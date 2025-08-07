Art. 5.

W ustawie z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 304 oraz z 2025 r. poz. 680) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 1:

a) w pkt 1 po lit. c dodaje się lit. ca w brzmieniu:

„ca) pomieszczeń służących zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych studentów i doktorantów,”,

b) w pkt 1b wyrazy „projektów architektoniczno-budowlanych i projektów technicznych,” zastępuje się wyrazami „dokumentacji projektowych”;

2) w art. 2:

a) po pkt 4a dodaje się pkt 4b w brzmieniu:

„4b) pomieszczeniu służącym zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych studentów i doktorantów - należy przez to rozumieć pomieszczenie w domu studenckim stanowiącym własność uczelni publicznej, nadające się do zamieszkania, o powierzchni mieszkalnej co najmniej 8 m2 na jedną osobę, wyposażone w oświetlenie naturalne i elektryczne, ogrzewanie, niezawilgocone przegrody budowlane oraz wyposażone w źródło zaopatrzenia w wodę, ustęp oraz urządzenie do gotowania posiłków albo obejmujące bezpośredni dostęp do aneksu wyposażonego w to źródło, ten ustęp oraz to urządzenie;”,

b) w pkt 5a:

- w lit. b skreśla się wyrazy „i społecznych agencji najmu”,

- w lit. h dodaje się przecinek i dodaje się lit. i w brzmieniu:

„i) uczelnię publiczną”;

3) po art. 4 dodaje się art. 4a w brzmieniu:

„Art. 4a. 1. Finansowego wsparcia udziela się uczelni publicznej, jako beneficjentowi wsparcia, na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia polegającego na:

1) budowie budynku na nieruchomości stanowiącej własność albo będącej w użytkowaniu wieczystym uczelni publicznej,

2) remoncie lub przebudowie budynku będącego własnością uczelni publicznej albo części takiego budynku,

3) kupnie budynku mieszkalnego albo udziału we własności budynku mieszkalnego, w tym kupnie połączonym z remontem lub przebudową tego budynku

- w wyniku którego zostaną utworzone lub zmodernizowane pomieszczenia służące zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych studentów i doktorantów.

2. Pomieszczenie służące zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych studentów i doktorantów utworzone lub zmodernizowane z wykorzystaniem finansowego wsparcia, o którym mowa w ust. 1, uczelnia publiczna udostępnia w celu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wyłącznie studentom lub doktorantom.

3. W przypadku udostępnienia studentowi lub doktorantowi pomieszczenia służącego zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych studentów i doktorantów utworzonego lub zmodernizowanego z wykorzystaniem finansowego wsparcia, o którym mowa w ust. 1, z tego pomieszczenia, w celu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych, wraz ze studentem lub doktorantem mogą korzystać zgłoszeni przez niego do wspólnego zamieszkania jego dziecko lub małżonek wchodzący w skład gospodarstwa domowego tego studenta lub doktoranta.

4. Pomieszczenie służące zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych studentów i doktorantów utworzone lub zmodernizowane z wykorzystaniem finansowego wsparcia, o którym mowa w ust. 1, może być w okresie nie dłuższym niż 20 % roku udostępnione w innym celu niż zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych, pod warunkiem że ten cel nie obejmuje prowadzenia w tym pomieszczeniu działalności gospodarczej:

1) osobom, o których mowa w ust. 2 i 3;

2) osobie, która nie ukończyła 18. roku życia lub która jest uczniem szkoły podstawowej albo ponadpodstawowej, albo rodzicowi tej osoby, jeżeli to pomieszczenie jest mu udostępniane wspólnie z tą osobą.”;

4) w art. 5:

a) w ust. 1 w pkt 2 w lit. a po wyrazie „gmina” dodaje się wyrazy „albo są gminy”,

b) w ust. 10 w pkt 1 wyrazy „15 lat” zastępuje się wyrazami „25 lat”;

5) w art. 5c w ust. 1 w pkt 3 wyrazy „art. 5a ust. 2 pkt 1” zastępuje się wyrazami „art. 5a ust. 1”;

6) w art. 6 w ust. 2 w zdaniu pierwszym wyrazy „mieszkań chronionych” zastępuje się wyrazami „mieszkań treningowych lub wspomaganych”;

7) w art. 6aa po wyrazach „art. 3 ust. 1 pkt 1” dodaje się wyrazy „ , art. 4a ust. 1 pkt 1”;

