BP: prekursor CSR

BP w Polsce działa od 1991 roku. Od tego czasu firma zainwestowała 5,5 mld złotych i jest wśród liderów na rynku paliw w kraju, odprowadzając do budżetu państwa z tytułu podatku VAT, akcyzy i podatku paliwowego 15 mld złotych, zatrudniając 4 tys. pracowników i kolejne 4 tys. przez stacje partnerskie BP.

Przez ponad 25 lat firma BP inwestowała nie tylko w rozwijanie biznesu, tworzenie jego standardów, ale też mechanizmów pomocy wraz z partnerami społecznymi, angażując się w liczne ogólnokrajowe i lokalne inicjatywy. Wśród organizacji, z którymi koncern współpracuje, należy wymienić: TOPR, Stowarzyszenie SIEMACHA, Stowarzyszenie WIOSNA ze Szlachetną Paczką i Akademią Przyszłości, Polską Akcję Humanitarną z akcją PAJACYK i Towarzystwo Przyjaciół Chorych im. Św. Łazarza z akcją Pola Nadziei. BP od lat wspomaga również ratowników medycznych na motocyklach – R2 oraz Fundację Klasa Kobiet.

Janina Ochojska, prezes Fundacji Polska Akcja Humanitarna:

- Partnerstwo PAH i firmy BP funkcjonuje od roku 2000, a zostało zainicjowane, zanim jeszcze zaczęło funkcjonować pojęcie CSR. Chcę podkreślić, że BP jako jedna z pierwszych firm dostrzegła problem niedożywienia dzieci w Polsce i angażując – za pośrednictwem programu lojalnościowego – swoich partnerów oraz klientów, rozpoczęła skuteczne przeciwdziałanie temu problemowi. Partnerstwo ma wymiar strategiczny, co oznacza, że PAH może liczyć na wsparcie BP również w sytuacjach wymagających natychmiastowej pomocy, takich jak powódź. Firma angażuje się wówczas zarówno poprzez przekazanie funduszy, jak i pomocy rzeczowej.

Na projekty z obszaru CSR koncern przeznaczył już ponad. 40 mln złotych. Jest to wymiernie zauważalne w postaci m.in. 9 milionów posiłków, które trafiły na stoły do 66,7 tys. dzieci w całym kraju w ramach akcji Pajacyk, we wsparciu 20 tys. rodzin w programie Szlachetna Paczka czy pomocy hospicjom w akcji Pola Nadziei, od jednego w Nowej Hucie do 50 w całej Polsce. Środki w części pochodzą od klientów stacji paliw BP, którzy mają możliwość przeznaczać zgromadzone na koncie programu lojanościowego PAYBACK punkty na wybrane akcje społeczne, dzięki czemu również i oni angażują się w pomaganie wraz z BP.

Michał Woźniakowski

Ks. Jacek Stryczek, prezes Stowarzyszenia WIOSNA:

- Mówią: nie ryba, ale wędka. A ja powtarzam: najważniejsza jest mentalność wędkarza. Tym właśnie dla Stowarzyszenia WIOSNA było spotkanie z BP. I nie chodziło tylko o „kasę”, raczej o sposób myślenia, zarażanie sukcesem, czerpanie z kultury organizacyjnej. Wyrazem tego stał się fotel prezesa, na którym mogły zasiąść dzieci z prowadzonej przez WIOSNĘ „Akademii Przyszłości” i zrozumieć, że sukces zależy tylko od nich.

Autor: Michał Woźniakowski