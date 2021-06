§ 2.

1. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego zamieszcza ogłoszenie o rozpoczęciu procedury powoływania członków Zespołu w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego oraz na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego, wyznaczając termin na zgłaszanie kandydatów, zgodnie z art. 10b ust. 1 pkt 2-4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, zwanej dalej "ustawą".

2. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego rozpatruje zgłoszone kandydatury na członków Zespołu, biorąc pod uwagę w szczególności:

1) zakres realizowanych przez kandydata zadań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie;

2) doświadczenie kandydata w zakresie prowadzenia działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie;

3) wdrażanie przez kandydata nowatorskich rozwiązań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie;

4) osiągnięcia kandydata w zakresie realizowanych zadań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

3. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego ogłasza skład Zespołu w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego oraz na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.