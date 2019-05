Grodzisk Mazowiecki „Made in China”

Grodzisk Mazowiecki od lat jest stawiany w Polsce i Europie jako wzór do naśladowania, zarówno gdy chodzi o podnoszenie jakości życia mieszkańców, jak i o wprowadzane innowacje. Skąd czerpie pan pomysły na rozwój miasta i gminy?

Dużo podróżuję, poznaję inne miasta i kultury, także po to, aby czerpać inspirację. Ostatnio byłem w Chinach i był to bardzo pouczający wyjazd. Po pobycie tam stwierdziłem, że my – nie tylko jako miasto, ale i jako cała Polska – musimy znacznie przyspieszyć tempo rozwoju. Zmiany są zauważalne, ale zbyt powolne. Wróciłem do Chin po 6 latach i zaobserwowałem ogromny postęp i rozwój, jakie nastąpiły od czasu mojego ostatniego pobytu. Jako kraj jesteśmy daleko w tyle w kwestiach nowoczesnych rozwiązań czy płatności mobilnych. Wszędzie mamy np. kolejki: na basen, do kina, itd. A takie problemy można rozwiązać zupełnie inaczej. Właśnie to zrobimy w Grodzisku Mazowieckim: zlikwidujemy drukowane bilety, oczekiwanie na płatności i wszystkie uciążliwe czynności, które obecnie wydłużają korzystanie z infrastruktury społecznej oferowanej przez gminę. Będziemy to załatwiać w Grodzisku Mazowieckim za pomocą telefonu. Powstanie oparty na aplikacji system, który skupi w sobie wszystkie udogodnienia. Oczywiście trzeba będzie poświęcić sporo pracy na edukację społeczeństwa w tym zakresie, zaczynając od burmistrza (śmiech). Ale nauczymy ludzi, jak z tego korzystać. W Chinach właśnie to było imponujące, że niemal nigdzie nie używa się pieniędzy czy biletów papierowych. Kiedy widziałem tam na targu starsze osoby płacące telefonem za kupione cebulki, to miałem wrażenie, że jestem świadkiem nieprawdopodobnego postępu. Chcę, aby także u nas możliwe były takie udogodnienia.

To rzeczywiście imponujące i ambitne zamierzenia. Zapewne nie jedyne?

Oczywiście. Kolejną inspiracją pochodzącą z Chin, na którą chcemy postawić w Grodzisku, jest wprowadzenie elektrycznych pojazdów do ruchu miejskiego. Zdumiewające było dla mnie, że w 24-milionowym mieście na zatłoczonym skrzyżowaniu poziom hałasu jest zdecydowanie mniejszy niż ten, który znamy z naszych dróg. Jest tam cicho, bo wszyscy jeżdżą elektrycznymi motorkami i rowerami, a około 40% ogółu samochodów stanowią pojazdy elektryczne. Tam właśnie ma miejsce elektromobilność, o której wszyscy tu szumnie mówią, ale mało się w związku z nią dzieje. Od wielu lat próbujemy to zmienić w naszym mieście i jestem pewien, że teraz będziemy dążyć do tego jeszcze mocniej. Przekonałem się, że „Made in China” oznacza najlepszą jakość. Mam ogromną potrzębę zaimplementowania w Grodzisku wielu widzianych tam rozwiązań, bo wiem, że są dobre, potrzebne i podnoszą jakość życia, a przecież taka jest nasza rola jako jednostki samorządowej.

Ale już dziś w mieście jest wiele miejsc – jak chociażby Mediateka – które są spójne z wizją nowoczesności.

Mediateka okazała się dużym sukcesem, ponieważ obiekt jest znakomicie wykorzystywany. Są w niej specjalne działy z nowoczesnymi technologiami, zarówno dla dzieci, jak i dla starszych. Przygotowaliśmy szereg innowacyjnych rozwiązań, jak sala YouMedia, bieżnia wirtualnej rzeczywistości oraz druk 3D. Wszystko w oparciu o najnowocześniejsze technologie. Chcemy bawić i edukować już od najmłodszych lat, ale także przeciwdziałać cyfrowemu wykluczeniu wśród osób starszych.

W ostatnich tygodniach w środowisku sportowym zrobiło się głośno o Grodzisku Mazowieckim za sprawą rozpoczęcia budowy kompleksu treningowego Legii Warszawa. Prezes i właściciel Legii, Dariusz Mioduski, mówił, że jednym z decydujących czynników przy wyborze lokalizacji była otwartość samorządu.

Zawsze jesteśmy otwarci na nowe inwestycje, tym bardziej, jeśli w grę wchodzi infrastruktura sportowa na światowym poziomie. Legia Training Center to absulutnie unikalna inwestycja, której wartość przekroczy 80 mln zł. W kwietniu ruszyła budowa, a naszą rolą jako gminy jest przygotowanie pełnej infrastruktury drogowej i wodociągowo-kanalizacyjnej. Całość ma być gotowa do czerwca przyszłego roku. To będzie „kolejna cegiełka” do budowy spójnego obrazu Grodziska Mazowieckiego jako miejsca zapewniającego wysoki standard życia, ale przede wszystkim nowoczesnego i innowacyjnego. Jeśli nie cały kraj, to na pewno Grodzisk Mazowiecki dogoni Chiny.