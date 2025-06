§ 18.

1. W celu zapewnienia sprawnej ewakuacji ludności oraz zabezpieczenia mienia organ obrony cywilnej tworzy:

1) w obszarach objętych ewakuacją:

a) punkty ewidencyjno-informacyjne, do zadań których należy prowadzenie ewidencji ewakuowanej ludności, informowanie o organizacji przemieszczania oraz kierowanie do wyznaczonych miejsc, umożliwiających skorzystanie z zapewnianych środków transportu,

b) punkty załadunku, do zadań których należy kierowanie ludności do poszczególnych środków transportu, z jednoczesnym prowadzeniem ewidencji środków transportu,

c) punkty pomocy medycznej, do zadań których należy prowadzenie działań z zakresu pierwszej pomocy oraz transportowanie własnymi środkami transportu osób wymagających świadczeń opieki zdrowotnej w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego; w ramach tych punktów zapewnia się także pomoc psychologiczną,

d) drużyny porządkowo-ochronne, do zadań których należy zabezpieczenie pozostawionego mienia i zapewnienie bezpieczeństwa publicznego,

e) drużyny załadowcze, do zadań których należy wsparcie instytucji, w tym instytucji kultury, w załadunku na środki transportu przygotowanego do ewakuacji mienia, w tym dóbr kultury;

2) na trasach przemieszczania:

a) punkty koordynacji przemieszczania ludności, do zadań których należy zarządzanie przemieszczaniem się ewakuowanej ludności,

b) drużyny utrzymania porządku publicznego, do zadań których należy zapewnienie zabezpieczenia procesu ewakuacji, w tym zapewnienie ciągłości ruchu pojazdów,

c) drużyny logistyczne, do zadań których należy zapewnienie dostępu do paliw i pozostałych przedmiotów eksploatacyjnych pojazdów, a także do żywności i wody pitnej oraz do zabezpieczenia sanitarnego;

3) w miejscu przyjęcia:

a) punkty przyjęcia, do zadań których należy zapewnienie sprawnego opuszczenia środków transportu przez ludność, prowadzenie ewidencji przyjętej ludności, identyfikacja ewentualnych pilnych potrzeb zdrowotnych oraz niezwłoczne kierowanie ludności ewakuowanej do punktu rozdzielczego, punktu pomocy medycznej lub bezpośrednio do miejsc zakwaterowania,

b) punkty rozdzielcze, do zadań których należy informowanie ludności o zasadach pobytu w nowym miejscu zakwaterowania oraz kierowanie bezpośrednio do miejsc zakwaterowania,

c) punkty pomocy medycznej, do zadań których należy prowadzenie działań z zakresu pierwszej pomocy oraz transport własnymi środkami osób wymagających świadczeń opieki zdrowotnej w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego,

d) drużyny porządkowo-ochronne, do zadań których należy zapewnienie bezpieczeństwa publicznego,

e) drużyny wyładowcze, do zadań których należy wsparcie instytucji, w tym instytucji kultury, w rozładunku ewakuowanego mienia, w tym dóbr kultury.

2. Wojewoda i starosta tworzą zespoły do spraw koordynacji ewakuacji.

3. Do prac w zespole do spraw zarządzania oraz koordynacji ewakuacji wyznacza się:

1) personel obrony cywilnej;

2) osoby zatrudnione w urzędach obsługujących organy obrony cywilnej, w podległych tym organom jednostkach organizacyjnych lub w jednostkach organizacyjnych stanowiących aparat pomocniczy kierowników zespolonych służb, inspekcji i straży, nieposiadające przydziałów mobilizacyjnych;

3) przedstawicieli społecznych organizacji ratowniczych.

4. Organy obrony cywilnej mogą tworzyć inne zespoły oraz łączyć zespoły, punkty i drużyny, jeżeli zapewni to zwiększenie sprawności organizacyjnej realizacji procesu ewakuacji.