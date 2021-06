Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

z dnia 17 czerwca 2021 r. (poz. 1112)

WZÓR - EUROPEJSKA KARTA BRONI PALNEJ

AWERS

REWERS

Uwagi:

1) Dokument papierowy formatu 420 mm × 148 mm; po złożeniu w trzech miejscach tworzy format A6.

2) Zabezpieczenia w podłożu:

a) papier niewykazujący luminescencji w promieniowaniu ultrafioletowym, uczulony na działanie odczynników chemicznych,

b) dwutonowy, bieżący znak wodny,

c) włókna zabezpieczające widoczne w promieniowaniu ultrafioletowym.

3) Zabezpieczenia w druku AWERS:

a) druk offsetowy,

b) dwukolorowe tło giloszowe w technice druku irysowego,

c) oznaczenie indywidualne naniesione w technice druku typograficznego z zastosowaniem farby aktywnej w promieniowaniu ultrafioletowym,

d) mikrodruki,

e) element graficzny wykonany farbą aktywną w promieniowaniu ultrafioletowym.

4) Zabezpieczenia w druku REWERS:

a) druk offsetowy,

b) dwukolorowe tło giloszowe w technice druku irysowego,

c) oznaczenie indywidualne naniesione w technice druku typograficznego z zastosowaniem farby aktywnej w promieniowaniu ultrafioletowym,

d) mikrodruki,

e) element wykonany farbą aktywną w promieniowaniu ultrafioletowym,

f) element wykonany farbą irydyscentną.

5) Personalizacja - fotografia i dane personalne lub identyfikacyjne zintegrowane z podłożem w sposób trwały, z wykorzystaniem drukarki atramentowej lub innej równoważnej, której środek kryjący będzie zapewniał trwałą integrację z podłożem.

6) Sposób wypełniania dokumentu:

a) na str. 2 w poz. 1.3 - w przypadku osób dopuszczonych do posiadania broni wpisuje się nazwę, siedzibę i adres podmiotu, o którym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 4, 5 lub 7 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji,

b) adnotacji o utracie lub zbyciu broni palnej wpisanej do Europejskiej karty broni palnej dokonuje się przez wykreślenie wpisu odnoszącego się do tej broni palnej i opatrzenie tego miejsca datą i pieczęcią właściwego organu,

c) w odniesieniu do broni palnej wskazanej na str. 3 - cel lub warunki pozwolenia, o których mowa w art. 10 ust. 2 i 7 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji, wpisuje się na str. 4 w kolumnie "Uwagi", używając symboli określonych w legitymacji posiadacza broni, której wzór określa załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie wzorów legitymacji posiadacza broni, zaświadczenia uprawniającego do nabycia broni, legitymacji osoby dopuszczonej do posiadania broni, świadectwa broni oraz karty rejestracyjnej broni (Dz. U. z 2017 r. poz. 1612),

d) zezwolenia na wwóz broni palnej na terytorium innych państw członkowskich Unii Europejskiej lub na przewóz broni palnej przez ich terytorium, o których mowa w art. 10a ust. 6 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji, mogą być wpisywane na str. 5 w poz. 5.