8) w art. 6d wyrazy „art. 3 ust. 1 pkt 3” zastępuje się wyrazami „art. 3 ust. 1 pkt 3-6”;

9) w art. 7 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Finansowe wsparcie nie przysługuje, jeżeli na realizację przedsięwzięcia zostały przyznane w formie dotacji celowej środki finansowe, o których mowa w art. 365 pkt 4 lit. a ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2024 r. poz. 1571, z późn. zm.3)).”;

10) w art. 7a:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W przypadku utworzenia:

1) pomieszczenia służącego zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych studentów i doktorantów z wykorzystaniem finansowego wsparcia, o którym mowa w art. 4a ust. 1, uczelnia publiczna udostępnia to pomieszczenie studentowi lub doktorantowi w celu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych, jeżeli:

a) ten student lub doktorant oraz osoby korzystające wraz z nim z tego pomieszczenia zgodnie z art. 4a ust. 3 w dniu udostępnienia tego pomieszczenia nie posiadają tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego w tej samej miejscowości,

b) łączny średni miesięczny dochód tego studenta lub doktoranta oraz osób korzystających wraz z nim z tego pomieszczenia zgodnie z art. 4a ust. 3 w roku poprzedzającym rok udostępnienia tego pomieszczenia nie przekracza:

- 75 % - w przypadku gdy do korzystania z tego pomieszczenia ten student lub doktorant nie zgłosili żadnej osoby,

- 105 % - w przypadku gdy do korzystania z tego pomieszczenia ten student lub doktorant zgłosili jedną osobę,

- 145 % - w przypadku gdy do korzystania z tego pomieszczenia ten student lub doktorant zgłosili dwie osoby,

- 170 % - w przypadku gdy do korzystania z tego pomieszczenia ten student lub doktorant zgłosili trzy osoby,

- 170 % - w przypadku gdy do korzystania z tego pomieszczenia ten student lub doktorant zgłosili więcej niż trzy osoby, powiększonych o dodatkowe 35 % na każdą kolejną zgłoszoną osobę

- iloczynu wysokości ostatnio ogłoszonego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego brutto w gospodarce narodowej w województwie, na którego terenie jest położone pomieszczenie służące zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych studentów i doktorantów, oraz współczynnika 1,4;

2) lokalu mieszkalnego z wykorzystaniem finansowego wsparcia, o którym mowa w art. 5 ust. 1, inny inwestor niż gmina albo związek międzygminny wynajmuje ten lokal osobie fizycznej, jeżeli:

a) w dniu objęcia lokalu ta osoba oraz osoby zgłoszone przez nią do wspólnego zamieszkania nie posiadają tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego w tej samej miejscowości,

b) średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego tej osoby fizycznej w roku poprzedzającym rok, w którym jest zawierana umowa najmu lokalu mieszkalnego, nie przekracza:

- 75 % w jednoosobowym gospodarstwie domowym,

- 105 % w dwuosobowym gospodarstwie domowym,

- 145 % w trzyosobowym gospodarstwie domowym,

- 170 % w czteroosobowym gospodarstwie domowym,

- 170 % w gospodarstwie domowym większym niż czteroosobowe, powiększonych o dodatkowe 35 % na każdą kolejną osobę w gospodarstwie domowym

- iloczynu wysokości ostatnio ogłoszonego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego brutto w gospodarce narodowej w województwie, na którego terenie jest położony lokal mieszkalny, oraz współczynnika 1,4.”,

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a i 2b w brzmieniu:

„2a. Student lub doktorant, o których mowa w ust. 1 pkt 1, składają uczelni publicznej deklarację o łącznym średnim miesięcznym dochodzie tego studenta lub doktoranta oraz osób zgłoszonych przez niego do korzystania z pomieszczenia służącego zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych studentów i doktorantów w roku poprzedzającym rok udostępnienia tego pomieszczenia oraz oświadczenie o braku tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego w tej samej miejscowości.

2b. Do udostępniania pomieszczeń służących zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych studentów i doktorantów na zasadach określonych w art. 4a ust. 4 przepisów ust. 1 pkt 1 i ust. 2a nie stosuje się.”,

c) w ust. 3 w zdaniu pierwszym po wyrazach „o której mowa w ust. 1” dodaje się wyrazy „pkt 2”,

d) w ust. 4 wyrazy „ust. 3” zastępuje się wyrazami „ust. 2a i 3”,

e) w ust. 5 wyrazy „ust. 3” zastępuje się wyrazami „ust. 2a i 3”,

f) ust. 6 i 7 otrzymują brzmienie:

„6. Minister właściwy do spraw:

1) szkolnictwa wyższego i nauki udostępnia wzór deklaracji, o której mowa w ust. 2a,

2) budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa udostępnia wzór deklaracji, o której mowa w ust. 3

- w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego tego ministra.

