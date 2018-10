Inwestycyjna ofensywa w Piastowie

Jak można scharakteryzować ofensywę inwestycyjną w ostatnich latach w mieście?

26 ulic ma nową nawierzchnię, przybyło wodociągów i kanalizacji, budujemy sieć ścieżek rowerowych, powstaje sieć światłowodowa dla szybkiego internetu. Warte odnotowania są także dwie inwestycje: domy komunalne w technologii wysoko energooszczędnej oraz przychodnia zdrowia, która zostanie uruchomiona w przyszłym roku. Ostatnio dostaliśmy dofinansowanie na wyposażenie przychodni w wysokości 4 mln zł. Być może w nowej przychodni uruchomimy badania rezonansem magnetycznym, do którego w pierwszej kolejności będą mieli dostęp mieszkańcy miasta.

Piastów został nagrodzony Symbolem Polskiej Samorządności 2018 nie tylko za dynamiczny, acz zrównoważony rozwój, ale także za dbałość o ekologię. Czym na tym polu miasto może się pochwalić?

Z racji naszego położenia głównym aspektem ekologicznym, który realizujemy, jest zrównoważona polityka transportowa. Funkcjonujemy w ramach aglomeracji warszawskiej, więc w sporej części za realizację komunikacji publicznej odpowiada Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie, ale mamy także własną komunikację wewnątrzmiejską, która od początku 2018 r. jest bezpłatna dla wszystkich podróżujących. W ten sposób udaje nam się ograniczać ruch samochodowy w mieście, co nie tylko wpływa na jakość powietrza, ale także na komfort życia.

Kolejnym rozwiązaniem ograniczającym ruch w mieście jest możliwość wypożyczenia elektrycznych skuterów miejskich, które działają w warszawskiej strefie. Mamy również system wypożyczania rowerów miejskich.

Naszą ideą transportu ekologicznego jest doprowadzenie do darmowej komunikacji we wszystkich rodzajach transportu, które funkcjonują w Piastowie. Poprosiliśmy ZTM o wycenienie takiej usługi, której miasto ponosiłoby koszty, w tej chwili obciążające mieszkańców. To byłby kolejny, spory krok w kierunku uczynienia z Piastowa miasta nowoczesnego i przyjaznego dla każdego.

Co czeka piastowian w długofalowej perspektywie?

Najważniejsza jest stabilizacja i gwarancja kontynuacji rozpoczętych projektów i założeń. Chcemy dokończyć rozbudowę LO im. A. Mickiewicza z halą sportową, bardzo zależy mi na rozwoju sportu i ogólnodostępnej rekreacji. Istotna jest także rewitalizacja terenów zielonych w mieście. W upływającej kadencji narzuciliśmy sobie ambitne tempo pracy, ale śmiało można powiedzieć, że efekty są widoczne. Jeżeli uda się to tempo utrzymać, to powinniśmy w ciągu najbliższych lat uporać się z większością palących problemów.

Nagrodę Symbolu Polskiej Samorządności 2018 podczas Gali odebrała Agata Korczak (w środku), Przewodnicząca Rady Miejskiej w Piastowi

Autor: Anna Knapek