Rozdział 4

Raporty okresowe



§ 61.

1. Emitent przekazuje raporty okresowe:

1) kwartalne;

2) półroczne;

3) roczne.

2. Emitent będący jednostką dominującą dodatkowo przekazuje skonsolidowane raporty kwartalne, skonsolidowane raporty półroczne i skonsolidowane raporty roczne, chyba że na podstawie odrębnych przepisów nie ma obowiązku lub może nie sporządzać skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

3. Emitent z siedzibą w państwie niebędącym państwem członkowskim, dla którego Rzeczpospolita Polska jest państwem macierzystym, może nie przekazywać raportów kwartalnych i półrocznych, jeżeli przekazuje skonsolidowane raporty kwartalne i półroczne oraz nie sporządza, na podstawie obowiązujących go przepisów, kwartalnych i półrocznych sprawozdań finansowych. W takim przypadku odpowiednie wyjaśnienie zamieszcza jako dodatkową treść raportu bieżącego, o którym mowa w § 84.

4. Emitent, o którym mowa w ust. 3, może przekazywać śródroczne raporty zarządu zamiast raportów kwartalnych i skonsolidowanych raportów kwartalnych, jeżeli przepisy obowiązujące w państwie jego siedziby zobowiązują go do sporządzania śródrocznych raportów zarządu.

5. Emitent będący jednostką samorządu terytorialnego przekazuje raporty roczne.

6. Emitent będący zagraniczną jednostką terytorialną przekazuje raporty roczne i skonsolidowane raporty roczne, chyba że na podstawie obowiązujących go przepisów nie ma obowiązku lub może nie sporządzać rocznych sprawozdań finansowych i odpowiednio skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

7. Emitent będący międzynarodową instytucją publiczną, do której należy co najmniej jedno państwo członkowskie, przekazuje raporty roczne, zawierające roczne sprawozdania finansowe sporządzone zgodnie z obowiązującymi go przepisami, i skonsolidowane raporty roczne, zawierające skonsolidowane roczne sprawozdania finansowe sporządzone zgodnie z obowiązującymi go przepisami, chyba że na podstawie obowiązujących go przepisów nie ma obowiązku lub może nie sporządzać skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

8. Emitent będący bankiem hipotecznym wprowadzającym do obrotu na rynku oficjalnych notowań wyłącznie listy zastawne przekazuje raporty kwartalne i skonsolidowane raporty kwartalne albo śródroczne raporty zarządu oraz raporty półroczne i skonsolidowane raporty półroczne, a także raporty roczne i skonsolidowane raporty roczne, w zakresie określonym dla emitentów będących bankami. Jeżeli na podstawie obowiązujących emitenta przepisów może on nie sporządzać skonsolidowanych sprawozdań finansowych, nie przekazuje on skonsolidowanych raportów kwartalnych, skonsolidowanych raportów półrocznych i skonsolidowanych raportów rocznych.

9. Emitent wprowadzający do obrotu na rynku oficjalnych notowań wyłącznie papiery wartościowe o charakterze nieudziałowym przekazuje raporty kwartalne i skonsolidowane raporty kwartalne albo śródroczne raporty zarządu oraz raporty półroczne i skonsolidowane raporty półroczne, a także raporty roczne i skonsolidowane raporty roczne. Jeżeli na podstawie obowiązujących emitenta przepisów nie ma on obowiązku lub może nie sporządzać skonsolidowanych sprawozdań finansowych, nie przekazuje on skonsolidowanych raportów kwartalnych, skonsolidowanych raportów półrocznych i skonsolidowanych raportów rocznych. Zdania pierwszego i drugiego nie stosuje się do emitenta papierów wartościowych o charakterze nieudziałowym zamiennych na akcje, który przekazuje raporty okresowe zgodnie z ust. 1 i 2.

10. Instytucja kredytowa, która w sposób ciągły lub powtarzający się emituje wyłącznie papiery wartościowe o charakterze nieudziałowym, których łączna wartość nominalna jest niższa od 100 000 000 euro lub papiery wartościowe o charakterze nieudziałowym denominowane w walucie innej niż euro, których łączna wartość nominalna jest niższa, na dzień ustalenia tej wartości przy zastosowaniu średnich kursów walut obcych ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski, od równowartości 100 000 000 euro, oraz której akcje nie są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym i która nie opublikowała prospektu, przekazuje raporty kwartalne i skonsolidowane raporty kwartalne albo śródroczne raporty zarządu, a także raporty roczne i skonsolidowane raporty roczne. Jeżeli na podstawie obowiązujących tę instytucję kredytową przepisów nie ma ona obowiązku lub może nie sporządzać skonsolidowanych sprawozdań finansowych, nie przekazuje ona skonsolidowanych raportów kwartalnych i skonsolidowanych raportów rocznych.

11. Śródroczny raport zarządu, o którym mowa w ust. 4 i 8-10, zawiera informacje obejmujące okres od rozpoczęcia półrocza do dnia publikacji raportu. Raport ten zawiera wyjaśnienie istotnych zdarzeń i transakcji, które miały miejsce w danym okresie, oraz ich wpływu na sytuację majątkową i finansową oraz wyniki emitenta i kontrolowanych przez niego jednostek, a także ogólny opis sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyników emitenta i kontrolowanych przez niego jednostek za dany okres.

12. Emitent wyłącznie papierów wartościowych o charakterze nieudziałowym o jednostkowej wartości nominalnej wynoszącej co najmniej 100 000 euro lub papierów wartościowych o charakterze nieudziałowym denominowanych w walucie innej niż euro, o jednostkowej wartości nominalnej stanowiącej w dniu emisji równowartość co najmniej 100 000 euro, ustalonej przy zastosowaniu średnich kursów walut obcych ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski, obowiązujących na dzień ustalenia wartości nominalnej tych papierów wartościowych, przekazuje raporty roczne, zawierające roczne sprawozdania finansowe sporządzone zgodnie z obowiązującymi go przepisami, i skonsolidowane raporty roczne, zawierające skonsolidowane roczne sprawozdania finansowe sporządzone zgodnie z obowiązującymi go przepisami, chyba że na podstawie obowiązujących go przepisów nie ma obowiązku lub może nie sporządzać skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

13. Emitent wyłącznie papierów wartościowych o charakterze nieudziałowym, dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym przed dniem 31 grudnia 2010 r., o jednostkowej wartości nominalnej wynoszącej co najmniej 50 000 euro lub papierów wartościowych o charakterze nieudziałowym denominowanych w walucie innej niż euro, o jednostkowej wartości nominalnej stanowiącej w dniu emisji równowartość co najmniej 50 000 euro, ustalonej przy zastosowaniu średnich kursów walut obcych ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski, obowiązujących na dzień ustalenia wartości nominalnej tych papierów wartościowych, przekazuje raporty okresowe zgodnie z ust. 12.

14. Emitent będący funduszem w likwidacji nie przekazuje:

1) raportu okresowego, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 - od dnia zakończenia notowań certyfikatów inwestycyjnych w obrocie na rynku oficjalnych notowań w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi;

2) raportów okresowych, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3 - od dnia rozpoczęcia likwidacji.