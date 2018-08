Smart City wśród ogrodów

Czterotysięczna gmina leżąca na południe od Warszawy w bezpośredniej bliskości Lasu Młochowskiego nie bez powodu nazywana jest „miastem-ogrodem”. Jeśli dodać do tego pomniki przyrody i ponad setkę zabytkowych budynków, można ulec złudzeniu, że miejsce to jest nastawione na konserwatywne, nieekspansywne podejście do życia. Nic bardziej mylnego.

Smart City w Podkowie Leśnej

Od lat Podkowa Leśna realizuje kolejne inwestycje podnoszące jakość życia mieszkańców. Ich podstawę stanowi idea Smart City, w myśl której miasto wdraża kolejne innowacje.

– Działa już zdalny system odczytu wodomierzy, dzięki któremu możliwy jest monitoring zużycia, czy informowanie o awarii – mówi Artur Tusiński, burmistrz Podkowy Leśnej. – Zaadaptowany do ogrodów będzie uwzględniał nie tylko warunki atmosferyczne, co z kolei wpłynie na oszczędzanie wody, ale i ciśnienie oraz wydajność ujęcia miejskiego wodociągu – to rozwiązanie będące ewenementem na ogólnopolską skalę. Pod trzema ulicami zamontowaliśmy już eksperymentalne zbiorniki retencyjno-rozsączające, zmniejszające skutki lokalnych podtopień, co ma także niebagatelne znaczenie dla drzew – w tym pomnikowych. Wszystko w zgodzie z ideą zielonej architektury i natural drainage systems. Z miasta kursuje szybka linia Warszawskiej Kolei Dojazdowej do samego centrum Warszawy, ze stacją zaraz przy świeżo otwartym Park&Ride. Na nim działa innowacyjny system, oparty na kamerach monitoringu miejskiego, rozpoznających tablice rejestracyjne i zajętość miejsc oraz aplikacji, dzięki której można zapłacić zdalnie ale i łatwo znaleźć wolne miejsce. P&R zdziałał sporo dobrego, bowiem od dawna mieliśmy problem z setkami dziko zaparkowanych aut.

Kolejne udogodnienie ruszy 4 sierpnia br. Mowa o rowerach miejskich, działających jednak na innej zasadzie niż popularny układ stacji. Tu rower będzie można zostawić w dowolnym miejscu, gdyż każdy będzie zaopatrzony w geolokalizator, przekazujący jego pozycję do aplikacji, która pozwoli go namierzyć, zarezerwować i wypożyczyć. Aktywność w sam raz na ścieżki rowerowe, których budowa właśnie jest na ukończeniu. Ścieżki na niektórych odcinkach posiadają ekologiczną, w pełni przepuszczalna nawierzchnię, są też oświetlone ledowymi lampami

Testy systemu miejskich jednośladów zbiegną się z Europejskim Tygodniem Transportu Zrównoważonego, podczas którego w mieście promowany będzie transport rowerowy i szynowy – WKD.