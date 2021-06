§ 2.

1. Świadectwa przeszkolenia doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych i ich wtórniki, wydane przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, zachowują swoją ważność przez okres, na jaki zostały wydane.

2. W sprawach wydawania świadectw przeszkolenia doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych, przedłużania ich ważności i wydawania ich wtórników, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się wzór świadectwa przeszkolenia doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych, określony w załączniku do rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.