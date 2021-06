§ 3.

1. Obszar pomnika historii "Puławy - zespół pałacowo-parkowy" obejmuje historycznie ukształtowaną przestrzeń zespołu z parkiem, pałacem, kordegardami, Domem Gotyckim, Świątynią Sybilli, Domkiem Greckim, pałacem "Marynki", Altaną Chińską (tzw. Domkiem Chińskim), Domkiem Żółtym (tzw. Aleksandryjskim), kaplicą pałacową i dzwonnicą, elementami małej architektury oraz grotami.

2. Obszar pomnika historii pokrywa się z obszarem działek ewidencyjnych: nr 1277, nr 1282, nr 1289/1, częścią działki ewidencyjnej nr 1299/6 ograniczoną od północnego zachodu linią biegnącą od południowo-wschodniego narożnika działki nr 1298 pod kątem prostym do wschodniej granicy działki nr 1299/6, obszarem działek ewidencyjnych: nr 1315/3, nr 1316, nr 1317/5, nr 1317/6, nr 1337, nr 1342, częścią działki ewidencyjnej nr 1343 ograniczoną od północy linią biegnącą od północno-wschodniego narożnika tej działki do północno-wschodniego narożnika działki nr 1342, obszarem działek ewidencyjnych: nr 1393/1, nr 1416/1, nr 1416/2, częścią działki ewidencyjnej nr 1416/10 ograniczoną od wschodu linią będącą przedłużeniem zachodniej granicy działki nr 1416/7, biegnącą do północnej granicy działki nr 1416/10, obszarem działek ewidencyjnych: nr 2416/4, nr 2416/16, nr 2416/17, nr 2416/18, nr 2420/58 (obręb 0001).

3. Mapa pomnika historii "Puławy - zespół pałacowo-parkowy" stanowi załącznik do rozporządzenia.