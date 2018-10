§ 11.

1. Intensywność pomocy publicznej na projekty badawczo-rozwojowe nie może przekroczyć:

1) w przypadku badań podstawowych - 100% kosztów kwalifikowalnych;

2) w przypadku badań przemysłowych - 50% kosztów kwalifikowalnych;

3) w przypadku prac rozwojowych - 25% kosztów kwalifikowalnych.

2. W przypadku badań przemysłowych i prac rozwojowych intensywność pomocy publicznej ulega zwiększeniu, do maksymalnie 80% kosztów kwalifikowalnych, o:

1) 10 punktów procentowych - w przypadku średnich przedsiębiorców;

2) 20 punktów procentowych - w przypadku mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców;

3) 15 punktów procentowych - jeżeli zostanie spełniony co najmniej jeden z następujących warunków:

a) projekt obejmuje skuteczną współpracę w rozumieniu art. 2 pkt 90 rozporządzenia Komisji nr 651/2014 pomiędzy:

- przedsiębiorcami, z których co najmniej jeden jest mikroprzedsiębiorcą, małym lub średnim przedsiębiorcą, lub projekt jest realizowany w co najmniej dwóch państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w państwie członkowskim Unii Europejskiej i w państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i żaden z przedsiębiorców nie ponosi więcej niż 70% kosztów kwalifikowalnych lub

- przedsiębiorcą a co najmniej jedną jednostką naukową będącą organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę, która ponosi co najmniej 10% kosztów kwalifikowalnych i ma prawo do publikowania wyników projektu w zakresie, w jakim pochodzą one z prowadzonych przez nią badań,

b) wyniki projektu są szeroko rozpowszechniane:

- podczas konferencji technicznych lub naukowych lub

- w formie publikacji w czasopismach naukowych lub technicznych, lub

- za pośrednictwem powszechnie dostępnych baz danych zapewniających swobodny dostęp do uzyskanych wyników badań, lub

- za pośrednictwem oprogramowania bezpłatnego lub oprogramowania z licencją otwartego dostępu.

3. Intensywność pomocy publicznej na studium wykonalności nie może przekroczyć 50% kosztów kwalifikowalnych.

4. Intensywność pomocy publicznej na studium wykonalności zwiększa się o:

1) 10 punktów procentowych dla średnich przedsiębiorców;

2) 20 punktów procentowych dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców.