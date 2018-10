Drawno zachwyca

Przyroda, krajobrazy, wiele cennych zabytków oraz ciekawa historia stanowią duży potencjał turystyczno-rekreacyjny. Właśnie on jest udziałem Gminy Drawno, należącej do jednych z najpiękniejszych i najczystszych ekologicznie regionów województwa zachodniopomorskiego. Bogata rzeźba terenu, malownicze jeziora i rzeki, duże kompleksy pięknych, ciekawych lasów skłaniają co roku mnóstwo turystów do zwiedzania.

A Drawno zwiedzać warto. Słynie ono bowiem także z wielu imprez: Lato nad Drawą, Wojewódzki Festiwal Piosenki Ludowej i Regaty Żeglarskie. Nie brak tu różnorodnych konkursów (np. październikowe Mistrzostwa Drawna w Grzybobraniu). Jest to gmina pełna atrakcji. Główna z nich to m.in. Drawieński Park Narodowy o powierzchni około 11,5 tys. ha, ze spławną na odcinku 58 km rzeką Drawą, uznaną za jeden z najbardziej malowniczych szlaków wodnych w Polsce. Warte obejrzenia są także ruiny zamku Wedlów z XIV–XV w. w Drawnie, zamek w Niemieńsku czy studnie artezyjskie. W Zatomiu miłośnicy astronomii amatorskiej znajdą miejsce najmniej skażone światłem, czyli najlepsze do obserwacji nocnego nieba. Dużą popularnością cieszy się też pobliski, tajemniczy Krzywy Las.

reklama reklama

Drawno nie skupia jednak swoich działań wyłącznie na turystyce. Na bieżąco realizuje zaplanowane inwestycje w infrastrukturę. Gmina rozpoczęła prace nad projektowaniem oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej w Dominikowie, Konotopiu, Barnimiu i Podegrodziu. Planuje też dalszą budowę oświetlenia drogowego oraz zagospodarowanie terenów rekreacyjnych. Wszystkie te aspekty zostały decenione przez Kapitułę Programu Symbol, w rezultacie czego Gmina Drawno na czele z burmistrzem Andrzejem Chmielewskim została nagrodzona tytułem Symbolu Samorządności 2018.

Co istotne, Drawno dysponuje wieloma hektarami niezagospodarowanej przestrzeni. Stwarza to wielkie możliwości dla potencjalnych inwestorów. Gmina posiada m.in. działkę przeznaczoną pod zabudowę mieszkaniową, wypoczynkową lub usługową położoną nad jeziorem. Warto o tym pamiętać, myśląc o inwestowaniu w tej okolicy.

Autor: Agnieszka Moj