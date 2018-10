Jak skutecznie rozwinąć biznes w Chinach?

Chiny to nie tylko państwo z największą liczbą ludności na świecie. To także, a może przede wszystkim, kraj, który rozwija się gospodarczo z zawrotną prędkością. Przywódca Chińskiej Republiki Ludowej, Xi Jinping, dąży do tego, aby jego kraj stał się międzynarodową potęgą gospodarczą i geopolityczną, wywołując chińską ekspansję na świecie. Chiny to dzisiaj jednej z najsilniejszych graczy na arenie międzynarodowej.

Zawstydzają USA i resztę świata: wzrost PKB aż o 165%

Do niedawna za najsilniejsze mocarstwo na świecie (m.in. pod kątem gospodarczym) zwykło się uważać Stany Zjednoczone, jednak ich pozycja jest dzisiaj zagrożona. USA z piedestału mogą strącić Niemcy lub właśnie Chiny. – W sondażu przeprowadzonym przez Pew Research Center, w którym mieszkańcy całego świata głosowali na najsilniejsze globalne mocarstwo, Niemcy zdobyły 41% głosów, a Chińska Republika Ludowa aż 36%, zajmując tym samym trzecie miejsce – podkreśla Grzegorz Calik, prezes zarządu Europejsko-Azjatyckiej Fundacji Edukacji Biznesowej.

reklama reklama

Gospodarka Chin rozwija się z zawrotną prędkością. W ciągu ostatnich 10 lat produkt krajowy brutto wzrósł aż o 165%. Dla porównania PKB Stanów Zjednoczonych wzrosło w tym samym czasie o 36%. Nie jest to oczywiście słaby wynik, jednak ponad 4,5 razy niższy od wyniku Państwa Środka. O czym to świadczy? O tym, że Chiny są najszybciej rozwijającym się krajem na świecie, a inwestowanie w tamtejszy rynek może zapewnić biznesowy rozwój i znaczny wzrost kapitału.

Chiny w liczbach

10% rocznego wzrostu gospodarczego

1,4 mld mieszkańców

12,238 mld dolarów amerykańskich produktu krajowego brutto

Ekspansja światowa, czyli gdzie Chiny mają największy wpływy

Chińczycy inwestują ogromne pieniądze niemal na całym świecie. W niektórych rejonach można jednak znaleźć więcej chińskich inwestycji niż w pozostałych. Do takich miejsc należą: