Chemia zgodna z naturą

Grupa Megmar to przykład siły polskich innowacji i nowoczesnych technologii.

Tak uważam. Robimy wszystko, aby nasze technologie i produkty przynosiły satysfakcję klientom. Dba o to mój wspaniały zespół. Tworzymy i dostarczamy specjalistyczne preparaty chemiczne wykorzystywane m.in. w procesach przemysłowych i produkcyjnych. Nasze produkty są najwyższej jakości. Zapewniają zwiększenie rentowności procesów produkcyjnych, a także mają istotny wpływ na trwałość i żywotność urządzeń.

Jak to w praktyce wygląda?

Mamy świetne produkty chemiczne i biologiczne przyjazne środowisku. Rozpoczęliśmy od obsługi przemysłu lekkiego: sektora papierniczego, meblarskiego, oponiarskiego, gdzie nasze technologie sprawdziły się. Od początku kładę nacisk, aby oferowane przez nas wyroby były wolne od toksyn szkodliwych dla ludzi i środowiska. Stąd pomysł na tworzenie preparatów ekologicznych, np. do usuwania ekstremalnych zabrudzeń typu epoksydy, mazuty, zaschnięte zabrudzenia organiczne. Okazało się, że są nie tylko skuteczne, ale też nieszkodliwe i przyjazne środowisku. Można ich używać w pomieszczeniach zamkniętych, np. w zbiornikach bez wentylacji. Był to strzał w dziesiątkę.

Megmar jest też partnerem energetyki.

Energetyka ma ogromne urządzenia i potrzeby, związane również z oszczędnościami. Te z kolei są niezbędne, by móc dalej inwestować i rozwijać się. Na każdym kroku widać konieczność zabezpieczenia w tej branży procesów od strony technologicznej, zwłaszcza odsiarczania spalin – kluczowego procesu w energetyce węglowej. Wiele firm w Europie bez powodzenia próbowało rozwiązać problem zarastania absorbera odsiarczania spalin i elementów wokół niego, powodowanego powstawaniem osadów. My wpadliśmy na pomysł wykorzystania biotechnologii i biochemii. Było to dużym wyzwaniem.

Danuta Klimek