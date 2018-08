Mocne atuty Sadlinek

W tym roku Sadlinki znalazły się wśród nominowanych do tytułu Eurosymbol Polskiej Samorządności. Proszę zdradzić, co stanowi o najwyższej jakości państwa działania w obszarze samorządności?

Nominacja do tak prestiżowego tytułu, to ogromne wyróżnienie. Jesteśmy małą gminą z niespełna 6 tys. mieszkańców, budżetem ok. 24 mln z małymi dochodami własnymi rzędu 5,5 mln zł. Umiejętne korzystanie ze środków unijnych, wykorzystanie różnorodności podjętych tematów oraz otwartość na nowe wyzwania to nasze mocne atuty. Po wieloletnim zarządzaniu gminą udało mi się stworzyć zespół fantastycznych współpracowników. To wspólnie z nimi realizuję wiele projektów skierowanych do przedszkoli, szkół, seniorów czy też osób niepełnosprawnych. Na tyle, na ile pozwalają nam warunki, stawiamy mocno na turystykę, drogi oraz bezpieczeństwo.

Co wyróżnia Sadlinki na tle okolicznych gmin?

Jako pierwsi w regionie utworzyliśmy 16 lat temu Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Obecnie prowadzi go fundacja w budynku gminnym. W tym roku ze środków unijnych pozyskaliśmy środki na utworzenie Centrum Usług Integracji Społecznej, gdzie został zaadaptowany budynek dla tych celów. Prowadzimy tam zajęcia i warsztaty dla osób zagrożonych wykluczeniem, osób 50 plus, dzieci i młodzieży. Jest to bardzo trudny, szeroki projekt społeczny integrujący społeczeństwo, na który otrzymaliśmy środki jako jedyni w powiecie. Od września br. rusza w Sadlinkach projekt „Maluch plus”. Oraz „Senior plus”. Posiadamy ponad 1 mln na wspólny projekt z trzema gminami dotyczący ochrony przeciwpowodziowej dla Ochotniczych Straży Pożarnych, projekt również realizowany z pieniędzy UE. Dodatkowo zdobyliśmy środki pieniężne na projekt z trzema gminami z powiatu kwidzyńskiego dotyczący odnawialnych źródeł energii poprzez dofinansowanie pieców, kolektorów słonecznych, paneli fotowoltaicznych jak też pomp ciepła. Całość zadania dla naszej gminy wynosi ok. 1 mln zł.

Realizujemy również projekt pn. „Laboratorium kompetencji” prowadzony przez dwa lata dla szkół na terenie gminy na sumę 2 mln zł skierowany dla młodzieży a którego celem są zajęcia dla dzieci w Politechnice Gdańskiej i Teatrze Szekspirowskim w Gdańsku.