SBM „TORWAR”: dobre perspektywy

W tym roku przypada 30-lecie utworzenia Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „TORWAR” w Warszawie. Zajmuje się ona szeroko rozumianą eksploatacją nieruchomości budynkowych i gruntowych na historycznym Powiślu Czerniakowskim. Jej domeną są inwestycje, modernizacje i remonty oraz działalność społeczno-kulturalna. Jakość, skuteczność zarządzania oraz przemyślana strategia leżą u podstaw jej sukcesów.

Rozwój dzięki inwestycjom

W 1989 r. zasoby spółdzielni wynosiły 112 tys. m2 powierzchni użytkowej. W 1992 r. powstał program inwestycyjny. Dzięki wytyczonym wówczas kierunkom rozwoju zasoby spółdzielni powiększyły się o ponad 60 tys. m2 powierzchni użytkowej, tj. o dziesięć budynków i pięć wielostanowiskowych garaży podziemnych z 460 miejscami.

Projektantami tych budynków, wzniesionych w okresie 23 lat, byli Stefan Kuryłowicz i Bogdan Kulczyński. Inwestycje te otrzymały wiele wyróżnień i nagród: „Budowa Roku 2001”, Nagroda II Stopnia PZITB, „Budowa Roku 2007”, Nagroda III Stopnia PZITB, „TOPBuilder”, nagroda miesięcznika „Builder”. Te wyróżnienia kształtują prestiżowy wizerunek SBM „TORWAR”.

Obecnie zasoby spółdzielni zbliżają się do 180 tys. m2 powierzchni użytkowej, a po zrealizowaniu programu inwestycyjnego osiągną ok. 200-250 tys. m2, co według teorii zarządzania jest optymalną wielkością.

Ekonomia i oszczędności

Roczne koszty utrzymania spółdzielni wynoszą ok. 22,5 mln zł. Rozliczane są z podziałem na poszczególne nieruchomości. Koszty zakupu ciepła to obecnie 25% kosztów ogólnych, podczas gdy przed termomodernizacją stanowiły one ponad 50%. Od ponad siedmiu lat nie zmienia się stawka odpisu na fundusz remontowy, a opłata na działalność społeczno-kulturalną – od 14 lat.

Spółdzielnia dysponuje majątkiem m.in. w postaci lokali użytkowych. Ich wynajmowanie to coroczny przychód około 1 mln zł. Polityka w tym zakresie ukierunkowana jest na pozyskiwanie takich klientów, którzy gwarantują, że prowadzona w wynajmowanych lokalach działalność nie powoduje uciążliwości dla mieszkańców. Dzięki regularnemu wnoszeniu opłat przez zdecydowaną większość członków, a zarazem skutecznym działaniom windykacyjnym, wskaźnik zadłużenia lokali mieszkalnych wynosi zaledwie ok. 6%.

Priorytety remontowe

W ramach programu modernizacji i remontów w latach 1994–2017 w spółdzielni wykonane zostały remonty o wartości ok. 82 mln zł przy wpłatach mieszkańców 58,5 mln zł. Pozostałe środki finansowe pochodziły z innych źródeł. Spółdzielnia nie zaciąga kredytów bankowych – poszukuje innych form finansowania, którymi są m.in. odszkodowania wynikające z dobrze ubezpieczonego majątku i środki uzyskane ze świadectw efektywności energetycznej zwane „białymi certyfikatami”.