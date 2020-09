§ 13.

1. Maksymalna stawka opłaty rocznej za 1 ha powierzchni obwodu rybackiego obejmującego rzekę, odcinek rzeki, jezioro lub zbiornik zaporowy jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

2. Jeżeli w załączniku nr 2 do rozporządzenia nie wymieniono danej rzeki, to maksymalna stawka opłaty rocznej za 1 ha powierzchni obwodu rybackiego obejmującego taką rzekę odpowiada maksymalnej stawce opłaty rocznej określonej w tym załączniku za 1 ha powierzchni obwodu rybackiego obejmującego rzekę lub jej odcinek, z którymi dana rzeka ma połączenie. Jeżeli dana rzeka ma połączenie z dwiema lub więcej rzekami lub ich odcinkami wymienionymi w załączniku nr 2 do rozporządzenia, maksymalna stawka opłaty rocznej za 1 ha powierzchni obwodu rybackiego odpowiada maksymalnej stawce opłaty rocznej określonej w tym załączniku dla rzeki lub jej odcinka niższego rzędu. Jeżeli dana rzeka nie ma połączenia z innymi rzekami lub jej odcinkami wymienionymi w załączniku nr 2 do rozporządzenia, maksymalna stawka opłaty rocznej za 1 ha powierzchni obwodu rybackiego wynosi 0,35 dt żyta.

3. Maksymalna stawka opłaty rocznej za 1 ha powierzchni obwodu rybackiego obejmującego starorzecze odpowiada maksymalnej stawce opłaty rocznej określonej w załączniku nr 2 do rozporządzenia dla rzeki lub jej odcinka, które to starorzecze utworzyły.

4. Maksymalna stawka opłaty rocznej za 1 ha powierzchni obwodu rybackiego obejmującego rzeki, odcinki rzek, jeziora lub zbiorniki zaporowe położone w jednym obwodzie rybackim odpowiada maksymalnej stawce opłaty rocznej określonej w załączniku nr 2 do rozporządzenia dla rzeki, odcinka rzeki, jeziora lub zbiornika zaporowego, które zajmują największą część powierzchni zasadniczego obwodu rybackiego.