7. W przypadku gdy lokal mieszkalny, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, został utworzony w wyniku przedsięwzięcia realizowanego przy wykorzystaniu finansowania zwrotnego, przy wyborze najemcy stosuje się warunki określone w ust. 1 pkt 2.”,

g) ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. Utworzenie przez inwestora będącego społeczną inicjatywą mieszkaniową lokalu mieszkalnego z wykorzystaniem finansowego wsparcia, o którym mowa w art. 5 ust. 1, nie wyklucza zawarcia z osobą fizyczną, o której mowa w ust. 1 pkt 2, umowy w sprawie partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego, o której mowa w art. 29a ustawy z dnia 26 października 1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa. Przepis art. 30 ust. 31 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa stosuje się.”;

11) w art. 7b ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W przypadku wygaśnięcia umowy najmu, o której mowa w ust. 1, inwestor na wniosek dotychczasowego najemcy zawiera z nim kolejną umowę najmu, jeżeli spełnia on warunki określone w art. 7a ust. 1 pkt 2. Do wniosku dołącza się wydane przez gminę albo związek międzygminny zaświadczenie potwierdzające spełnianie tych warunków. Przepisy art. 7a ust. 2 i 3-7 stosuje się.”;

12) w art. 7c po ust. 3 dodaje się ust. 3a-3c w brzmieniu:

„3a. Wysokość opłaty dziennej za udostępnienie, zgodnie z art. 4a ust. 2 i 3, pomieszczenia służącego zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych studentów i doktorantów utworzonego lub zmodernizowanego z wykorzystaniem finansowego wsparcia nie może przekroczyć iloczynu liczby metrów kwadratowych powierzchni mieszkalnej tego pomieszczenia przypadającej na studenta lub doktoranta, któremu to pomieszczenie udostępniono, oraz na osoby korzystające z tego pomieszczenia wraz z tym studentem lub doktorantem, zgodnie z art. 4a ust. 3, oraz kwoty stanowiącej 0,015 % wartości odtworzeniowej lokalu obliczonej zgodnie z art. 9 ust. 8 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego albo 0,008 % tej kwoty w przypadku gdy poza opłatą za udostępnienie pomieszczenia służącego zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych studentów i doktorantów uczelnia publiczna pobiera od tego studenta lub doktoranta opłatę na pokrycie kosztów od niej niezależnych. Przez koszty niezależne od uczelni publicznej rozumie się opłaty niezależne od właściciela w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, ponoszone przez tę uczelnię w związku z udostępnieniem pomieszczenia służącego zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych studentów i doktorantów.

3b. Wysokość opłaty dziennej za udostępnienie, zgodnie z art. 4a ust. 4, pomieszczenia służącego zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych studentów i doktorantów utworzonego lub zmodernizowanego z wykorzystaniem finansowego wsparcia nie może przekroczyć dwukrotności kwoty obliczonej zgodnie z ust. 3a. W przypadku gdy to pomieszczenie jest udostępniane osobie innej niż określona w art. 4a ust. 2 i 3, wysokość opłaty dziennej jest ustalana w sposób określony w ust. 3a.

3c. W przypadku gdy liczba metrów kwadratowych powierzchni mieszkalnej pomieszczenia służącego zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych studentów i doktorantów utworzonego lub zmodernizowanego z wykorzystaniem finansowego wsparcia, przypadająca na studenta lub doktoranta, któremu to pomieszczenie udostępniono, oraz na osoby korzystające z tego pomieszczenia wraz z tym studentem lub doktorantem, zgodnie z art. 4a ust. 3, jest większa niż iloczyn łącznej liczby tych osób i liczby 15, do określenia maksymalnej wysokości opłaty dziennej, o której mowa w ust. 3a, przyjmuje się, że liczba metrów kwadratowych tej powierzchni odpowiada iloczynowi łącznej liczby tych osób i liczby 15.”;

13) art. 7e otrzymuje brzmienie:

„Art. 7e. 1. Lokale mieszkalne utworzone z wykorzystaniem finansowego wsparcia, o którym mowa w art. 5 albo art. 5a, nie mogą być wyodrębnione na własność przed upływem 25 lat, licząc od dnia rozliczenia kosztów przedsięwzięcia.

