§ 1.

W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2022-2027 (Dz. U. poz. 2422) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 otrzymuje brzmienie:

㤠2. Udzielanie pomocy regionalnej jest dopuszczalne:

1) na obszarach, w tym w gminach, które - zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1059/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie ustalenia wspólnej klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NUTS) (Dz. Urz. UE L 154 z 21.06.2003, str. 1, z późn. zm.2) - Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 14, t. 1, str. 196) (w brzmieniu z dnia 13 listopada 2019 r., Dz. Urz. UE L 270 z 24.10.2019, str. 1),

2) w ramach maksymalnych intensywności pomocy regionalnej liczonych jako stosunek wartości pomocy regionalnej, wyrażonej w ekwiwalencie dotacji brutto, do kosztów kwalifikowalnych, które - dla danego okresu

- są określone w załączniku do rozporządzenia.”;

2) uchyla się § 3;

3) po § 3 dodaje się § 3a w brzmieniu:

„§ 3a. W przypadku inwestycji objętych rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/795 z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie ustanowienia Platformy na rzecz Technologii Strategicznych dla Europy (STEP) oraz zmiany dyrektywy 2003/87/WE oraz rozporządzeń (UE) 2021/1058, (UE) 2021/1056, (UE) 2021/1057, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 223/2014, (UE) 2021/1060, (UE) 2021/523, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697 i (UE) 2021/241 (Dz. Urz. UE L 2024/795 z 29.02.2024) maksymalną intensywność pomocy regionalnej podwyższa się o 10 punktów procentowych na obszarze, który spełnia warunki określone w art. 107 ust. 3 lit. a Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, oraz o 5 punktów procentowych na obszarze, który spełnia warunki określone w art. 107 ust. 3 lit. c Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej - w stosunku do maksymalnej intensywności określonej dla poszczególnych obszarów zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia.”;

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Maksymalną intensywność pomocy regionalnej udzielanej małym lub średnim przedsiębiorcom, w rozumieniu ustalonym przez Komisję Europejską3), z wyłączeniem nowych inwestycji o kosztach kwalifikowalnych przekraczających 50 mln euro, podwyższa się o 20 punktów procentowych w przypadku małych przedsiębiorców oraz o 10 punktów procentowych w przypadku średnich przedsiębiorców - w stosunku do maksymalnej intensywności określonej zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia i § 3a.”;

5) uchyla się § 5;

6) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Maksymalną wartość pomocy regionalnej udzielanej na realizację dużego projektu inwestycyjnego, w przypadku gdy pomoc nie jest udzielana zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.4)), ustala się według wzoru:

I = R × (50 mln euro + 0,5 × B + 0,34 × C)

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

I - maksymalną wartość pomocy dla dużego projektu inwestycyjnego,

R - maksymalną intensywność pomocy, o której mowa w załączniku do rozporządzenia i § 3a - w zależności od obszaru, na którym ma być zlokalizowana inwestycja, i rodzaju inwestycji,

B - wielkość kosztów kwalifikowalnych przekraczającą równowartość 50 mln euro i nieprzekraczającą równowartości 100 mln euro,

C - wielkość kosztów kwalifikowalnych przekraczającą równowartość 100 mln euro.”;

7) uchyla się § 8;

8) dodaje się załącznik do rozporządzenia w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego rozporządzenia.