§ 6.

1. Wzór rejestru badań technicznych pojazdów jest określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

2. Wzór rejestru cech identyfikacyjnych umieszczonych w pojazdach oraz wykonanych i umieszczonych w pojazdach tabliczek znamionowych zastępczych jest określony w załączniku nr 5 do rozporządzenia.

3. Wzór karty okresowej kontroli eksploatacyjnej urządzenia lub przyrządu kontrolno-pomiarowego stanowiącego wyposażenie stanowiska kontrolnego jest określony w załączniku nr 6 do rozporządzenia.

4. Wzór zaświadczenia o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 776 i 1076, z 2016 r. poz. 1075 oraz z 2017 r. poz. 2089). Przepisy § 6 rozporządzenia, o którym mowa w zdaniu pierwszym, stosuje się odpowiednio.

5. Wzór oraz sposób wypełnienia zaświadczenia o przeprowadzonym dodatkowym badaniu technicznym pojazdu przeznaczonego do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych, z wyjątkiem pojazdów w ruchu krajowym należących do Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej lub pojazdów, za które Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej są odpowiedzialne, są określone w załączniku nr 7 do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach.

6. Wzór oraz sposób wypełnienia zaświadczenia o przeprowadzonym dodatkowym badaniu technicznym przeznaczonego do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych w ruchu krajowym pojazdu należącego do Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej lub takiego, za który Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej są odpowiedzialne, są określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 listopada 2012 r. w sprawie warunków krajowego przewozu towarów niebezpiecznych środkami transportu należącymi do Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej lub środkami transportu, za które Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej są odpowiedzialne (Dz. U. poz. 1364).

7. Wzór zaświadczenia o umieszczeniu w pojeździe cech identyfikacyjnych lub o wykonaniu i umieszczeniu w pojeździe tabliczki znamionowej zastępczej jest określony w załączniku nr 7 do rozporządzenia.

8. Wzory pieczątki identyfikacyjnej diagnosty oraz pieczątki specjalnej uprawnionego diagnosty upoważnionego do nadawania i wybijania numerów są określone w załączniku nr 8 do rozporządzenia.