2. Po upływie okresu, na jaki została zawarta umowa, o której mowa w art. 5 ust. 2 pkt 1, w przypadku realizacji przedsięwzięcia z udziałem finansowego wsparcia, o którym mowa w art. 5 albo art. 5a, przepisy art. 28 ust. 2 pkt 2 i ust. 2a-5 oraz art. 30 ust. 1 pkt 2, ust. 1a, 1b, 3, 3a, 5, 5a i 7 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa stosuje się odpowiednio.”;

14) rozdział 2a otrzymuje brzmienie:

„Rozdział 2a

Zasób dokumentacji projektowych dotyczących budowy budynków, w których są tworzone lokale mieszkalne

Art. 7g. 1. W celu ułatwienia realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 oraz art. 5 ust. 1 pkt 1, w ramach których są tworzone lokale mieszkalne, minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa może tworzyć i uzupełniać zasób dokumentacji projektowych.

2. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa tworzy i uzupełnia zasób dokumentacji projektowych w drodze zamówienia publicznego poprzedzonego konkursem w rozumieniu art. 7 pkt 8 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 oraz z 2025 r. poz. 620, 769 i 794).

3. Zarządzanie zasobem dokumentacji projektowych, w tym zarządzanie prawami autorskimi do dokumentacji projektowych, minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa powierza Bankowi. Powierzenia dokonuje się w drodze umowy.

4. Zarządzanie zasobem dokumentacji projektowych obejmuje w szczególności:

1) udostępnianie wizualizacji i opisów wchodzących w skład zasobu dokumentacji projektowych na stronie internetowej Banku lub w tworzonych katalogach;

2) przechowywanie wchodzących w skład zasobu dokumentacji projektowych dokumentacji w wersji papierowej lub elektronicznej.

5. Koszty tworzenia zasobu dokumentacji projektowych, uzupełniania go i zarządzania nim są pokrywane ze środków Funduszu Dopłat.

Art. 7h. 1. Na wniosek gminy, jednoosobowej spółki gminnej, spółki gminnej albo społecznej inicjatywy mieszkaniowej Bank udostępnia z zasobu dokumentacji projektowych, o którym mowa w art. 7g ust. 1, wskazaną we wniosku dokumentację i udziela tym podmiotom nieodpłatnie prawa do korzystania z tej dokumentacji. Przepisu art. 61 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2025 r. poz. 24) nie stosuje się.

2. We wniosku wskazuje się:

1) wchodzącą w skład zasobu dokumentacji projektowych, o którym mowa w art. 7g ust. 1, dokumentację podlegającą wykorzystaniu;

2) miejsce realizacji przedsięwzięcia.

3. Prawo do korzystania z dokumentacji projektowych udzielone:

1) gminie albo jednoosobowej spółce gminnej - uprawnia do korzystania z niej wyłącznie w celu realizacji przedsięwzięcia, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1,

2) gminie, spółce gminnej albo społecznej inicjatywie mieszkaniowej - uprawnia do korzystania z niej wyłącznie w celu realizacji przedsięwzięcia, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1

- w miejscu realizacji przedsięwzięcia wskazanym we wniosku.

4. Prawo do korzystania z dokumentacji projektowych udzielone społecznej inicjatywie mieszkaniowej stanowi rekompensatę z tytułu świadczenia usługi publicznej w rozumieniu przepisów prawa Unii Europejskiej dotyczących pomocy publicznej z tytułu świadczenia usług w ogólnym interesie gospodarczym.

Art. 7i. 1. W przypadku gdy realizacja przedsięwzięcia, na które udzielono finansowego wsparcia, następuje z wykorzystaniem dokumentacji wchodzącej w skład zasobu dokumentacji projektowych, o którym mowa w art. 7g ust. 1, Bank wypłaca twórcy tej dokumentacji wynagrodzenie w wysokości 10 zł za każdy 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych tworzonych w ramach tego przedsięwzięcia.

