym my stajemy się logistykami w ich firmie. Każdą rozmowę z nimi rozpoczynamy od pytania, w jaki sposób możemy im pomóc, ułatwić prowadzenie biznesu. Oni to doceniają. Wielu naszych kontrahentów to firmy produkcyjne, które borykają się z problemem opóźnień w dostawie materiałów, co utrudnia im planowanie produkcji. Specjalnie z myślą o nich wprowadziliśmy platformę internetową Xtouch, na której każdy nasz klient może weryfikować status wszystkich swoich transportów eksportowych, jak i transportów od swoich dostawców jednocześnie. To znacznie ułatwia rozplanowanie cyklu produkcyjnego. Kolejny ważny aspekt współpracy to nasza własna flota 130 samochodów. Jesteśmy w stanie zagwarantować naszym klientom załadunek w każdym miejscu Europy w ciągu zaledwie dwóch godzin! Sytuacji, w których zapewnialiśmy ciągłość biznesu naszym kontrahentom, mogłabym mnożyć.

A w jakim kierunku firma podąża?

Rozwijamy się i chcemy utrzymać ten trend, oczywiście przy zachowaniu dotychczasowych standardów. Co istotne, szukamy nowych wyzwań, a jednym z nich jest branża deweloperska. Pod adresem Kilińskiego 2 w Krakowie rozpoczęliśmy budowę nowego biurowca. Kilińskiego 2 to 6-kondygnacyjny, elegancki budynek położony nad Wisłą w centrum Krakowa, z widokiem na Wawel. Przy jego projektowaniu bardzo zależało nam, aby podobał się mieszkańcom, był wykonany z najlepszych materiałów i wykończony z gustem najwyższej próby. Pan Marcin Czech, współwłaściciel firmy NOW-BUD – generalny wykonawca wszystkich naszych inwestycji – w pełni podziela moją pasję do designu, co pomaga nam w realizacji bardzo oryginalnych rozwiązań. Czujemy odpowiedzialność za lokalizację (uśmiech). Robimy to z pasji do architektury. Biurowiec położony jest w ścisłym centrum miasta i bardzo łatwo można tu dotrzeć komunikacją miejską lub na rowerze z każdego miejsca w Krakowie. Lokalizacja to jego najważniejszy atut.

Lokalizację docenią nie tylko pracownicy firmy Matex, ale również firmy szukające powierzchni biurowej.

Zgadza się, zakończenie budowy planujemy z końcem roku, a już mamy wynajęte 50% powierzchni biurowej. Z wieloma podmiotami jesteśmy w trakcie rozmów. Bardzo zależy nam, aby część lokali użytkowych została zagospodarowana na bistro lub kawiarnię. Lokale położone są na parterze budynku, do którego prowadzi bezpośrednie wejście z ronda Grunwaldzkiego. Sądzę, że byłoby to dobre dopełnienie Bulwarów Wiślanych oraz strefy relaksu przy byłym hotelu Forum, a pracownicy mieliby możliwość odpocząć podczas przerwy lunchowej. Na terenie ronda widzę codziennie tłumy pieszych, którzy z pewnością chętnie wpadliby na szybki lunch lub pyszną kawkę (uśmiech). Mam nadzieję iż udogodnienia przyczynią się do realizacji naszej misji: aby nasz biurowiec był wizytówką i dumą naszych najemców.

rozmawiał:

Michał Woźniakowski