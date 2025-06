Art. 8.

W ustawie z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1681 oraz z 2024 r. poz. 859) po art. 25 dodaje się art. 25a i art. 25b w brzmieniu:

„Art. 25a. 1. Przepisy art. 5ac ust. 1-3, 6 i 7 oraz art. 5ad ust. 1 i 9 ustawy zmienianej w art. 1, a także art. 5ag tej ustawy w zakresie, w jakim odsyła do art. 5ac ust. 1-3, 6 i 7 oraz art. 5ad ust. 1 i 9 ustawy zmienianej w art. 1, stosuje się do odbiorcy oraz do podmiotów, o których mowa w art. 5ag ustawy zmienianej w art. 1, w zakresie punktu poboru energii w rozumieniu art. 3 pkt 67 ustawy zmienianej w art. 1, zwanego dalej „punktem poboru energii”, przyłączonego do sieci operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, o którym mowa:

1) w art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 20 maja 2021 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1093, z późn. zm.4)) - od dnia wskazanego w oświadczeniu, o którym mowa w art. 20a ust. 1 tej ustawy;

2) w art. 20b ust. 1 ustawy z dnia 20 maja 2021 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw - od dnia 19 października 2026 r.

2. W przypadku gdy w okresie od dnia 1 lipca 2025 r. odpowiednio do dnia wskazanego w oświadczeniu, o którym mowa w art. 20a ust. 1 ustawy, o której mowa w ust. 1 pkt 1, albo do dnia, o którym mowa w art. 20b ust. 1 tej ustawy, operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, o którym mowa w ust. 1, powziął informację, że dla danego punktu poboru energii odbiorcy lub podmiotu, o których mowa w ust. 1, nie jest realizowana umowa sprzedaży lub umowa kompleksowa, w szczególności z powodu:

1) niezgłoszenia do realizacji umowy sprzedaży energii elektrycznej lub umowy kompleksowej,

2) zaprzestania sprzedaży energii elektrycznej na podstawie dotychczasowej umowy,

3) wygaśnięcia albo rozwiązania umowy sprzedaży lub umowy kompleksowej z dotychczasowym sprzedawcą energii elektrycznej

- informuje niezwłocznie sprzedawcę rezerwowego o zawarciu z mocy prawa odpowiednio umowy sprzedaży rezerwowej energii elektrycznej lub umowy kompleksowej zawierającej postanowienia umowy sprzedaży rezerwowej energii elektrycznej oraz o dacie zawarcia tej umowy.

3. Umowa sprzedaży rezerwowej energii elektrycznej lub umowa kompleksowa zawierająca postanowienia umowy sprzedaży rezerwowej energii elektrycznej jest zawierana z mocy prawa z dniem zaprzestania realizacji umowy sprzedaży lub umowy kompleksowej.

4. Umowa sprzedaży rezerwowej energii elektrycznej lub umowa kompleksowa zawierająca postanowienia umowy sprzedaży rezerwowej energii elektrycznej nie jest zawierana w przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 5ac ust. 6 pkt 1-6 ustawy zmienianej w art. 1.

5. W przypadku sprzedaży rezerwowej uruchamianej w odniesieniu do odbiorców oraz do podmiotów, o których mowa w art. 5ag ustawy zmienianej w art. 1, w okresie, o którym mowa w ust. 2, operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego informuje odbiorcę końcowego przyłączonego do jego sieci o zawarciu umowy sprzedaży rezerwowej energii elektrycznej lub umowy kompleksowej zawierającej postanowienia umowy sprzedaży rezerwowej energii elektrycznej, dacie uruchomienia sprzedaży rezerwowej energii elektrycznej, podstawie prawnej jej uruchomienia, jak również przyczynach jej uruchomienia, danych teleadresowych sprzedawcy rezerwowego oraz miejscu opublikowania przez sprzedawcę rezerwowego warunków umowy sprzedaży rezerwowej lub umowy kompleksowej zawierającej postanowienia umowy sprzedaży rezerwowej, w terminie 5 dni od dnia uruchomienia sprzedaży rezerwowej energii elektrycznej.

6. W przypadku sprzedaży rezerwowej uruchamianej zgodnie z ust. 5 sprzedawca rezerwowy przekazuje odbiorcy końcowemu jeden egzemplarz umowy sprzedaży rezerwowej lub umowy kompleksowej zawierającej postanowienia umowy sprzedaży rezerwowej w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez sprzedawcę rezerwowego energii elektrycznej informacji od operatora systemu dystrybucyjnego, o której mowa w ust. 2, oraz informuje o prawie odbiorcy końcowego do wypowiedzenia tej umowy.

7. Operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje uruchomienia lub nieuruchomienia sprzedaży rezerwowej energii elektrycznej wynikające z działań lub zaniechań użytkowników systemu.

Art. 25b. 1. Przepis art. 4j ust. 6a-6d ustawy zmienianej w art. 1 stosuje się do operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego oraz sprzedawcy energii elektrycznej w zakresie punktów poboru energii przyłączonych do sieci tego operatora, o których mowa:

1) w art. 20a ust. 1 i 6 ustawy z dnia 20 maja 2021 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw, do odbiorcy przyłączonego do sieci tego operatora oraz do operatora informacji rynku energii w zakresie, w jakim realizuje zadania dotyczące tych podmiotów - od dnia wskazanego w oświadczeniu, o którym mowa w art. 20a ust. 1 tej ustawy;

2) w art. 20b ust. 1 ustawy z dnia 20 maja 2021 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw, do odbiorcy przyłączonego do sieci tego operatora oraz do operatora informacji rynku energii w zakresie, w jakim realizuje zadania dotyczące tych podmiotów - od dnia 19 października 2026 r.

2. Do operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego oraz sprzedawcy energii elektrycznej w zakresie punktów poboru energii przyłączonych do sieci operatora, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, jak również do odbiorcy przyłączonego do sieci tego operatora, do dnia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, stosuje się art. 4j ust. 6 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym.”.