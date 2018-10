Grodzisk jest smart!

Założeniem powstania Mediateki było stworzenie wyjątkowego, innowacyjnego miejsca spotkań dla środowiska emerytów i seniorów. Połowa tego obiektu jest dedykowana tylko tym środowiskom, a drugą zajmuje biblioteka. Jest to najnowocześniejszy obiekt w Grodzisku, z nowoczesną architekturą, wyposażeniem i świetnym położeniem.

– Szukamy teraz ludzi, którzy wypełnią życie w Mediatece swoimi pomysłami, otwartymi głowami i chęcią do działania. Na szczęście w Grodzisku mieszka bardzo dużo takich osób – mówi Grzegorz Benedykciński, burmistrz Grodziska Mazowieckiego.

Realizacja całej inwestycji, która kosztowała około 16 mln zł, trwała niewiele ponad rok. Została w całości pokryta ze środków gminy. Co bardzo ważne: z założenia nie ma to być dom pobytu dziennego dla seniorów. – To jest miejsce, w którym zadbamy o aktywizacje emerytów! – dodaje Grzegorz Benedykciński.

Poza zajęciami organizowane tu będą też koncerty, tańce, grupy teatralne, nauka języka, gimnastyka, a także możliwość korzystania z porad prawnych czy psychologicznych oraz rehabilitacji.

Pełne wsparcie dla seniorów

Mediateka jest częścią działającego już programu wsparcia grupy seniorskiej. Do tej pory zajęcia te odbywały się w domu kultury, i część z pewnością nadal będzie się tam odbywać. Poza tym w gminie funkcjonuje 16 świetlic wiejskich, w których program ten również będzie prowadzony. Obecnie we wszystkich zajęciach dla seniorów uczestniczy około 800 osób. Docelowo władze gminy chcą podnieść tę liczbę do 2000. Dodatkową ciekawostką funkcjonowania Mediateki jest „miniprzedszkole”, gdzie dziadkowie będą mogli zostawiać swoje pociechy na czas zajęć, w których będą brali udział. Uczestnictwo w tych zajęciach i przebywanie w Mediatece dla mieszkańców jest całkowicie bezpłatne. – Organizacja tych zajęć będzie kosztowała gminę rocznie od 2 do 3 mln zł. Ale doszliśmy do wniosku, że warto to robić, bo chcemy, żeby ci ludzie byli szczęśliwsi. A ja jestem tutaj, by to szczęście dawać – mówi Grzegorz Benedykciński.

Smart na co dzień

Grodzisk Mazowiecki od lat postrzegany jest jako miasto nowoczesne, harmonijnie się rozwijające i przyjazne zarówno dla mieszkańców, jak i dla inwestorów. Szereg inwestycji, które poprawiają komfort życia, takich jak basen, Stawy Walczewskiego, biblioteka czy centrum kultury, sprawiają, że liczba mieszkańców sukcesywnie się zwiększa.