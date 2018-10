Wieluń: miasto jutra

Władze Wielunia podpisały z przedstawicielami Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej porozumienie o zasadach współpracy przy dofinansowaniu przedsięwzięć, które dotyczą upowszechniania doświadczeń we wdrażaniu idei gospodarki o obiegu zamkniętym na poziomie gminy. – Idea ta zakłada zwiększenie recyklingu, a co za tym idzie: efektywniejsze wykorzystanie surowców wtórnych oraz dotąd niewykorzystywanych, a wpisujących się w obszar odnawialnych źródeł energii, takich jak geotermia, biomasa, fotowoltaika oraz biogaz – wyjaśnia Paweł Okrasa, burmistrz Wielunia.

W ramach programu władze gminy opracowały obszerną dokumentację inwestycji, która może być wzorcowa dla innych samorządów. Udział w projekcie to nie tylko prestiż, ale i szansa na szybszy rozwój biorących w nim udział gmin. To wyzwanie, któremu Wieluń zamierza sprostać.

reklama reklama

Tu dużo się dzieje

Miasto i aglomeracja wokół niego tętnią życiem. Przybywa przedsiębiorstw, spada bezrobocie, zwiększa się liczba mieszkańców i mieszkań. Jak podkreśla burmistrz Wielunia, szeroko zakrojony plan rozwoju zakłada zwiększenie liczby mieszkańców miasta aż o 10%, czyli do ok. 35 tys. w 2024 r. Magistrat upatruje perspektyw spadku bezrobocia do najniższego w historii gminy m.in. za sprawą wzrostu zatrudnienia w znanej na skalę światową firmie Wielton, która planuje przyjąć 800 pracowników.

– Jako były przedsiębiorca z sektora finansowego od początku swojej burmistrzowskiej kadencji staram się myśleć o mieście jak o dobrze działającej firmie i doceniać wkład biznesu w jego rozwój. Sporym sukcesem było np. ułatwienie rejestracji pojazdów przez firmy leasingowe (głównie chodziło o naczepy Wieltonu), a także obniżenie do minimum podatków od ciągników siodłowych i naczep. Dzięki temu przychody z podatków od środków transportu wyniosły w ubiegłym roku 5 mln zł, podczas gdy w 2014 r. wynosiły 1,8 mln zł – wylicza Paweł Okrasa. Jednocześnie dodaje, że Wielton dba również o inne aspekty rozwoju, i miasta, i siebie: aby wychowywać fachowców, w wieluńskiej szkole zawodowej spółka uruchomiła klasę spawaczy i operatorów maszyn sterowanych cyfrowo. W kolejnych latach będzie mieć już pięć lub sześć takich klas.

Wzrost organiczny

Oprócz ekologii i współpracy z przedsiębiorstwami, Wieluń stawia na politykę mieszkaniową. W ciągu trzech lat, dzięki zabiegom magistratu oraz deweloperom, powstanie 700 nowych mieszkań. 200 z nich, w czterech blokach mieszkalnych, powstaje w ramach programu „Mieszkanie +”.

– Jesteśmy gminą nowoczesną, mamy silne zaplecze kadry inżynierskiej, tworzymy społeczność innowacyjną, kreatywną i inteligentną – przekonuje Paweł Okrasa. – W najbliższym czasie stworzymy żłobek dla 100 maluszków, w planach mamy wybudowanie basenu, inwestujemy w szeroko rozumianą politykę kulturalną. Chcemy funkcjonować jako miasto dla ludzi młodych, z pasją, tworzące atmosferę dla biznesu, dynamiczne, pełne życia, gdzie można się kształcić, pracować i odpoczywać. Wierzymy, że będziemy gminą samowystarczalną energetycznie. Wszystko to sprawia, że już dziś jesteśmy miastem jutra.

Anna Knapek

W czasie charytatywnego turnieju „Wielton Giganci Siatkówki”, burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odebrał tytuł Symbolu Polskiej Samorządności 2018