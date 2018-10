Siedmiomilowe kroki Międzychodu

Rok wyborczy to zawsze czas podsumowań. Jakie były ostatnie lata dla Międzychodu?

Początki były trudne jak zawsze, ale dużo dało mi ośmioletnie doświadczenie bycia radnym. W codziennej pracy najważniejsze było powierzanie zadań pracownikom i zaufanie im. Przecież jako burmistrz nie znam się na wszystkim i dlatego warto otaczać się specjalistami, którzy znają samorządowy fach. Zaczęliśmy z wysokiego „C” i chcieliśmy ten poziom utrzymać. Naszym założeniem od początku było prowadzenie zrównoważonego rozwoju, zarówno gospodarczego, jak i turystycznego. Oba te filary chcieliśmy wykorzystać równomiernie.

reklama reklama

Zarówno mieszkańcy, jak i turyści doceniają zapewne walory naturalne gminy.

Mamy ponad 100 jezior, które chcemy otwierać na mieszkańców i turystów. Zakończona została inwestycja rewitalizacji jeziora Mierzyńskiego. Mamy przyjemność żyć w przysłowiowych „pięknych okolicznościach przyrody” i chcemy w pełni wykorzystać potencjał, który leży w tym regionie. To się stopniowo udaje. Odnotowujemy wzrost turystów – liczę, że ten trend się utrzyma.

Co zatem udało się w segmencie gospodarczym?

Wykorzystaniem elementu gospodarczego w naszym przekonaniu było umiejętne pozyskiwanie i wydatkowanie pieniędzy, z których możemy prowadzić inwestycje i realizować potrzeby mieszkańców. Polityką, którą przyjęliśmy w gminie, było najpierw zarobienie pieniędzy, a później realizacja inwestycji, zwłaszcza takich, które będą kosztochłonne. Dlatego na przykład zrezygnowaliśmy ze zbudowania basenu, który jak wiadomo, nigdy nie przyniesie zwrotu z inwestycji, a zawsze będzie generował koszty. Jedną z najważniejszych inwestycji tego roku była budowa nowego przedszkola przy ul. św. Jana Pawła II w Międzychodzie. Prace mają zakończyć się w marcu przyszłego roku, ale dzieci korzystają z nowego obiektu już od września 2018 r. Koszt inwestycji to blisko 6 mln zł. To tutaj powstaje jedyny w Polsce mały sztuczny stok narciarski dla przedszkolaków. To dla nas bardzo ważna inwestycja, która pokazuje otwartość na rodziny i sport.

Skąd udaje się pozyskiwać te środki?

Wizja i koncepcja rozwoju Międzychodu są spójne. Tu ma się dobrze mieszkać, tu ma być praca dla każdego. A ta praca będzie, jeżeli w Międzychodzie będą pojawiać się nowe firmy. Dużym sukcesem gminy jest pozyskanie dwóch dużych inwestorów: Marmite Sp. z o.o. oraz Balco Sp. z o.o. Kolejna firma w niedługim czasie zrealizuje budowę zakładu pracy. To pokazuje, jaki potencjał tkwi w naszej gminie. Przecież prywatny biznes zawsze dogłębnie analizuje decyzję o lokalizacji w oparciu o wiele czynników. Skoro przedsiębiorcy wybierają Międzychód, to jest to dla nas jasny sygnał, że wszystkim stronom się opłaca. Gmina otrzymuje stabilnego, płacącego lokalne podatki partnera, firma – dostęp do dobrych pracowników, a mieszkańcy – stabilną pracę blisko domu.