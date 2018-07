Beata Drzazga pokazuje, jakie powinno być podejście do pacjenta

Jest pani laureatką wielu nagród. Czym dla pani jest nominacja do tytułu Symbolu Nowoczesnych Usług Medycznych 2018?

Bardzo się z niej cieszę. A jeszcze bardziej cieszy mnie fakt, że świat nareszcie zaczyna dostrzegać, iż usługi medyczne powinny być nie tylko dobre, dostępne, ale i nowoczesne. Dla mnie nowoczesność jest równoznaczna z bardzo wysoką jakością. Można ją u nas odnaleźć na każdym kroku:w zarządzaniu, w usługach, czy w sprzęcie; ale najważniejsza dla mnie jest nowoczesność i jakość w BetaMed S.A. w postaci wieloetapowej, bardzo relacyjnej opieki i indywidualnego podejścia do pacjenta. Już od wejścia jest on otaczany wyjątkowym ciepłem i dobrym słowem. Każdego człowieka traktujemy w sposób indywidualny i ludzki. I to nas wyróżnia. Jakość relacji i obsługi to główne czynniki, na które kładziemy nacisk.

Indywidualne podejście do człowieka widać u państwa nie tylko w stosunku do pacjentów, ale również do pracowników.

Tak, to prawda. Rozpoczynam 18. rok działalności mojej firmy, a pracowników zatrudniam dziś około 3000. Działam na terenie 11 województw w 91 filiach. Centrum Medyczne BetaMed S.A. w Chorzowie otworzyłam w 2015 r. Natomiast reszta to mniejsze lub większe punkty, z których codziennie rano do opieki domowej wyruszają pielęgniarki, lekarze, rehabilitanci. Placówki te powstały jako odpowiedź na rosnące potrzeby osób przewlekle chorych, wymagających specjalistycznej, całodobowej opieki medycznej. Naszym pacjentom gwarantujemy diagnostykę i opiekę lekarzy specjalistów, wykwalifikowanej kadry pielęgniarskiej oraz rehabilitantów. Pracownicy są wielką siłą BetaMed S.A., bo traktują swoją pracę jako misję. Czyli dokładnie tak samo, jak ja. Mamy wspólny cel, zmierzamy w jednym kierunku i dzięki temu możemy mówić, że osiągamy sukces.

A w jakim kierunku zmierza BetaMed S. A.?

W kierunku zmiany odpowiedniego podejścia do pacjenta. Chcę pokazać światu, jak pięknie można traktować chorych ludzi. Mam pracowników, którzy są pełni empatii, którzy kochają pacjentów. I to jest warte podkreślenia! Najważniejsza jest dla mnie miłość do chorych. Dzięki temu nadajemy opiece medycznej zupełnie nową jakość. A ja chciałabym, żeby to było normą w każdym punkcie obsługi pacjenta. Mamy społeczeństwo starzejące się i o tę grupę powinniśmy wyjątkowo zadbać. Oby takich placówek jak moja było więcej. Chcę, aby BetaMed S.A. nadal się rozwijał i pomagał jeszcze większej ilości pacjentów. Niedawno otworzyłam firmę medyczną w USA, BetaMed International w Las Vegas. Jestem bardzo ciekawa tego rynku, który obserwuję od kilku lat. A w Polsce – powtórzę – chciałabym zmiany podejścia i nastawienia do chorych ludzi.