W SBM „TORWAR” chce się mieszkać

– Od lat tworzymy jakość marki „TORWAR” – podkreśla Ryszard Mikołajczyk, prezes SBM „TORWAR”. – Naszą ambicją jest oddalenie się od optyki postrzegania spółdzielni mieszkaniowych jako tylko zarządców siermiężnych blokowisk pozostałych po minionych dekadach. Budujemy nowoczesne, komfortowe mieszkania dla naszych członków, zabiegając jednocześnie o to by opłaty eksploatacyjne za mieszkania były na relatywnie niskim poziomie. Budujemy przede wszystkim dla przyszłych pokoleń. Mimo średnich warunków i mało przyjaznej atmosfery wokół idei spółdzielczości, radzimy sobie, mamy wizję i dalekosiężne plany.

Satysfakcja z jubileuszy

Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa „TORWAR” to spadkobierca 60-letnich tradycji spółdzielni MSM „Energetyka”. Dziś jest największym zarządcą nieruchomości pomiędzy Mostem Łazienkowskim a Mostem Poniatowskiego w Warszawie i symbolem nowoczesnego mieszkalnictwa. Strategiczne planowanie Zarządu zapewnia zrównoważony rozwój oraz stabilną pewność jutra wszystkich członków, a także najemców. W 2019 r. Spółdzielnia będzie obchodziła jubileusz 30-lecia samodzielniej działalności po wyodrębnieniu się z poprzednich struktur. Podsumowanie jest imponujące, a plany na przyszłość – niezwykle obiecujące. Przemyślana strategia zakłada połączenie niezbędnych remontów z inwestycjami, co zapewni wszechstronne korzyści wszystkim członkom spółdzielni. Dzięki doświadczeniu i profesjonalizmowi Zarząd przy aktywnym udziale Rady Nadzorczej odnajduje się w kolejnych zmianach prawa a mieszkańcy łatwo doszli do wniosku, że stabilność składu Zarządu Spółdzielni gwarantuje sukces.

Jakość inwestycji

Lokomotywą napędzającą SBM „TORWAR” są inwestycje, stanowiącym klasę samą w sobie. Wykonawcy wiedzą doskonale, że „bylejakość” jest biegunowo obca filozofii zarządzania majątkiem spółdzielni. SBM „TORWAR” realizuje kolejne budowy na najwyższym poziomie, z wielką dbałością o każdy detal, dobierając zarówno materiały, jak i technologie z najwyższej półki. We wszystkich nowych nieruchomościach znajdują się wielostanowiskowe garaże podziemne z wjazdami i wyjazdami w wielu kierunkach, z eleganckim wykończeniem obejmującym plansze przypominające historię okolicy.

Standard mieszkań zaskakuje najwybredniejszych. Ich wysokość to 3 m. Na uwagę zasługuje wyposażenie mieszkań w niespotykane powszechnie wygody takie jak min. instalacje schładzania lokali, czyli tzw. klimatyzację wody lodowej. Cieszą oczy ściany obłożone specjalnym kamieniem, podobnie jak wystrój holi wyłożonych drewnem. Zewnętrzne elewacje budynków wzniesionych w latach 60-tych XX wieku odtwarzane są w klimacie epoki na bazie wzoru cegieł z silikatu, co zostało dostrzeżone i nagrodzone za pomysł, za wykonawstwo i zastosowanie innowacyjnych materiałów. Wprowadzany jest 24-godzinny monitoring wizyjny każdej nieruchomości, z rejestratorami i możliwością przekazywania informacji bezpośrednio do centrum monitoringu, gdzie operator reaguje na wszelkie niepożądane zdarzenia.