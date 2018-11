Ponad ćwierć wieku sukcesów       

Firma SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. założona została w 1992 roku. To rodzinny biznes z całkowicie polskim kapitałem, który powstał w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku pożarniczego w Polsce: nie było wówczas profesjonalnych firm zabudowujących samochody pożarnicze i dostarczających sprzęt dla świeżo utworzonej formacji Państwowej Straży Pożarnej. Dowodem na to były tragiczne statystyki pożaru lasów koło Kuźni Raciborskiej z 1992 roku – 2 tys. rannych, 15 zniszczonych pojazdów pożarniczych i spalone 10 tys. ha lasu. Brak profesjonalnego wyposażenia PSP i specjalnych samochodów był wyraźny na tyle, że wypełnienie tej luki stało się misją przedsiębiorstwa.

Obecnie, po 26 latach intensywnej pracy i rozwoju, firma jest jednym z liderów branży produkcji pojazdów specjalnych, które dostarcza do jednostek straży pożarnej, policji, wojska oraz służb cywilnych. Zatrudnia 130 wysoko wykwalifikowanych pracowników, zaś same pojazdy sprzedaje w 30 krajach, na 4 kontynentach. Do tego w tym roku firma pobije własny rekord obrotów – wyprodukuje aż 200 pojazdów. Od 2013 roku posiada 9 tys. m2 powierzchni zakładu produkcyjnego na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, który właśnie rozbudowuje do 15 tys. m2.

reklama reklama

Na czterech kontynentach

– Zakończenie tej rozbudowy planujemy na koniec bieżącego roku – mówi Anna Szczęśniak, współzałożycielka przedsiębiorstwa. – Mimo to nie będzie przerwy w produkcji, a uruchomienie dodatkowej powierzchni pozwoli nam m.in. na jej zwiększenie i modernizację.

SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. produkuje na bazie gotowych podwozi wszystkie typy pojazdów, od lekkich, ratowniczo-gaśniczych dla straży pożarnej, aż po ciężkie samochody ratownictwa drogowego. Stare porzekadło mówi, że „diabeł tkwi w szczegółach”: tu bardziej niż mnogość oferowanych modeli liczą się oryginalne rozwiązania i sposób wykonania. Firma sukcesywnie zastępuje konstrukcje spawane – skręcanymi. W ten sposób dba o środowisko, co dodatkowo potwierdza wdrożenie normy Systemu Zarządzania Środowiskowego ISO 14001.

Pojazdy PS Szczęśniak eksportowane są dziś do 30 krajów świata, na 4 kontynentach, przy stosunku do sprzedaży krajowej mniej więcej 40 do 60%. Sprzedaż na rynki zagraniczne została zapoczątkowana w 2004 roku, wtedy firma wysłała pierwsze pojazdy do Czech. Obecnie wśród kontrahentów są takie kraje jak Ghana, Kenia, Jordania, czy Arabia Saudyjska. Istotnie do zwiększenia tej gałęzi działalności przyczyniły się normy ISO 9001 i AQAP 2110, wprowadzone w 2005 roku. Umożliwiły one również dostawy pojazdów dla wojska.