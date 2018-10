Walory Narewki

Narewka to połączenie walorów turystycznych z rozwijającym się biznesem. Przez teren gminy pośród Puszczy Białowieskiej przepływają dwie rzeki (Narewka i Narew), wzdłuż których ciągnie się ok. 30 km ścieżek rowerowych. Znajduje się tu również zbiornik wodny Siemianówka oraz kilka ciekawych obiektów zabytkowych: cerkwie prawosławne w Siemianówce i Narewce czy cmentarz żydowski powstały w XIX w. W gminie znajduje się podstrefa Suwalskiej Strefy Ekonomicznej położona w sąsiedztwie linii kolejowej wyposażonej w tzw. szeroki tor. Działają tu dwa zakłady produkcyjne, m.in. Pronar, produkujący tarcze kołowe wraz z montownią przyczep wielkogabarytowych, Ceramika Budowlana Lewkowo oraz terminale przeładunkowe towarów masowych. Takie połączenie przyciąga wielu turystów, kajakarzy, rowerzystów, ornitologów, ale również inwestorów szukających swoich rynków zbytu we wschodniej Europie i Azji.

Władze Gminy Narewka dbają o jakość życia mieszkańców, dlatego w najbliższych latach planują inwestycję w ogniwa fotowoltaiczne i panele solarne, które w realny sposób zmniejszą koszty energii elektrycznej, oraz przebudowę stacji wodociągowej w Siemianówce i oczyszczalni ścieków w Narewce. Bardzo duży nacisk kładziony jest również na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 687 oraz dróg gminnych. Ma powstać dom pobytu dziennego seniora, a szkoła podstawowa zostanie doposażona w niezbędne atrybuty edukacyjne placówki XXI w. Chcąc rozwijać infrastrukturę turystyczną, włodarze gminy planują inwestycję w wyciąg nart wodnych na zbiorniku wodnym Siemianówka oraz budowę kilku wież widokowych, a scalenie gruntów ma w przyszłości ułatwić pozyskanie nowych inwestorów oraz poprawić warunki gospodarowania dla rolników.

– Środki na inwestycje, które planujemy, w znacznej części będą pochodzić ze środków Unii Europejskiej, a efektem będzie synergia pomiędzy zadowoleniem mieszkańców a rozwojem turystyki oraz dużego biznesu – podkreśla Mikołaj Pawilcz, wójt Gminy Narewka.

Michał Woźniakowski