2. Wynagrodzenie jest wypłacane do dnia 31 grudnia roku, w którym udzielono finansowego wsparcia na realizację przedsięwzięcia.”;

15) w art. 8:

a) ust. 3a otrzymuje brzmienie:

„3a. Wnioski o finansowe wsparcie na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia, na którego sfinansowanie:

1) beneficjent wsparcia złożył wniosek o finansowe wsparcie udzielane w ramach planu rozwojowego lub

2) inwestor uzyskał pozytywną decyzję kredytową dotyczącą udzielenia finansowania zwrotnego

- Bank rozpatruje poza kolejnością, o której mowa w ust. 3.”,

b) uchyla się ust. 3b,

c) w ust. 4-7 i 9 po wyrazach „art. 3-6” dodaje się wyrazy „ , art. 6aa”;

16) w art. 8b:

a) w ust. 2:

- w pkt 3 wyrazy „15 %” zastępuje się wyrazami „5 %”,

- po pkt 3a dodaje się pkt 3b w brzmieniu:

„3b) art. 4a ust. 1 - udziela się do wysokości 10 %,”,

b) w ust. 5 po pkt 3a dodaje się pkt 3b w brzmieniu:

„3b) art. 4a ust. 1, osiągnie wysokość, o której mowa w ust. 2 pkt 3b,”;

17) w art. 12a w ust. 1 po wyrazach „zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa” dodaje się wyrazy „ , ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki”;

18) w art. 13:

a) w ust. 1:

- w pkt 1 wyrazy „art. 5 ust. 2” zastępuje się wyrazami „art. 5 ust. 2 pkt 1”,

- w pkt 3:

- - po lit. b dodaje się lit. ba w brzmieniu:

„ba) art. 4a ust. 1,”,

- - lit. c otrzymuje brzmienie:

„c) art. 5 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 lit. a - w przypadku, o którym mowa w art. 5a ust. 1 oraz art. 6 ust. 3 pkt 1;”,

b) w ust. 1a pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) 45 % kosztów przedsięwzięcia - w przypadku, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 lit. a, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 5a ust. 1 i art. 6 ust. 3 pkt 1, przy czym udział gminy lub związku międzygminnego w części przekraczającej 35 % kosztów przedsięwzięcia jest pokrywany do wysokości odpowiadającej wartości prawa własności albo prawa użytkowania wieczystego gruntu będącego we władaniu inwestora, na którym jest realizowane przedsięwzięcie;”,

c) po ust. 1a dodaje się ust. 1b w brzmieniu:

„1b. Łączna kwota udzielonego gminie finansowego wsparcia, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 lit. a, oraz wsparcia udzielonego ze środków zlikwidowanego Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie części lub całości działania polegającego na objęciu udziałów lub akcji w istniejącej SIM, która przed dniem objęcia tych udziałów lub akcji prowadziła działalność na terenie tej gminy, nie może przekroczyć 45 % kosztów przedsięwzięcia.”,

d) w ust. 5 po wyrazach „w art. 3 ust. 4” dodaje się wyrazy „i art. 4a ust. 1 pkt 2”;

19) w art. 14:

a) w ust. 1:

- w pkt 1 po wyrazach „art. 4” dodaje się wyrazy „ , art. 4a ust. 1 pkt 1 i 2”,

- w pkt 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„w przypadkach, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5 i 6, innych niż wskazane w pkt 2a, oraz w przypadku, o którym mowa w art. 4a ust. 1 pkt 3:”,

b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Do kosztów przedsięwzięcia nie zalicza się kosztów związanych z zakupem, montażem i uruchomieniem indywidualnego kotła zasilanego paliwami kopalnymi.”;

20) w art. 14a w ust. 1 po wyrazach „art. 4” dodaje się wyrazy „i art. 4a”;

21) w art. 15 w ust. 2 po wyrazach „tymczasowe pomieszczenia” dodaje się wyrazy „ , pomieszczenia służące zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych studentów i doktorantów”;

22) w art. 16:

a) w ust. 1a po wyrazach „art. 3 ust. 1 pkt 5 i 6” dodaje się wyrazy „oraz art. 4a ust. 1 pkt 3”,

b) po ust. 1a dodaje się ust. 1b w brzmieniu:

„1b. Finansowe wsparcie jest udzielane na realizację przedsięwzięcia, w przypadku którego beneficjent wsparcia lub inwestor ma prawo do prowadzenia robót budowlanych.”,

c) w ust. 2:

- w pkt 1 po wyrazach „art. 4,” dodaje się wyrazy „art. 4a ust. 1 pkt 1 i 2,”,

- po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

„2a) kupno budynku mieszkalnego albo udziału we własności budynku mieszkalnego - w przypadku, o którym mowa w art. 4a ust. 1 pkt 3;”;

