Odpowiedzialność w każdym aspekcie

Odpowiedzialność za pracowników

W ciągu 25 lat Ventor wyspecjalizował się i odniósł wiele sukcesów w szeroko pojętym budownictwie przemysłowym, będąc wykonawcą projektów EPC – Engineering, Procurement, Construction. Jest również producentem systemów wentylacyjnych. Obecnie zatrudnia ok. 750 osób. Spośród nich spora grupa to pracownicy związani z firmą od 10, a nawet 15 lat. Normą jest tu także wielopokoleniowość – ojcowie pracują z synami.

– Ten fakt jest wspaniały, bo dla mnie oznacza, że warunki, jakie zapewniamy, sprawiają, że ci ludzie czują się u nas dobrze. Mają zapał do pracy i ambicje, by stać się fachowcami. Zawsze daję szansę wszystkim pracownikom, niezależnie od tego, jakie mają wykształcenie czy specjalność. A specyfika funkcjonowania na rynku norweskim nauczyła nas ponadprzeciętnej dbałości o przepisy i o jakość wykonywanej pracy – mówi Janusz Urbanik, twórca i zarządzający firmą Ventor.

reklama reklama

Rzeczywiście, Ventor dba nie tylko o jakość wykonywanej pracy i przestrzeganie przepisów BHP, ale także o zdrowie i komfort psychiczny każdego pracownika. Praca za granicą wiążę się z różnymi emocjami: tęsknotą za domem i rodziną, wyzwaniami zmierzenia się z nowym środowiskiem, z obcym językiem i odmienną kulturą. Ventor wspiera swoich pracowników w tych obszarach. Filozofia firmy zakłada bowiem, że wysoką jakość i wydajność uzyskuje się nie tylko wykonując solidnie swoją pracę, ale również taktując innych z szacunkiem.

– Chcemy wokół siebie mieć pracowników zdrowych mentalnie i etycznie. Ludzi, którzy mają przed sobą cele, a które my im pomagamy realizować. Praca jest skarbem, ale daje nam satysfakcję wtedy, kiedy czemuś służy, a służyć może np. rodzinie, kształceniu dzieci, budowie domu. Jeżeli ktoś pracuje tylko dla pieniędzy, to jest to pozbawione większej głębi – dodaje Janusz Urbanik.

Anna Knapek