23) w art. 17 w ust. 4:

a) w pkt 1 skreśla się wyrazy „lub art. 5a ust. 2 pkt 1”,

b) w pkt 3 po wyrazach „art. 4” dodaje się wyrazy „ , art. 4a ust. 1 pkt 1 i 2”,

c) w pkt 4 dodaje się przecinek i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

„5) nieprzeniesienia własności budynku mieszkalnego albo udziału we własności budynku mieszkalnego w terminie 2 lat - w przypadku, o którym mowa w art. 4a ust. 1 pkt 3”;

24) w art. 18:

a) w ust. 1 w pkt 1 po wyrazach „art. 4 ust. 1 i 2,” dodaje się wyrazy „art. 4a ust. 1,”,

b) w ust. 1c po wyrazach „art. 3 ust. 1 pkt 1” dodaje się wyrazy „ , art. 4a ust. 1 pkt 1”;

25) w art. 21:

a) w ust. 1:

- we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „15 lat” zastępuje się wyrazami „25 lat”,

- w pkt 1 po wyrazach „tymczasowego pomieszczenia” dodaje się wyrazy „ , pomieszczenia służącego zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych studentów i doktorantów”,

- w pkt 2 wyrazy „art. 5a ust. 2 pkt 2” zastępuje się wyrazami „art. 5a ust. 2 pkt 1”,

- pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) zmienić, określonej w art. 5a ust. 2 pkt 2, zasady ustalania wysokości opłat z tytułu używania lokali;”,

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a-1c w brzmieniu:

„1a. Po upływie 25 lat od dnia rozliczenia kosztów przedsięwzięcia, o którym mowa w art. 3, z wyjątkiem przedsięwzięć, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5 i 6, jeżeli przedmiotem zakupu jest byłe mieszkanie zakładowe, w przypadku podjęcia decyzji o zbyciu lokalu mieszkalnego cena tego lokalu nie może być niższa niż jego wartość rynkowa określona zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Przepisów art. 68 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami nie stosuje się.

1b. Kwotę stanowiącą odsetek wartości rynkowej lokalu mieszkalnego równy udziałowi uzyskanego finansowego wsparcia w kosztach budowy tego lokalu, uwzględniających wartość nieruchomości, gmina albo jednoosobowa spółka gminna przeznacza na realizację przedsięwzięć, o których mowa w art. 1 pkt 1.

1c. Do dnia przeznaczenia na realizację przedsięwzięcia, o którym mowa w art. 1 pkt 1, środków, o których mowa w ust. 1b, gmina albo jednoosobowa spółka gminna gromadzi te środki na wydzielonym rachunku bankowym gminy, o którym mowa w art. 7c ust. 6.”,

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. W przypadku zbycia byłego mieszkania zakładowego, gdy bonifikata udzielona od ceny ustalonej zgodnie z art. 67 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami będzie niższa od otrzymanego finansowego wsparcia, beneficjent wsparcia wpłaca do Funduszu Dopłat kwotę stanowiącą różnicę między kwotą środków uzyskanych od nabywcy tego mieszkania a kwotą uzyskanego finansowego wsparcia z Funduszu Dopłat w terminie 14 dni od dnia wpłaty środków przez nabywcę.”,

d) w ust. 5 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „15 lat” zastępuje się wyrazami „25 lat”;

26) w art. 22 w pkt 2 dodaje się przecinek i dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

„3) niezgodnie z art. 7 ust. 3”;

27) w art. 22b:

a) w ust. 1:

- w pkt 1 wyrazy „15 %” zastępuje się wyrazami „25 %”,

- w pkt 2 wyrazy „25 %” zastępuje się wyrazami „35 %”,

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Łączna wysokość finansowego wsparcia udzielonego na zasadach określonych w rozdziale 3, z wyłączeniem art. 13 ust. 4 i art. 13c, oraz w ramach planu rozwojowego, o którym mowa w:

1) ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 1 pkt 3 lit. a i c - nie może przekroczyć 95 % kosztów przedsięwzięcia;

2) ust. 1 pkt 2 i art. 13 ust. 1 pkt 1 - nie może przekroczyć 60 % kosztów przedsięwzięcia.”,

c) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Koszty, o których mowa w:

1) ust. 1, nie uwzględniają podatku od towarów i usług;

2) ust. 1a, uwzględniają podatek od towarów i usług.”;

28) w art. 22d w ust. 3 wyrazy „art. 7a ust. 1 pkt 2” zastępuje się wyrazami „art. 7a ust. 1 pkt 2 lit. b”.